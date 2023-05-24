Anında enerji veren atıştırmalıklar

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Kuruyemişler

Özellikle çiğ olarak tüketildiğinde günlük hayat temponuzda ihtiyacınız olan enerjiyi kolayca elde etmenizi sağlayacak bu mucize besinler, dengeli beslenmek isteyenler için de önemli bir yol arkadaşıdır. Gün içerisinde, genellikle ara öğünlerde avuç içi kadar fındık, ceviz veya badem tüketerek hem daha dinç kalabilir hem de beslenme programınıza kaliteli bir destek sağlamış olursunuz. Dozunda ve katkısız olarak tüketeceğiniz her kuruyemiş, metabolizmanız için doğal bir destektir.





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Kuru meyveler

Mevsiminde taze olarak alıp, doğru teknikle sizin de kolayca kurutabileceğiniz erik, kayısı, incir, üzüm ve elma gibi meyveler hem uzun ömürlü olmaları hem de barındırdıkları besin değerlerini koruyabilmeleri açısından kaliteli atıştırmalıklardır. Hemen her marketten ambalajlı olarak da satın alabileceğiniz bu lezzetli besin grubu, bir yandan içerdiği vitamin çeşitliliği ile sizi zinde tutarken, lifli yapısı ile kilo vermek isteyenlerin en yakın dostu olacaktır. Uygun miktarda tüketeceğiniz kuru meyve çeşitleri ile aynı zamanda kan değerlerinizin de dengeleneceğini unutmayın.





Yoğurt

Dünyanın bir çok bölgesinde uzun ve sağlıklı yaşamın simgesi olarak bilinen bu mucizevi gıda, içerdiği kalsiyum ile yağ yakmanızı kolaylaştırırken, potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri ile de hem sindirim sisteminiz hem de kalp damar sağlığınız için bulunmaz bir doğal destek görevi görür. Doğal yollarla imal edilmiş, hatta mümkünse evde mayalanmış yoğurt ile iyi beslenmek ve gün boyu enerjik kalmak gayet mümkün!





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Yeşil içecekler

Son yıllarda daha fazla ilgi görmeye başlayan ve gerçek bir vitamin deposu olduğu birçok insan tarafından yeni yeni keşfedilen yeşil içecekler, ıspanak, pazı, roka, maydanoz, fesleğen, dereotu, kereviz sapı ve karalahana gibi mucize sebzeleri harika karışımlarla bardağınıza dolduruyor. Özellikle bağışıklığını güçlendirmek isteyen veya detoks programı uygulamayı düşünenlerin listesine ilk sırada aldığı yeşil içecek grubu, ihtiyacınız olan enerjiyi sağlamak için de lezzetli bir seçenektir.





Bitter Çikolata

Macerası 4000 yıl önce Orta Amerika’da başlayan ve eski kıtada hayatımıza girdiği dönemden bu yana hem enerji hem de mutluluk arayanların ilk tercihi olan çikolata, özellikle katkısız, yani bitter olarak tüketildiğinde zinde kalmanıza önemli destek sunacaktır. Güçlü bir antioksidan olmasının yanı sıra, anti-inflamatuar etkisi ile de metabolizmanıza ciddi destek verecek olan bitter çikolata, kan şekerinizi de dengeleyebileceği gibi, günü çok daha mutlu olarak geçirmenizi sağlayacaktır.

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Avokado

Neredeyse günün her öğününde keyifle tüketilebilecek bir meyve olan avokado, içeriğinde C, E, K ve B6, B2, B3, B5 vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, potasyum ve omega-3 barındırdığı için özellikle kan değerleriniz ve kalp sağlığınız açısından size dost bir meyvedir. Salata veya sandviçlerde çiğ olarak dilimleyerek kullanmanın, etki açısında daha verimli olacağı avokadoyu, günlük beslenmenizden eksik etmemeye özen gösterin.





Hurma

Genellikle kurutulmuş olarak tüketilen ve içerdiği yüksek lif oranı ile de diyet yapanların yakın dostu olan hurma, vücuda gün boyu ihtiyaç duyulan karbonhidrat, potasyum, protein, demir, bakır, magnezyum, manganez, B6 vitamini gibi destekleri de doğal yolla sağlar. Yüksek antioksidan etkiye de sahip olan bu küçük meyvenin mucizelerinden yararlanmayı siz de sakın unutmayın!

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Kahve

Gün içinde enerji ihtiyacı hissedilen her anda kolayca imdada yetişen kahve, listemizin belki de en çok rağbet gören takviye besini diyebiliriz. Beslenme alışkanlıklarımız arasına girdiği yaklaşık 500 yıldan bu yana kültürümüzün de ayrılmaz bir parçası olan kahve, içerdiği kafein ile zinde bir gün geçirmek isteyenler için önemli bir seçenektir. Son yıllarda profesyonel sporcuların da diyetlerine sıkça ekledikleri kahve, dozunda tüketildiği sürece, başkalarıyla da paylaşabileceğiniz keyifli bir enerji desteği olacaktır.





Yeşil çay

Eğer gün içerisinde zaman zaman enerjinizin düştüğünü hissediyor ve kolayca erişebileceğiniz doğal bir takviyeye ihtiyaç duyuyorsanız, yeşil çay tam da size göre olabilir. İçerdiği zengin polifenoller sayesinde bağışıklığınızı güçlendiren ve güçlü bir antioksidan etki ortaya koyan yeşil çaylar, içerdiği kafein ile de doğal bir enerji kaynağıdır. Tabii ki yeşil çaylar da, enerji veren diğer tüm besinler gibi uygun miktarda tüketildiğinde yararlıdır ve ihtiyacı karşılayacak günlük miktar kişiden kişiye değişebilir.

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