Bu hatalar çocukların sağlıklı beslenmesini engelliyor

Tatlıyla rüşvet vermeyin

Birçok ebeveynin uyguladığı bu strateji büyük bir hata. Yiyecekler asla bir ödül olarak kullanılmamalı. Çünkü bu çocuklarınızın zihninde yiyecekleri iyi ve kötü olarak görüş oluşturur. Ödül olarak verilen tatlı yiyecekleri sağlıklı olarak algılarken, sebzeleri küçümseyebilir.

Yemek için baskı yapmayın

Çocuklar her yemeği yemek istemez. Özellikle seçici çocukların ebeveynleri çok fazla baskıcı olabiliyor. Çocuklara yemek konusunda kesinlikle baskı yapılmamalı. Çocuğunuzu çok fazla zorlamak gelecekte bu yemeklere karşı olumsuz duygular beslemesine sebep olur.

Sağlıksız yiyecekleri saklamayın

Sağlıklı yiyecekleri saklamak, çocukların o yemeklere karşı isteği oluşmasını sağlar. Çocuklar ebeveynleri evde yokken sağlıksız atıştırmalıklara ulaşıp, onları yeme eğilimi gösterebilirler. Bu yüzden en iyisi eve sağlıksız hiçbir yiyeceği sokmamak. Sağlıklı yiyecekler alıp, çocuklarınızın rahatlıkla ulaşabileceği yerlere koyun.

Yemekleri eğlenceli hale getirin

Çocuklara sebzeleri yedirmek zordur. Bu yüzden tabaklarını eğlenceli hale getirmelisiniz. Seveceği sosları hazırlayabilir, sebzeleri daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

Büyük porsiyonlar sunmayın

Çocuğunuzun midesinin sizinkinden çok daha küçük olduğunu unutmamalısınız. Bu sebeple porsiyonları çok büyük tutmamalısınız. Porsiyonları büyük tutmak, çocuğunuzun aşırı yemesine ve olumsuz beslenme alışkanlıklarının gelişmesine yol açabilir.

Tabaklarını bitirmeye zorlamayın

Çocukları yemek konusunda zorlamak uzun vadede ters tepebilir. Çocuklar zamanla zorla yedirilmeye çalışan besinlerden hoşlanmamaya başlar.

Yiyeceklerle oynamasına izin verin

Bu garip bir ipucu gibi gözükebilir ve ebeveynlerin genellikle nefret ettiği bir şey. Çocuklar siz yemek yaparken yanınızda sebzelerle oynamak isterse izin verin. Bu şekilde o sebzelere karşı sempati besleyebilir.

Televizyon karşısında yemelerine izin vermeyin

Ebeveynlerin çoğu çocuklarının yemek yemesi için televizyon izlemesine izin veriyor. Ancak çocuklar televizyon karşısındayken ne kadar yediğinin bilincine varamıyor. Daha fazla kalori alıyor ve zamanla kilo artışı da görülebiliyor.

Diyet yaparken dikkat edin

Ebeveynler diyet yaparken çocuklarda bundan etkilenebilir. Çocuklar genellikle ebeveynleriyle aynı yiyecekleri sever. Bu nedenle çocuklar ebeveynlerinin diyet yaptığını gördüğünde yemek alışkanlıklarını da ona göre geliştirir. Diyet esnasında ebeveynlerin yemediği şeyleri, çocuk da yemeyi reddedebilir.

Fazla atıştırmalık vermeyin

Çocuğunuz sık sık öğün aralarında atıştırmalık isterse endişelenmeyin, yalnız değilsiniz. Bununla birlikte, çocuğunuza fazla atıştırmalık vermek, daha az sağlıklı yiyecekler tüketmelerine yol açabileceğinden, sağlığı için zararlıdır.