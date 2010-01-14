2010'UN ASTRO AŞK KİTABI

KOÇ

Sizi seven kimseler sevgilerini ve sizi düşündüklerini belli edecek davranışlar sergileyebilirler. Eğer evliyseniz eşinizle ilgili olaylar sizi fazlasıyla meşgul edebilir. Aslında bunlar olumsuz şeyler değil. Sizi rahatlatacak önemli bir gelişme olacak. Sabırlı olmanız gerekiyor. Kendinizi çok yalnız hissettiğiniz bir zamanınızda aniden, artık ümit kesmiş olduğunuz bir dostunuz ya da sevgiliniz sizi arayabilir ve ondan büyük bir psikolojik destek görebilirsiniz. Yılın ilk iki ayı duygusal ilişkilerinizi düzene koymaya uygun bir dönem değildir. Böyle sorunlarınız varsa karar vermeyi ya da duruma müdahele etmeyi sonraya bırakmanızda fayda var. İstediğiniz gibi yürümediği için size üzüntü veren bir ilişkiniz hakkında sevindirici gelişmeler de olabilir. Eğer kalbiniz boşsa fizik planda henüz birşey gerçekleşmemesine rağmen çok büyük hayaller kurmaya başlayabilirsiniz. Mart'ta sevginiz veya ilişkiniz zorlay›c› olabilir, heyecanl› ve ateşlisiniz. Sosyal yaşamınız hareketli. Haziran'da riskleri iyi hesaplayın, 24 Temmuz sonrasındaki Jüpiter Retrosu'nu iyi öğrenin. İçgüdülerinizi ve al›şkanl›klar›nızı bir daha gözden geçirin.

BOĞA

Herşeyin ters gittiğini düşünebilirsiniz fakat aslında şanslı ve başarılısınız. Dikkat edin, bilinçaltı korkularınız yüzünden farkında olmadan olumsuz etkiler yayıyor olabilirsiniz. Az bir gayretle üzerinizdeki yüklerden tamamen kurtulabilirsiniz. Aşk hayatınızı sıkıntıya sokmak istemeyebilirsiniz fakat bu dönemde bazı dostlarınızın size, sevgilinizden daha çok ihtiyaçları olabilir. Karşınızdaki bazı kimseler size karşı çıkarcı tutumlarda da olabilirler, görmezliğe gelin. Yazın başında yeni bir aşk ilişkisine girmeniz ya da en azından sizi heyecanlandıracak ve bir flörte başlamanız olasıdır, en azından sağlam başlangıçlar yapmanız olasıdır. Önem verdiğiniz duygusal bir konuda ve tam son anlarda bir program değişikliği yapmanız gerekebilir. Herşeye hazır olmalısınız. Bazı teklifler alabilir ve birlikte oldukça yorucu şeyler yapabilirsiniz. Kısa zamanda olayların akışına uyum sağlabileceksiniz. Mart başında aşk yaşamınızda sorunlar olabilir ama Nisan'da gezegeniniz Venüs sizinle olacak, çekici ve seksi olacaksınız, aşk sizin için önem kazanacak. Yine tüm baharda duygusal ilişkilerinizde kimin suçlu, kimin hatal›, ye de aldatmaya eğilimli olduğunu doğru saptamalı ve dürüst olmalısınız. Gerçekçi olmayan beklentilerden uzak durun.



İKİZLER

Süregelen ilişkinizde birlikte olduğunuz kimsenin davranışlarını ihtiyatla karşılamanızda fayda vardır. Sizin yarı zekanızda olmayan kimseler size akıl öğretme hevesinde olabilirler, etki altında kalmayın. Hatta yakın arkadaşlarından gelecek teklifler sizi kararsızlığa itebilir. Nisan'da çok hoş ve flörtçü olacaksınız. Olaylar sizin hesapladığınız doğrultuda gelişecekler. Planladığınız haraket tarzından şaşmamalısınız. Gereken teşebbüsü yapmaktan çekinmezseniz durumunuzu düzeltmeniz olasıdır. Bu olumlu etkilerden istifade etmeye çalışmalısınız çünkü çok çabuk isteksizliğe kapılabilir ve hiç bir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Güzel başlayan fakat sıkıntılı bitecek olan bir dönemdesiniz. Özellikle bahar aylarında karşı cinsin tutumuna dikkat etmelisiniz. Herşeyin, hesapladığınız gibi yürüdüğünü görerek sizin bile şaşırmanız olasıdır. Nisan'da çok flörtçüsünüz, Haziran'da sezgileriniz çok iyi, Yaz ayları ve sonrası normal. Aralık'ta kararlısınız.

