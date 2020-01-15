Airbus’larımız imalat hattında

THY’nin Airbus’tan aldığı, 25’i kesin 5’i opsiyonel 30 adet geniş gövdeli A350-900 tipi uçaklardan ikisi hızla uçuşa hazırlanıyor. Fransa’nın Toulouse kentindeki fabrikada bizim kuşları görünce çok heyecanlandım. Birinin neredeyse imalatı son aşamadaydı. Diğerinin kanatları takılmış, gövdesinin içi toparlanıyordu. Mart ayında ilki gelecek, sonra ikincisi filoya katılacak. Bu uçaklar Türk Hava Yolları’nın hem orta menzilde hem de uzak ve çok uzak menzilde nefesini rahatlatacak…
Biri ayakları üzerinde durmaya başlamıştı. Diğerinin kanatları takılmış, THY logolu kuyruk dikmesi montaj gününü bekliyordu. Mart ayında teslim edilecek Airbus A350-900 ekstra geniş gövdeli uçakları görmeye gittim. Öyle fotoğraflarını görmekle olmuyor. Dokunmak, artık var olduklarını hissetmek bambaşka bir duygu.
THY’nin Basın Müşaviri Yahya Üstün ve Airbus’ın Türkiye PR’ını, yani iletişimini yapan M3 şirketinden Özge Sevuk, hepimiz heyecanlıydık. Geleneksel brifinglerden sonra koşarak imalat hattına girdik. İlk uçak olan, 403 seri numaralı ve TC-LPA tescili verilen 350-900’ün içi döşenmeye başlamıştı.İmalat hattında heyecanımız doruğa çıktı. Henüz içi yapılan, kanatları yeni takılmış 421 imalat sayılı A350-900 uçağının içinde her yerden kablolar sarkıyordu. Mühendisler, teknik adamlar, bizim uçağı kusursuz yapmak için çabalıyordu.
İNŞAAT GİBİYDİ
Ayağımızda özel ayakkabılar, üzerimiz de sarı yelekler ve şapkalarımızla uçağın içine girdiğimizde hiç de ürkütücü bir manzara yoktu. Yahya Üstün ile gövdenin genişliğini çok heyecan verici bulduk... Kanatlar işkence testlerinden geçmiş, başlarına gelebilecek her şeyi yaşamışlar ve tam not alınca getirilip gövdeye takılmışlardı. Tıpkı bir inşaat gibiydi. Çevresindeki iskelelerde onlarca özel eğitimli teknik adam üzerlerine düşen görevleri yapıyordu. Bir kenarda duran, boyası yapılmış THY logolu kuyruk dikmesinin kaldırılıp yerine konulacağı günler sayılıydı. Hepsi birleşecek sonra test uçuşlarına çıkacak ve sonunda İstanbul için havalanacak.
YORGUN İNMİYORSUNUZ
Uçağın geniş iç yapısında toplam 359 koltuk yer alacak. Bunlardan 32’si business koltuğu olacak. Şimdi görünen 1-2-1 şeklinde business ve 3-3-3 şeklinde ekonomi koltukları gövdede sıralanacaklar. Ama belki business sınıfında koltuklar 2-2-2 de olabilir. Aynı konforla daha fazla yolcu taşınabilir. THY’nin yükselen business gelirini daha da artırabilir. Katar Havayolları’nın aynı uçağıyla iki defa Doha-Singapur arasında uçtum. Uçaktaki binlerce renk arası değişim gösteren ışıklar harikaydı. Elbette her şey bizim uçakta da olacak. Uçağın kabini oksijene doyuyor. Basınçlandırma mükemmel. Uçaktan yorgun inmiyorsunuz. Uçağın en önemli özelliği sessizliği. Bugüne kadar yapılan uçaklar arasında en sessiz olanı. Ve havada tutunması o kadar güzel ki, size inanılmaz bir güven veriyor. Eğlence sistemleri, uçağın galley adı verilen mutfakları bütün hizmetler için mükemmel görünüyor. THY’nin ikram düzeninde yine rahatlık sağlayacak. Baş üstü bagaj dolapları, çantalar yan yana dikey konulduğunda bile rahat alıyor. Hidrolikli kapaklar, hızlı kapatıldığında çıkan çat çut seslerini de absorbe ediyor. Bugünün bütün lüksüne sahip kabin yarının teknolojilerinden de örnekler sunacak.
ESNEK OPERASYON İMKÂNI
Uçağın kokpiti alabildiğine geniş. 6 adet dokunmatik ekran, pilotlara büyük kolaylık sağlıyor. Çift koridorun genişliğinin verdiği rahatlık kabin ekiplerine ve elbette yolculara rahat hareket imkânı sunuyor. Uçağın tuvaletleri geniş, çocukların altlarını değiştirecek ebeveynler için yeterli alan var. Uçak New York’tan Kuala Lumpur’a uçtuğunda da para kazanıyor. Ama çok kısa bir uçuş olan Singapur-Kuala Lumpur arasındaki uçuştan da istenen geliri elde ediyor. Bu kadar esnek operasyon imkânı vermesi uçağın tercih edilme kararını olumlu etkiliyor.
