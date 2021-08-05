Aralıklı oruç diyeti nedir, nasıl yapılır? Aralıklı orucun faydaları
Aralıklı oruç, son dönemlerde tercih edilen diyetlerden biri. Ancak bu diyet uygulanırken risk grubunda olunup olunmadığına dikkat edilmeli. Peki aralıklı oruç diyeti nedir, nasıl yapılır? Aralıklı orucun faydaları...
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Diyetisyen Hanife Kara, konuyla ilgili merak edilenleri anlattı.
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Aralıklı oruç diyeti nedir?
Aralıklı Oruç (IF olarak da bilinir), ne yediğiniz yerine ne zaman yemek yediğinize (oruç) odaklanan bir yeme şeklidir, belirli bir diyet planını takip etmek veya hangi yiyecekleri ortadan kaldıracağınıza veya kaçınacağınıza odaklanmak yerine, vücudunuzun yiyecekleri kullanma şeklini optimize etmek için size ne zaman yemeniz ve yememeniz gerektiğine dair bir "pencere" verir.
Kilo vermeye çalışırken çok daha fazla esnekliğe sahip olmanızı sağladığı için birçok insan bu şekilde beslenmeyi sever. İnsanlar aralıklı oruç tutmayı birçok farklı nedenden dolayı kullanabilirler. Bazıları kilo vermek veya kilo kaybını sürdürmek için kullanır. Diğerleri, iltihabı önlemeye, beyin işlevini iyileştirmeye, insülin duyarlılığını artırmaya veya yaşam sürelerini uzatmaya yardımcı olmak için kullanır. Araştırmaların gösterdiği bir kilo verme aracı olarak Aralıklı Oruç kullanmanın birçok faydası vardır.
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Aralıklı orucun faydaları
Kilo vermeye yardımcı olur, Metabolizmayı hızlandırır, Oksidatif stresin ve serbest radikallerin atılmasını hızlandırır, Otofajiyi sağlar Beynin gelişimini ve bilişsel canlılığı sağlar9, anti-inflamatuar etki sağlar Yaşlanmayı geciktirir Bağırsak florasını destekler ve düzenler.
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Aralıklı oruç nasıl yapılır?
Aralıklı oruç tutmanın birçok yolu vardır. Birincil yol, zamanla ilgili sınırlara odaklanır. Bu, belirli saatlerde yemek yemeniz ve diğer saatlerde açlık süresi anlamına gelir. Bu sınırlar saat, gün veya ikisi arasında değişebilir.
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Aralıklı oruç yöntemleri
16:8 yöntemi – Bu, 16 saat boyunca açlık ve 24 saatlik bir süre boyunca 8 saatlik bir pencerede normal yemek yemeniz anlamına gelir. Bu süre zarfında 1, 2 veya 3 öğün sığdırabilirsiniz ve saatleri ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz, ancak açlık "penceresi" ne kadar uzun olursa, iddia edilen faydalar o kadar büyük olur. Bu plan genellikle yeni başlayanlar için daha iyi çalışır. Daha sonrasnda , 12 saat veya daha az bir süre için başlamayı deneyin ve daha rahat hale geldikçe arayı açabilirsiniz.
Örnek: Akşam yemeğini (18:00) yedikten sonra yemeyi bırakın ve ertesi gün öğle yemeğine (12:00) kadar bir daha yemeyin.
5:2 yöntemi: Bu yöntemde 5 gün normal besleniyorsunuz ve haftada 2 gün tamamen oruç tutuyorsunuz. Bu 2 günü, daha kolay hale getirmek için hafta aralarına yayılabilir.
Örnek: Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri normal yemek yiyin ve salı ve perşembe günleri oruç tutun.
Alternatif Gün yöntemi: Bu, bir gün tamamen aç kalmayı (herhangi bir sayıda saat) ve ardından ertesi gün normal şekilde yemeyi ifade eder.
Örnek: Pazartesi günü sınırlı bir zaman aralığında yemek yiyin, Salı günü düzenli yiyin (oruç tutmayın).
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Aralıklı oruçta ne yenir?
Oruç durumunu sürdürmek için tavsiyeler, oruç süresi boyunca hiçbir şey yememek veya içmemek ve ortaya çıkan faydalardır. Bu, kalori değeri olan (kalorisi olan) herhangi bir şeydir. Oruç sırasında yiyip içebileceğiniz, diyeti bozmayacak şeyler vardır. Bunlar şunları içerir: sade siyah kahve, bitki çayı, su ve diğer kalorisiz içecekler.
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Aralıklı oruç kilo vermeye nasıl yardımcı olur?
Vücut besine (enerji) sahip olmadığında, depoladığı enerjiyi kullanmak zorunda kalır. Enerji hem şeker (kandaki glikoz ve kaslardaki glikojen) hem de yağ olarak depolanabilir. Açlık döneminde vücut önce şekeri kullanır ve ardından yağ yakmaya başlar.