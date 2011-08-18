1994 yılında İstanbul Bahçeşehir’de hizmet vermeye başlayan Bahçeşehir Koleji, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak, çağdaş ve kaliteli eğitimi Türkiye’de yaygınlaştırmak amacıyla 2003–2004 Eğitim- Öğretim Yılı’ndan itibaren Anadolu’ya açılma kararı aldı.

Bahçeşehir Kolejleri kurumsallaşmış yapısıyla tüm açılan ve açılacak okullarda aynı kalitede hizmet vermekte. Okulların fiziki koşullarından, verilecek eğitim ve öğretim programına kadar tüm hizmetler aynı standartlarda sunulmakta. Bahçeşehir Kolejleri’nde çalışan yönetici ve öğretmenlere ihtiyaçları doğrultusunda hizmetiçi eğitimler verilmekte, bu konuda Bahçeşehir Üniversitesi’nin yurtdışında anlaşmalı olduğu üniversitelerin imkanlarından da destek alınmakta.

2007–2008 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları bünyesine katılan BJK Koleji; İstanbul, Kocaeli, Burhaniye-Körfez, Bandırma, Bursa, Yalova, Aydın, Konya, Kastamonu, Gaziantep, Mersin, Antalya, Alanya, Manavgat, Diyarbakır, Balıkesir, Samsun ve Van’da toplam 20 il ve ilçede 43 anaokulu, 20 ilköğretim, 10 lise ve 4 bilim müzesi ile kaliteli eğitimin öncüsü olan Bahçeşehir Kolejleri, önümüzdeki beş yıl içinde toplam 50 ilköğretim okulu ve 100 anaokulu açmayı hedefliyor.

Dünya standartlarında en son eğitim teknolojilerinin kullanıldığı Bahçeşehir Kolejleri’nde öğrenciler, dildeki yeterliliklerini uluslararası standartlarda belgelendiriyorlar. Öğrenciler, yabancı dil eğitimini anaokulunda ister yoğun ingilizce programı ile ister tam gün ingilizce sınıflarında almaya başlıyorlar. İstanbul’daki lisede hazırlık sınıfını okuyan öğrenciler, isterlerse ikinci dönem 1 ay Amerika’da İngilizce eğitim alıyorlar.

Anaokulu, ilköğretim ve lise düzeyinde hizmet veren Bahçeşehir Kolejleri’nde öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra kendilerini ifade etmeleri, özgüven oluşturmaları, kültürel değerlerine sahip çıkarken, evrensel değerleri de kavramaları, sanat ve spor dallarında gelişimleri için en uygun eğitim ortamları sağlanıyor.

Anaokulunda İngilizce Eğitime Önem Veriliyor

Bahçeşehir Kolejleri anaokulunda İngilizce eğitimine çok önem veriyor. Çocuklar yabancı dili, bir yabancı ve bir Türk öğretmen eşliğinde yaparak, görerek, deneyerek öğreniyorlar. Yabancı dil eğitiminde hikayeler, CD’ler, proje çalışmaları, eğitici oyunlar, şarkılar ve kuklalardan faydalanılıyor. İngilizce dersi, 4 yaş gruba haftada 10 saat, 5 yaş gruba 11 saat, 6 yaş gruba da 12 saat verilmekte.

Bahçeşehir’deki anaokulunda 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren uluslararası çift dilli okul öncesi programı uygulanacak. Bu program, anadilde ve İngilizce’de okuryazarlığı destekliyor. Öğrenciler, farklı yazım biçimleri ile tanışacak, her iki dilde yönergeleri takip edebilecek. Anadilde ve İngilizce’de matematiksel becerilerin kazanımı sağlanacak. Anaokulunun fiziksel ortamı Waldorf felsefesinden esinlenerek düzenleniyor. Öğrenme ortamının tasarımında dört temel unsura yer veriliyor: Hareket, rahatlık, yeterlilik ve kontrol.

4-7 yaş grubu çocuklara verilen sportif beceri ve koordinasyon eğitimleri ile çocukların fiziksel olarak kemik ve kas yapıları güçleniyor. Sürat, çeviklik, kuvvet, esneklik ve koordinasyon özellikleri gelişiyor. Zihinsel olarak özgüven, karar verebilme ve liderlik becerileri gelişiyor, takım olarak çalışmayı ve oynamayı öğreniyorlar. Çocukların en uygun sportif branşlara yönlendirilmesi konusunda ailelere danışmanlık yapılıyor.



Yıl içinde ebeveynlere çocukların bireysel gelişimlerini aktarırken çocuklara evlerinde nasıl bir ortam yaratmaları gerektiği konusunda da psikolojik danışmanlar destek veriyorlar ve aynı zamanda aileler, çocukları ile iletişimlerinin güçlenmesi için tanınmış iletişim uzmanları tarafından verilen seminerlere ücretsiz katılabiliyorlar.

Bahçeşehir Kolejleri, bir yandan eğitimdeki gelişmeleri ve yenilikleri sürekli takip ederken bir yandan da geliştirdiği yeni eğitim modelleri ile bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Eğitimde kalite ve mükemmelliğin bir göstergesi olarak kabul edilen “Mavi Kurdele Mükemmellik” ödülünü kazanan uluslar arası ilk ve tek okul unvanına sahip olan Bahçeşehir Kolejleri’nde 2007 yılından itibaren “Kişiye Özgü Öğretim Modeli” başarıyla uygulanıyor. Bahçeşehir Kolejleri eğitimcileri tarafından geliştirilen bu entegre model ile öğrencilerin öğrenme sürecindeki bireysel farklılıkları belirleniyor ve bu farklılıklara göre öğretim yöntemleri planlanıyor.

Türkiye’de İlk Çocuk Bilim Müzesi

Türkiye’deki ilk Çocuk Bilim Müzesi, Bahçeşehir’deki ilköğretim kampüsünde açıldı. Bahçeşehir Koleji Çocuk Bilim Müzesi, 3–12 yaş grubu çocuklara bilimi sevdirmek ve onların fen, teknoloji, matematik ve müzik gibi disiplinlerde hayal güçlerini ve merak duygularını harekete geçirmek için zengin öğrenme ortamları sunuyor. Çocuk Bilim Müzesi’nde çocuklar, interaktif öğrenme istasyonları ile soru sormayı ve keşfetmeyi aktif olarak öğreniyor ve bilimin temel prensipleri konusunda farkındalık kazanıyorlar. Çocuklar müzeyi, konusunda uzman rehber öğretmenler eşliğinde geziyorlar.

www.bahcesehir.k12.tr