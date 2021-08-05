Aralıklı oruç diyeti nedir, nasıl yapılır? Aralıklı orucun faydaları

Aralıklı oruç yöntemleri 16:8 yöntemi – Bu, 16 saat boyunca açlık ve 24 saatlik bir süre boyunca 8 saatlik bir pencerede normal yemek yemeniz anlamına gelir. Bu süre zarfında 1, 2 veya 3 öğün sığdırabilirsiniz ve saatleri ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz, ancak açlık "penceresi" ne kadar uzun olursa, iddia edilen faydalar o kadar büyük olur. Bu plan genellikle yeni başlayanlar için daha iyi çalışır. Daha sonrasnda , 12 saat veya daha az bir süre için başlamayı deneyin ve daha rahat hale geldikçe arayı açabilirsiniz.



Örnek: Akşam yemeğini (18:00) yedikten sonra yemeyi bırakın ve ertesi gün öğle yemeğine (12:00) kadar bir daha yemeyin.



5:2 yöntemi: Bu yöntemde 5 gün normal besleniyorsunuz ve haftada 2 gün tamamen oruç tutuyorsunuz. Bu 2 günü, daha kolay hale getirmek için hafta aralarına yayılabilir.



Örnek: Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri normal yemek yiyin ve salı ve perşembe günleri oruç tutun.



Alternatif Gün yöntemi: Bu, bir gün tamamen aç kalmayı (herhangi bir sayıda saat) ve ardından ertesi gün normal şekilde yemeyi ifade eder.



Örnek: Pazartesi günü sınırlı bir zaman aralığında yemek yiyin, Salı günü düzenli yiyin (oruç tutmayın).