KANATLAR MUHTEŞEM
Yolcular en fazla kanatların önünde fotoğraf çektiriyor. Airbus’ın yaptığı araştırmalardan bu sonuç çıkıyor. Kanatların yapısı yolcuları çok etkiliyor. Kartal kanadından esinlenerek tasarlanan kanatlar çok büyük bir estetiğe de sahip. Özellikle türbülanslarda kanatların aşağı yukarı hareketleri, yani esnemesi mükemmel ötesi. Kanadın üst kısmı tek parça kompozitten yapılmış. Dayanıklılık testlerinde, daha doğrusu kanatlara uygulanan işkencelerde tam not almış, standartların çok üzerinde direniş göstermiş, en ufak bir çatlağa rastlanmamış.
UÇAĞIN YAPISI
A350-900 uçağını, tamamı kompozit olan Boeing 787 uçağından ayıran en önemli özellik metallerle kompozit paneller.
Böylece bir sorun durumunda uçakta o gövde parçaları hızla değiştiriliyor ve uçağın yerde kalma süresi kısalıyor. A350 XWB uçağının yüzde 53’ü kompozit, yani bir tür plastik (Carbon Fibre Reinforced Polymer), yüzde 14’ü titanyum, yüzde 6’sı çelik ve yüzde 27’si diğer malzemelerden oluşuyor.
TİCARİ BAŞARI
Genİş gövdeli, uzun menzilli uçaklar arasında bugüne kadar en büyük ticari başarıyı Boeing 777 uçağı elde etti. Ama şimdi A350-00 ve 1.000 serisi uçakların bunu zorlayacağı tahmin ediliyor. Henüz uçaklar çok yeni. Bugüne kadar toplam 32 havayolu şirketine 331 adet A350 uçağı teslim edildi. Şu andaki toplam sipariş adedi 959. Teslimatı yapılmış uçaklar toplam 432 hatta 400 binden fazla uçuş gerçekleştirdiler. Toplam taşıdıkları yolcu sayısı 115 milyonu aştı. En fazla uçağı Asya-Pasifik ülkelerindeki havayolu şirketleri aldı. Ama şimdi Amerika kıtasında da siparişler artıyor. Yüzde 99’un üzerine çıkan operasyon gücü uçağın tercihinde büyük önem yaratıyor.
Airbus’larımız imalat hattında
THY’nin Airbus’tan aldığı, 25’i kesin 5’i opsiyonel 30 adet geniş gövdeli A350-900 tipi uçaklardan ikisi hızla uçuşa hazırlanıyor. Fransa’nın Toulouse kentindeki fabrikada bizim kuşları görünce çok heyecanlandım. Birinin neredeyse imalatı son aşamadaydı. Diğerinin kanatları takılmış, gövdesinin içi toparlanıyordu. Mart ayında ilki gelecek, sonra ikincisi filoya katılacak. Bu uçaklar Türk Hava Yolları’nın hem orta menzilde hem de uzak ve çok uzak menzilde nefesini rahatlatacak…
Biri ayakları üzerinde durmaya başlamıştı. Diğerinin kanatları takılmış, THY logolu kuyruk dikmesi montaj gününü bekliyordu. Mart ayında teslim edilecek Airbus A350-900 ekstra geniş gövdeli uçakları görmeye gittim. Öyle fotoğraflarını görmekle olmuyor. Dokunmak, artık var olduklarını hissetmek bambaşka bir duygu.
THY’nin Basın Müşaviri Yahya Üstün ve Airbus’ın Türkiye PR’ını, yani iletişimini yapan M3 şirketinden Özge Sevuk, hepimiz heyecanlıydık. Geleneksel brifinglerden sonra koşarak imalat hattına girdik. İlk uçak olan, 403 seri numaralı ve TC-LPA tescili verilen 350-900’ün içi döşenmeye başlamıştı.İmalat hattında heyecanımız doruğa çıktı. Henüz içi yapılan, kanatları yeni takılmış 421 imalat sayılı A350-900 uçağının içinde her yerden kablolar sarkıyordu. Mühendisler, teknik adamlar, bizim uçağı kusursuz yapmak için çabalıyordu.
İNŞAAT GİBİYDİ
Ayağımızda özel ayakkabılar, üzerimiz de sarı yelekler ve şapkalarımızla uçağın içine girdiğimizde hiç de ürkütücü bir manzara yoktu. Yahya Üstün ile gövdenin genişliğini çok heyecan verici bulduk... Kanatlar işkence testlerinden geçmiş, başlarına gelebilecek her şeyi yaşamışlar ve tam not alınca getirilip gövdeye takılmışlardı. Tıpkı bir inşaat gibiydi. Çevresindeki iskelelerde onlarca özel eğitimli teknik adam üzerlerine düşen görevleri yapıyordu. Bir kenarda duran, boyası yapılmış THY logolu kuyruk dikmesinin kaldırılıp yerine konulacağı günler sayılıydı. Hepsi birleşecek sonra test uçuşlarına çıkacak ve sonunda İstanbul için havalanacak.