YENGEÇ

Güneş/Pluto ikilemi dikkat çekici. Yapmak istediğiniz bazı şeylerden de vaz geçmek zorunda kalabilirsiniz. Şayet bir kadınsanız, bir erkekten gelen teklifler karşısında kararsız kalabilirsiniz. Ailenizle birlikte vakit geçirmek isteyebilirsiniz fakat dostlarınızdan alacağinız davetler de sizi cezbedecektir. Size bazı konularda baskı yapılabilir. Bunlar aslında sizin iyiliğinize olacak. Kendinizi zorlamayın ve herşeyi tabii akışına bırakın. Fakat bununla beraber de, hakkınızı savunmaktan ve hatta hakkınız olmasa bile istediğinizi elde etmek için mücadeleden kaçınmayın. Hiç bir konuda fazla açılmamalısınız. Aşırı hassas ve asabi gerilimli durumdasınız. Sizden istenen veya istenecek olan birşeyi yerine getirip, getirmemekte tereddütleriniz olabilir. Mayıs'da narsist, Haziran'da kavgacısınız. Sonbahar keyifli ilişkiler mevsimi.

ASLAN

Duygusal ilişkilerde şansınız kapalı eğer Ocak'ta önemli bir aşk randevunuz varsa onu ertelemenizde fayda var. Güvendiğiniz bir arkadaşınız sizin için yapmasını istediğiniz şeyleri ihmal etmiş olabilir. Erkekseniz bazı ciddi bağlantılar yapabilir, kadınsanız bir erkekten teklif alabilirsiniz. Eğer bazı ilerlemek istiyorsanız sorumlulukları da göze alın. Dikkatinizin dağınık olmasından dolayı önemli bir detayı kaçırmanız olasıdır. Aldığınız haberlerde büyük hata payları olabileceğini göz önünde bulundurun. Alışılmış dışı bazı olaylar yaşamaya uygun zaman kış ayları olacak. Bir ilişkinize ve büyük bir ihtimalle de eski bir duygusal ilişkiyle ilgili olarak üzülebilirsiniz. Zamanınızın büyük bölümünü zorlukları aşmak için uğraşarak geçirebilirsiniz fakat istediğiniz şeyler gerçekleşecek. Evliyseniz aile ve evle ilgili bazı angarya işlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Haziran'da gizemli, Temmuz'da çekici, Ağustos içinde inatçısınız. Yaz sonunda sosyal ilişkilerinizi aşk yaşamınızla karıştırıp zedelemeyin.

BAŞAK

Dikkatinizin dağınık olduğu için önemli bir detayı kaçırmanız olası. Aşırı canlılığınız yüzünden yerinde duramaz bir yeni yıl geliyor. Ama olaylar size gözüktüğü ya da söylenildiği kadar pembe değil. Olumsuz yönleri de düşünmelisiniz. Karşı cinsten, istediğiniz dönemde ummadığınız bir haber veya teklif alabilirsiniz. İsteklerinizin olmasına uygun etkiler altındasınız fakat gene de fazla yüksekten uçmamaya gayret edin. Gelebilecek yardımları beklemeyip, herşeyi kendinize göre programlamanız lazım. Çevrenizdeki kısmetleri yeniden değerlendirir ve bir daha düşünürseniz karlı çıkarsınız. Eğer varsa birlikte olduğunuz insanın sorunlarını hafife almayın. Ama siz bir erkekseniz bu duygusal haraketlililek ile maddi dengeyi sağlamakta özellikle yaz aylarında güçlük çekmeniz olasıdır. Hangi cinsiyetten olursanız olun sık sık unutkanlıktan dolayı başınızın ağrıyacağı görülmektedir. Ve dikkat Satürn bir kez daha burcunuza gelip sizi kontrol edecek, eğer geçen iki yıldaki duygusal hataları sürdürüyorsanız, ders almadıysanız yapacak birşey yok, o zaman Nisan-Temmuz arasında başınız Satürn'le dertte. Ekim'den itibaren inatçısınız ve daha bakımlı olun.

