Yumuşak ve lezzetli peynir

Siz de benim annem gibi sert peynir yemekten hoşlanmıyorsanız, sizin için de biçilmiş kaftan olmalı dil peyniri.

Ağızda süt tadı bırakan, yumuşak, kolay parçalanan bir peynir türü olan dil peyniri, en çok Bursa’da üretiliyor ve şekli itibariyle dile benziyor.

Dil peyniri üretimi ta Osmanlılara kadar uzanıyor. Nereden mi biliyoruz bunu? İkinci Beyazıt döneminde yurdun birçok bölgesinden getirilen peynir isimlerinin yazılı olduğu kanunnamede dil peynirinin de adı geçiyor.

Peki bu peyniri yumuşacık yapan nedir? Yapımı itibariyle kaşar peynirine çok benzeyen dil peyniri, haşlama aşamasından sonra yoğrulurken içine tuz konulmadan hazırlanır. Dil peynirinin esnek olmasının nedeni de tuzunun az olmasıdır.

Tuzunun az olması ve yumuşak bir yapıya sahip olması yüzünden tatlılarda kullanılmaya da çok elverişlidir. Uzayıp sünmesi nedeniyle de pizzada çocukların bayıldığı bir lezzettir. Ayrıca sıcakken yumuşak olup soğuyunca sertleşen bazı peynirler gibi sizi mahcup da etmez.

Fırında kremalı somon

Fileto edilmiş, yani kemik ve kılçıkları çıkarılmış somon balığını 2-3 parmak eninde dilimleyin. Zeytinyağı, tuz, biber ve konserve domatesi bir kaseye koyup çatal yardımıyla çırpın. Hazırladığınız sosu fırça yardımıyla balık parçalarının her tarafına sürün. Üzerini kapatıp buzdolabında 30 dakika kadar bekletin. Yani balığı marine edin.

Diğer taraftan, büyük boy bir borcamı ya da fırın tepsisini hazırlayın. buzdolabından çıkardığınız balık parçalarını tepsiye yan yana dizin. Krema, süt, limon suyu ve varsa kapariyi bir kapta çatalla çırpın. Sosu balıkların üzerine gezdirip her tarafını kapatın.

Balıkları 10 dakika önceden 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında en az 30-35 dakika pişirip çıkarın. Balıkları haşlanmış sebzelerin üzerinde servise sunun.

Malzeme listesi

- 1 kg fileto edilmiş somon

- 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

- 2 çay kaşığı tuz, karabiber

- 2 tatlı kaşığı konserve domates

- 1 ufak paket hazır süt kreması (200 ml)

- 1 çay bardağı süt

- 1 adet limonun suyu

- Varsa 2 yemek kaşığı kapari (konserve)

- Ayrıca, haşlanmış mevsim sebzeleri

(brüksellahanası, havuç, patates, pancar olabilir)