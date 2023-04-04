Detoks içecekleri için en iyi sebze ve meyveler

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Salatalık

Evde detoks yapabilmek için, kolayca ulaşabileceğiniz belki de en pratik ürün salatalıktır. Her yerde ve her mevsim zahmetsizce temin edeceğiniz salatalıklar, özellikle kabuğu ile birlikte tüketilirse çok daha etkili olacaktır. Besleyici bir ürün olmasının yanında, vücudun su ihtiyacını da karşılayan salatalık, cilt ve kemik sağlığı açısından da sık sık tavsiye edilen bir üründür.





Lime (Misket limonu)

Parlak yeşil renkleri keskin tatlarıyla oldukça yüksek miktarda C vitamini içeren bu küçük meyveler, güçlü bir antioksidan olmalarının yanı sıra, kilo vermek isteyenlerin de vazgeçemediği bir seçenektir. Besinlerdeki demirin emilimini artıran, böbrek ve kalp dostu lime ile hazırlayacağınız her türlü detoks içeceği emin olun bu yaz favorileriniz arasında yerini alacak.

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Limon

Dengeli beslenmeyi yaşam tarzı olarak benimseyen herkesin mutfağından asla eksik etmediği limon, detoks yapmak isteyenlerin de ilk seçeneklerinden biridir. Her yerde kolayca tedarik edilebilen bu mucize meyveyi içeceklerinizde tüketerek, kalp krizi riskini düşürebilir, böbrek sağlığınızı destekleyebilir, eklem ağrıları ve kansızlık için takviye ürün olarak da kullanabilirsiniz.





Nane

Çoğu zaman gıdaları lezzetlendirmek için kullanılan nane, özellikle taze olarak tüketildiğinde beden sağlığınız için oldukça destekleyici olacaktır. Hazırladığınız detoks içeceklerde etkili bir ferahlatıcı olmasının yanı sıra, sindirimi kolaylaştırıcı, mide bulantısını engelleyici ve ağrı giderici etkisiyle sık sık tercih edilir. Astım problemleri yaşayanların da içeceklerinde kullanmayı tercih ettiği nane ile detoks karışımlarınız bambaşka, ferah tatlara kavuşacak.

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Ispanak

Taze yeşil yapraklarıyla gerçek bir vitamin deposu olan ıspanağın, aslında harika bir C, E ve B vitamini deposu olduğunu biliyor muydunuz? Kandaki pıhtılaşmayı yavaşlatan ve kalp damar sağlığı için de vazgeçilmez olan ıspanağı bu defa yemek olarak değil, detoks içeceklerinizi renklendirecek mucize bir besin olarak değerlendirin. Pişman olmayacaksınız!





Avokado

Orta Amerika’da doğan ve yüksek besin değerinin yanında lezzetiyle tüm dünyayı fetheden avokado, aslında sindirim sisteminizi düzenleyen eşsiz bir lif kaynağıdır. Kolesterolü düşürerek kalp sağlığınızı da destekleyen bu mucizevi meyvenin göz sağlığınızı nasıl koruduğuna ve iştahınızı nasıl düzenlediğine siz de çok şaşıracaksınız. Detoks içeceğinize avokado katın ve farkı kendiniz görün!

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Elma

Her yaştan insanın kolayca erişip tükettiği elma, içerdiği C, A, K, B6, E vitaminleri sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlü bir şekilde destekler ve aynı zamanda günün yorgunluğunu atmanıza da yardımcı olur. Sinir sistemi üzerinde de oldukça pozitif etkileri olan elma, içerdiği polifenoller sayesinde oldukça etkili bir antioksidandır. İçeceklerinize elma da ekleyerek harika detoks karışımları hazırlayabilirsiniz.





Frambuaz

Detoks içeceği hazırlarken kırmızı meyvelerin gücünden faydalanmamak olur mu? A, B6, B 1, B 2, C ve E vitamini barındırmasının yanı sıra, folik asit, potasyum, protein, lif, sodyum, demir ve magnezyum açısından da oldukça zengin olan frambuaz, güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir. Metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımını destekleyen bu mucize meyve ile hem toksinlerden kurtulabilir hem de yaza mükemmel bir hazırlık yapabilirsiniz.

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Nar

Mevsiminde tüketildiğinde mucizevi etkilerini daha kolay görebileceğiniz nar, içerdiği B ve C vitamini ile cildinizde büyük fark yaratacağı gibi, A vitamini deposu olması sayesinde göz sağlığınızda da destekleyici olacaktır. Kalp damar sağlığını koruyucu, kan basıncını, kötü kolesterolü ve kan şekerini düzenleyici etkileri ile nar, detoks içeceklerinizin olmazsa olmazı olacak.





Zencefil

Detoks içeceği hazırlarken belki de şifalı etkilerine en çok baş vurulan malzemelerin başında gelir zencefil. Onu bu listenin yıldızlarından yapan sayısız yararının arasında hazımsızlığa iyi gelmesini, kanser riskini azaltmasını, kan şekerini düzenlemesini ve kolesterolü düşürmesini sayabiliriz. Bunlarında yanında, özellikle spor sonrası ağrıları azaltması ve kilo vermeye yardımcı olması da, onu favori detoks karışımlarınızda mutlaka listeye sokacaktır.

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Ananas

İçecek karışımlarının sihirli malzemesi olarak bilinen bu hoş kokulu tropik meyve, insanı mutlu eden ferahlatıcı lezzetinin yanında, güçlü bir C vitamini deposudur. Kansere ve kalp hastalıklarına adeta savaş açmış bir meyve olan ananas, içerdiği yüksek manganez ile de hem metabolizmayı güçlendirir hem de kemik sağlığı için birebirdir. Hem lezzetli hem de besleyici bir detoks içeceği için bundan daha güzel ne olabilir?





Greyfurt

Turunçgiller ailesinin en ağırbaşlı üyesi olan greyfurt, sıra dışı rengi ve hafif acımtırak lezzeti ile gerçek bir şifa deposudur. Sindirim sisteminden bağışıklığa, kan şekeri dengeleyici özelliğinden kalp dostu olmasına kadar sayısız yararı olan greyfurt, gerçek anlamda bir antioksidan olarak içeceklerde sıklıkla kullanılır. Düzenli tüketildiğinde felç riskini azaltan bir etkiye de sahip olan bu kış meyvesini, erişebildiğiniz her mevsim detoks karışımlarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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