TERAZİ

Fazla iyimserlikten dolayı hayal kırıklıklarıyla karşılaşmamaya dikkat etmelisiniz. Önemli ve zaman olarak sıkışmış ilişkilerde ağırdan almaktan vazgeçin. Düşünmeden tepki göstermeyin. Her kuralı yıkmak ve içinizden geldiğince davranmak istemeniz olasıdır. Her durumda olaylar sizin için iyi yönde gelişiyor ama biraz çekimser davranmanız faydalı olabilir. Sizi sevmeyen birisi çevrenizde, ona karşı dikkatli olmalı ve açık vermemelisiniz. Bazı şeyler zannettiğiniz kadar kolay olmayabilir. Fazla derinlemesine bilmediğiniz konularda iddalı olmaktan kaçınmalısınız. Kafanızı altüst eden konularda ancak belli bir sonuca varabilirsiniz. Siz bir erkekseniz yeni bir ilişkiye heveslenebilir ve isterseniz bunu gerçekleştirecek fırsatlarla Şubat'tan sonra karşılaşabilirsiniz. Bir yere gitmeniz ya da birisi ile buluşmanız mümkündür. Ve Temmuz'da Öğretmen Satürn'le beraber olacağınız uzun bir süre başlıyor, bu konuda hemen bilgilenmeye başlayın. Başak arkadaşlarınızla konuşun, dinleyin ve öğrenin. Ağustos'dan sonra yaşça sizden büyük olanlarla ilişkiye girerseniz iyi düşünün çünkü o dönemde oldukça çapkınsınız. Ekim'de dedikoducu, Kasım'da romantiksiniz.

AKREP

Ekim'de Venüs Retro'da. Cazibenizle, sevdiklerinizi etkileyebilirsiniz fakat Venüs Retro'su bu kadar mı, diyerek, gerçekten ne istediğinizi ve neleri gerçekten paylaştığınızı sorgulayacaktır. Eğer erkekseniz karşı cins ilişkilerinde şanslısınız. Yeni yılın ilk üç ayı gerek duygusal, gerekse fiziksel açılardan size hoş sürprizler getirmektedir. Bir süreden beri kafanızda oluşturduğunuz bazı ilişkileri gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Ve dikkat, aslında iyi bir dönem olsa bile bu dönemde atacağınız imzalar ilerde başınıza iş açabilir. Karşıt cinsten bir insan üzerinde güç kazanabilir ve bu üstünlüğünüzü kullanarak onu son derece üzebilirsiniz. Baharda zihinsel açıdan canlı ve dinç olmanıza rağmen fiziksel açıdan oldukça zayıf ve dirençsizsiniz. Siz kalbi açık bir kadınsanız bir erkeğin tutum ve yaklaşımları yüzünden bu yıl mutlu olabilirsiniz. Alacağınız bazı haberler sizi sevindirebilir. Eylül'de çok kıskanç olacak, yine Ekim'de fiziksel ilişkilere önem vereceksiniz. Kasım'dan sonra ise çok duygusalsınız.

