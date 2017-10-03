Genç mühendislerin ilk tercihi o şirket!

Başarılı bir şekilde kalkınan ülkeler her zaman bu başarıyı bir teknolojik kalkınma süreci üzerine inşa etmiştir.

19. yüzyılda Amerika bunu yapmıştı. 21. yüzyılda Çin bunu yapıyor.

O halde en temel soru şu: Türkiye’de başarılı bir kalkınma hamlesi ve sıçrama için ileri teknoloji üretme kapasitemizi nasıl artırabiliriz? Bunun için lokomotif sektör hangisi olacak?

GENÇLERİN İLK TERCİHİ

Çevik ve hızla kalkınmış toplumların bir kısmında lokomotif sektörün savunma sanayi olduğunu görüyoruz. Aselsan, Tusaş, Roketsan, Havelsan ve Makina ve Kimya Endüstrisi gibi savunma sanayi şirketlerimizin son yıllarda giderek yükselen küresel bilinirliği, artan ciroları, Türkiye’de lokomotif sektörün savunma sanayi olabileceğini düşündürüyor.

Bu sektör ülkemizde en çok Ar-Ge mühendisini istihdam eden sektör olarak öne çıkıyor. Bu sektördeki şirketlerin Ar-Ge harcamaları diğer tüm sektörlere göre çok daha yüksek. Türkiye’de üniversitelerle yakın işbirliği içinde olan yegane sektör.

Belki de en büyük gösterge, bugün üniversiteden mezun olan genç mühendislerin ilk tercihinin küresel Defense News TOP 100 listesinde giderek yükselen şirketimiz ASELSAN olması.

ASELSAN Araştırma Merkezi videosunu yazının sonuna ekledim. Mutlaka izleyin.

BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN VAKFI

Dünyanın en büyük savunma şirketlerinin sıralandığı ABD merkezli Defense News 2017 Top 100 listesinde yükselen üç Türk savunma şirketi var. Kendini “Büyük Türk Milletinin Vakfı” olarak tanımlayan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na ait üç şirket azimle bu küresel listede yükselmeye devam ediyor.

2017 sıralamasında ASELSAN listede 58. sıradan 57. sıraya, TUSAŞ ise 72. sıradan 61. sıraya yükseldi. ROKETSAN ise 98. sıradan listeye girdi.

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İNTERNETİ İCAT EDEN SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ

Savunma sanayinin teknolojik kalkınmada lokomotif olduğu ülkelerden biri de ABD’dir.

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ABD’de devlet adına ileri savunma teknolojilerini geliştiren ve destekleyen bir araştırma merkezidir. Kurulduğu 1958 yılından bu yana, DARPA’nın desteklediği ve tüketiciler olarak bizim hayatımıza girmiş teknolojiler arasında iPhone’daki Siri ve GPS gibi teknolojileri sayabiliriz.

DARPA’nın en önemli projelerinden biride 1973 yılında başlatılan bir araştırma projesidir. Bu proje sayesinde bugün İnternet var hayatımızda!

SAVUNMA LOKOMOTİFİ BİR SONRAKİ TEKNOLOJİ DEVRİMİNE HAZIRLANIYOR.

Yaklaşık 20 yıllık bir dönemde biyoteknoloji devriminin kurulma aşamasının başlayacağını artık biliyoruz. (15 Ağustos 2017 tarihli Aşamalı Devrimler Teorisi yazıma bakabilirsiniz)

Nisan 2013’de Beyaz Saray beyin konusunda araştırmalar başlatacağını duyurmuştu. DARPA biyoteknoloji alanında, özellikle nöroteknoloji konusundaki önemli araştırmalara destek oluyor. Örneğin boynundan aşağısı tamamıyla felç olmuş eski bir asker nöroteknoloji ile beynine yerleştirilmiş sensörler vasıtasıyla, yapay kolunu düşünerek hareket ettirebiliyor.

DARPA’NIN ŞU ANDAKİ YATIRIMLARINA BİR ÖRNEK

Sadece kendi bünyesindeki araştırmalarla yetinmeyen bu kurum, ticarileşmeye çalışan diğer ileri bilimsel çalışmalara da destek oluyor.

Örneğin sınıf arkadaşım Yeni Zelanda kökenli Joshua, Boston’da bir yapay zeka platformu üzerinde çalışıyor. 1999 ile 2007 yılları arasında MIT Human Dynamics Laboratuvarı’nda çalışılan bir araştırma projesini 2007 yılında ticarileştirmek için MIT’deki hocalardan biri ile yola çıkıyorlar.

Yapay zeka on yıl önce çok daha yüksek riskli bir alan olarak biliniyordu. 2007 yılında Joshua ve takımı yeni girişimleri için sermaye aramaya başlıyorlar. En azından dört yıllık bir Ar-Ge süreci de önlerindedir. Melek yatırımcılar ve Venture Capital olarak bilinen girişim sermayesi bu projeye “bu bilimsel bir proje, ne zaman ticari kazanç elde edeceğiniz belli değil” diyerek burun çeviriyor.

Joshua ve takımı DARPA’nın kapısını çalıyor. Ve DARPA gereken girişim sermayesini sağlıyor. Joshua şu anda yaklaşık 80 kişinin çalıştığı ve Amerika’da kurumsal şirketlere servis sağlayan, DARPA’nın yatırımcıları arasında olduğu bir yapay zeka platformu olan Cogito’nun Genel Müdürü. “DARPA olmasaydı biz bu noktada olamazdık” diyor.

Twitter da sbinici_ den bana ulaşabilirsiniz.

ASELSAN Araştırma Merkezi - Hayallerimiz Geleceğin Ötesinde