TSK’nın milli teknolojileri

Sun Tzu’nun şu sözü var bugünlerde aklımda. “Savaşta en önemli şey hızdır.”

Hız teknolojidir.

Teknoloji hızdır.

Aklımız bu hafta Zeytin Dalı operasyonuna katılan cesur Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarında.

Afrin, dağlık ve engebeli bir araziye sahip. Uzun süredir bölgeyi işgal altında tutan hain terörist grup, yeraltına sığınaklar, tüneller inşa etmiş olabilir.

Zor bir alan.

Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin büyük azmi ve kendi geliştirdiği ileri savunma teknolojileri ile Zeytin Dalı operasyonunu büyük bir başarı ile tamamlayacağına dair inancımız sonsuz.

3 Ekim 2017’de kaleme aldığım yazıda savunma sanayisinin dünyanın birçok ülkesinde ülke ekonomisindeki sıçramalarda nasıl lokomotif rolü üstlendiğini yazmıştım. Ülkemizde mühendislik fakültesi mezunlarının en çok tercih ettiği şirketin savunma sanayi şirketlerinden Aselsan olduğunu da aynı yazıda paylaşmıştım.

Türkiye’nin sınır güvenliğine yönelik tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı operasyonunda kendi mühendislerimizin geliştirdiği teknolojilerin kullanılıyor olması da doğrusu hem bu mücadele için, hem de genel olarak Türkiye ekonomisinin dijital dönüşümü için bizlere umut vermeli.

Azimle ve doğru kadrolarla Türkiye’nin aşamayacağı zorluk yok.

Dünya ekonomisinden aldığımız payı hızla artırmak da, engebeli Afrin arazisinde asgari kayıpla ilerlemeye benziyor. Sayısız engel var karşımızda. Ancak savunma sanayi, üniversiteler ve diğer ar-ge merkezlerinin geliştirdiği teknolojilerle, Türkiye ekonomisini daha zengin bir ekonomi haline dönüştürebiliriz. Küresel dijital ekonomiden hak ettiğimiz payı bu şekilde alabiliriz.

Teknoloji ile sıçrama gerçekleştirmeye çalışan bir ülkede odak, kaliteli mühendislik eğitimi veren okulların ve kaliteli mühendislerin sayısını artırmak olmalıdır.

Zeytin Dalı operasyonunda kullanılan milli teknolojiler kaliteli Türk mühendislerinin emeği. İşte bu kaliteyi tüm topluma yayarak daha kaliteli bir eğitimle, iyi mühendislerle ve sağlam teknolojilerle Türkiye’yi dijital ekonomiye hazırlayabiliriz.

Bugün Afrin’de kullanılan milli teknolojiler ve silahlar milli kaynaklarımızla yarattığımız teknolojilerin bize nasıl güçlü destek olduğunun en büyük kanıtı.

Şimdi Zeytin Dalı operasyonunda kullanılan ve Türkiye’de geliştirilmiş bazı teknolojilere göz atalım.

Fırat Kalkanı harekatında da kullanılan Fırtına Obüs. 40 kilometreye kadar menzili var ve özellikle yer üstü hedefleri imha açısından etkili.

Türk mühendisler, tasarımcılar ve işçiler tarafından Roketsan’da geliştirilen Kasırga ve Sakarya füze sistemleri.

Kasırga hassas bombalama özelliğine sahip ve 120 kilometreye kadar menzile ulaşabiliyor. Güdümlü sistemiyle hedeflerin imhasında etkisini artırıyor.

T-122 Sakarya çok namlulu roketatar ise 122 milimetrelik roketlere göre iki kat menzile, yani 3 kilometreden 40+ kilometreye kadar menzile sahip.

TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen SOM Seyir Füzesi 250 kilometre menzile kadar etkili olabiliyor. Kendi ağırlığı 600 kg olan SOM, 230 kg savaş başlığı taşıyor.

Özel Kuvvetler gerçekleştirilecekleri operasyonlarda, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve tank desteği ile beraber 3-4 kilometre menzilde hedefleri hızlıca etkisiz hale getirilebilecek.

Afrin sınırına gönderilen Kayı Sınır Güvenlik Sistemi sınırın 20 kilometrelik bir alanına kuruldu. Bu sistem sınıra yaklaşan İHA, araç veya insanları tespit ederek komuta merkezini uyarılabiliyor. Sınırda kaydedilen tüm görüntüler tek merkezde toplanarak, kameralar tehdit oluşturan nesneye otomatik odaklanıyor. Radar karıştırıcı cihazların da bulunduğu sistem, her türlü tehdit anında komuta merkezindeki güvenlik güçlerine bilgi aktarabiliyor. Toprak altına yerleştirilen sensörler sayesinde de hem hudut hattına yaklaşan nesneler, hem de yer altına kazılacak tüneller tespit edilebiliyor. Yeraltından tünelleri tespit eden sistem fiber optik kablolarla çalışıyor ve sensörler üzerinden merkeze bildiriliyor, görevi alan güvenlik güçleri de bu tünelleri imha ediyor.

“Savaşta en önemli şey hızdır.”

Teknoloji hızdır.

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