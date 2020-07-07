Anne babalar bunlara dikkat! Covid-19’a karşı çocuklara özel öneriler

Özellikle oyun çağındaki çocuklara bu süreci olabildiğince oyunmuş gibi aktarmak ve ev sürecinde keyifli aktivitelerle vakit geçirmek gerekiyor. Evde ortak alanlarda çocukların birbiriyle olan mesafesini kısıtlamak gerek. Yeni koronavirüs bulaşan çocuklar, genel olarak enfeksiyondan kaynaklanan çok yoğun sorun yaşamıyorlar fakat taşıyıcı olabiliyorlar. Kronik bir rahatsızlığı olmayan çocuklar yeni korona virüs enfeksiyonunu grip gibi geçiriyorlar. Ama kronik rahatsızlığı olan çocuklar, bu enfeksiyonu daha ağır geçirebilecekleri için sorunu olan çocukları için çok daha dikkatli olunması gerekiyor.