YAY

Yeni yılda ağırlıklı Mars etkileri altındasınız. Zaman zaman duygusal olarak soğuk ve anlayışsız olacaksınız ama bunu anlayıp biraz gayret gösterseniz emekleriniz boşa gitmeyecek ve uygun karşılıkları göreceksiniz. Mart dolaylarında duygusal bir ilişkiyle ilgili olarak anlaşmazlıklar çıkması ve sinirli bir münakaşaya girmeniz olasıdır. Fırsatlara dikkat edin. Duygusal ve tensel hayatınızda egoistleşme eğilimindesiniz. Daha gerçekçi olmaya ve işleri zora sıkmamaya dikkat ederseniz yaşamı daha iyi değerlendirebilirsiniz. Biraz da tembelliğinizi yendiğiniz takdirde çok şey başarabilirsiniz. Uzun zamandan beri sanki batağa saplanmış gibi duran bir ilişki bazılarınız için birdenbire yürümeye başlayabilir. Uzun zamandan beri hayalini kurduğunuz şeyi gerçekleştirmeye teşebüs edebilirsiniz. Siz bir kadınsanız işinde önemli konumda olan bir erkekle ilgili olumlu ama dikkat edilmesi gereken gelişmeler kış sonlarında olabilir. Kasım'da bencilsiniz. Aralık başında kendinize bir sorun bakalım... Sizce sevdiğinize garip davranmıyor musunuz? Mars/Uranüs etkisi size al›ş›lmam›ş veya farkl› bir yaşam biçimi aratabilir.

OĞLAK

İlle de fizik planda bazı şeyler yapmak yerine durum değerlendirmesi yaparsanız bazı gerçekleri keşfedebilirsiniz. Ne kadar becerikli ve politik davranırsanız davranın kötü bir davranışı unutturabilmeniz zordur. Her ne kadar yeni yılda zaman zaman bazı kısıtlayıcı etkiler altındaysanız da durum çok kötü değil. Eğer yeteri kadar gayret gösterirseniz çok şeyi onarabilirsiniz. Moralinizi çok bozarsanız sevdiğiniz kimselere karşı kırıcı olabilirsiniz. Elinizdeki imkanları iyi kullanmaya çalışın. Bazı şeyler için daha bir süre beklemeniz gerekebilir. Israrcı yaklaşımlarla karşı tarafı kaçırtmaktan başka bir şey elde edemezsiniz. Bahar aylarında önemli konularda işinize yarayabilecek bilgiler alabilirsiniz. Sizi şaşırtacak bir haber almanız ihtimali de güçlü. Bunu saklı tutmayıp, tartışmaya açın. Bazı Oğlaklar bazı duygusal planlardan vazgeçmek zorunda kalabilirler. Ve yine bazı konularda sizin bulduğunuz çözümler en iyisidir. Nisan'dan sonra Pluto Retrosu sizi çok zorlayacak ve belki de tüm iç dünyanızı dökmek zorunda kalacaksınız, bu süreç Eylül'e kadar sürecek. Aralık'ta reddedilmek korkusu yaşayabilirsiniz, o kadar önemsemeyin.

KOVA

İlişkilerinizin sağlığı açısından daha kararlı olmanızda fayda var. Evliyseniz kış sürecinde ev ve eşinizin ailesi ile ilgili işler çıkması ya da size misafir gelmeleri olasıdır. Kaybedilmiş gibi görünen ilişkilerde yeni ümitlere kapılabilirsiniz. Bahara doğru en azından kafa olarak kural dışı işlere ya da ilişkilere eğilimlisiniz. Yanlış kararlar almaya uygun olacağınızı unutmayın ve anımsayın. Yorucu bir kış geçirmeye hazır olmalısınız. Fazla hareket ve değişiklikten kaçının. Bazılarınız dışardan bakınca uygunsuz gibi görünse bile çok güzel bir duygusal ilişkiye başlayabilirsiniz. Üzerinizde cinsel gerilim ve tatminsizlik de olabilir, bunu gidermeniz iyi olacak. Genelde yakınlarınızı kırmadan önce iyi düşünün. Olayların üzerine doğrudan gitmeniz herşeyi daha çok çıkmaza sokmaktan başka işe yaramaz. Gerek duyduğunuz yardım ve destek size verilecektir, yeter ki farkedin. Ocak'da beklenmedik ve s›rad›ş› ilişkiler olabilir, ay sonunda tutkulusunuz, Şubat'ta ayrılmalar yaşanabilir ve Haziran'da blaşaycak olan Neptün Retrosu tüm ilişkilerinizi baştan düşünmenize ve değişmenize neden olabilir.