Çalışan deneyimini artırarak rekabette bir adım öne geçmek mümkün

Artık yeni bir dünya düzenindeyiz. Pek çok işletme dijital dönüşüm sürecine hazır olmasa da, yaşadığımız pandemi koşullarında zorunlu olarak bu sürece dahil oldu ve çok daha kısa bir sürede yeni dünyaya uyum sağladı. Çalışma şekillerinin değişmesiyle birlikte insan kaynakları için de yeni mücadeleler ortaya çıktı. Hibrit çalışmanın konumun etkisini azalttığı ve en iyi işe alımlar için rekabetin sert olduğu bir dünyada, yüksek kaliteli çalışanları çekmek ve elde tutmak, harika bir çalışan deneyimi sunmakla doğru orantılı.

Rekabette ayakta kalabilmek için nitelikli çalışanların deneyimini artırmak kritik bir öneme sahip. Microsoft’un yayınladığı bu son rapor, günümüz iş dünyasının kalbine dokunuyor ve bu değişim sürecinden nitelikli çalışanlarıyla birlikte işletmelerin nasıl performanslarını artırabileceğine yönelik İK temelinde önemli ipuçları veriyor.

Çalışanların deneyimini iyileştirmek için İK’nin üzerine düşen rol ne? Çalışan deneyimi nasıl iyileştirilir? Hibrit çalışma mı yoksa ofise dönüş mü doğru karar? Çalışanların ofiste veya evde çalışmalarının deneyimleri açısından bir önemi var mı? Çalışanların şirkette kalmasının formülü ne? Bir çalışan deneyimi platformu işletmelere ne gibi avantajlar sağlıyor?

Bu ve çok daha fazlasıyla ilgili İK liderlerinin görüşleriyle hazırlanan Microsoft’un bu çarpıcı raporuna ulaşmak için tıklayın.







İlandır