YORGUN İNMİYORSUNUZ
Uçağın geniş iç yapısında toplam 359 koltuk yer alacak. Bunlardan 32’si business koltuğu olacak. Şimdi görünen 1-2-1 şeklinde business ve 3-3-3 şeklinde ekonomi koltukları gövdede sıralanacaklar. Ama belki business sınıfında koltuklar 2-2-2 de olabilir. Aynı konforla daha fazla yolcu taşınabilir. THY’nin yükselen business gelirini daha da artırabilir. Katar Havayolları’nın aynı uçağıyla iki defa Doha-Singapur arasında uçtum. Uçaktaki binlerce renk arası değişim gösteren ışıklar harikaydı. Elbette her şey bizim uçakta da olacak. Uçağın kabini oksijene doyuyor. Basınçlandırma mükemmel. Uçaktan yorgun inmiyorsunuz. Uçağın en önemli özelliği sessizliği. Bugüne kadar yapılan uçaklar arasında en sessiz olanı. Ve havada tutunması o kadar güzel ki, size inanılmaz bir güven veriyor. Eğlence sistemleri, uçağın galley adı verilen mutfakları bütün hizmetler için mükemmel görünüyor. THY’nin ikram düzeninde yine rahatlık sağlayacak. Baş üstü bagaj dolapları, çantalar yan yana dikey konulduğunda bile rahat alıyor. Hidrolikli kapaklar, hızlı kapatıldığında çıkan çat çut seslerini de absorbe ediyor. Bugünün bütün lüksüne sahip kabin yarının teknolojilerinden de örnekler sunacak.
ESNEK OPERASYON İMKÂNI
Uçağın kokpiti alabildiğine geniş. 6 adet dokunmatik ekran, pilotlara büyük kolaylık sağlıyor. Çift koridorun genişliğinin verdiği rahatlık kabin ekiplerine ve elbette yolculara rahat hareket imkânı sunuyor. Uçağın tuvaletleri geniş, çocukların altlarını değiştirecek ebeveynler için yeterli alan var. Uçak New York’tan Kuala Lumpur’a uçtuğunda da para kazanıyor. Ama çok kısa bir uçuş olan Singapur-Kuala Lumpur arasındaki uçuştan da istenen geliri elde ediyor. Bu kadar esnek operasyon imkânı vermesi uçağın tercih edilme kararını olumlu etkiliyor.
KANATLAR MUHTEŞEM
Yolcular en fazla kanatların önünde fotoğraf çektiriyor. Airbus’ın yaptığı araştırmalardan bu sonuç çıkıyor. Kanatların yapısı yolcuları çok etkiliyor. Kartal kanadından esinlenerek tasarlanan kanatlar çok büyük bir estetiğe de sahip. Özellikle türbülanslarda kanatların aşağı yukarı hareketleri, yani esnemesi mükemmel ötesi. Kanadın üst kısmı tek parça kompozitten yapılmış. Dayanıklılık testlerinde, daha doğrusu kanatlara uygulanan işkencelerde tam not almış, standartların çok üzerinde direniş göstermiş, en ufak bir çatlağa rastlanmamış.
UÇAĞIN YAPISI
A350-900 uçağını, tamamı kompozit olan Boeing 787 uçağından ayıran en önemli özellik metallerle kompozit paneller.
Böylece bir sorun durumunda uçakta o gövde parçaları hızla değiştiriliyor ve uçağın yerde kalma süresi kısalıyor. A350 XWB uçağının yüzde 53’ü kompozit, yani bir tür plastik (Carbon Fibre Reinforced Polymer), yüzde 14’ü titanyum, yüzde 6’sı çelik ve yüzde 27’si diğer malzemelerden oluşuyor.
TİCARİ BAŞARI
Genİş gövdeli, uzun menzilli uçaklar arasında bugüne kadar en büyük ticari başarıyı Boeing 777 uçağı elde etti. Ama şimdi A350-00 ve 1.000 serisi uçakların bunu zorlayacağı tahmin ediliyor. Henüz uçaklar çok yeni. Bugüne kadar toplam 32 havayolu şirketine 331 adet A350 uçağı teslim edildi. Şu andaki toplam sipariş adedi 959. Teslimatı yapılmış uçaklar toplam 432 hatta 400 binden fazla uçuş gerçekleştirdiler. Toplam taşıdıkları yolcu sayısı 115 milyonu aştı. En fazla uçağı Asya-Pasifik ülkelerindeki havayolu şirketleri aldı. Ama şimdi Amerika kıtasında da siparişler artıyor. Yüzde 99’un üzerine çıkan operasyon gücü uçağın tercihinde büyük önem yaratıyor.