Pratik önerilere devam ediyoruz

Çalışan, eve varmaya çalışırken bir de trafikte ciddi zaman kaybeden kadınlar için pratik ve lezzetli tarifler vermeye devam ediyoruz. İşte hazırlanıp, pişirilip masaya konması bir saati bulmayan lezzetler...

MANTARLI CENEVİZ MAKARNASI

8 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Taze mantarları elinizle ovalayarak akan suyun altında iyice yıkayın. Her birini boylamasına üçe ya da dörde bölüp kararmamaları için üzerlerine çıkacak kadar limonlu su ekleyin.

Zeytinyağını derin bir tavada kızdırıp üzerine iyice süzdüğünüz mantarları aktarın. Ocağın ısısını yükseltip sürekli karıştırarak 7-8 dakika kavurun. Mantar yüksek ısılı ateşte sertleşmeden pişer ve bu sırada suyu da kolayca buharlaşır.

Mantarların üzerine, suyunu süzdüğünüz konserve bezelyeyi ve ince kıydığınız maydanozu ekleyin. Sürekli karıştırarak 2-3 dakika daha kavurun.

Tuz, karabiber ve kırmızı pulbiberi serpiştirip ocaktan alın. Makarnayı 13 su bardağı kaynar tuzlu suda 12-15 dakika kadar haşlayıp süzün. Sıcakken yine sıcak haldeki mantarlı harçla karıştırın.

İsterseniz üzerini rendelenmiş Mihaliç peyniri veya parmesan peyniriyle süsleyip servise sunun.





MALZEME LİSTESİ



* 1 paket burgu makarna

* 5 yemek kaşığı

zeytinyağı

* 2 su bardağı taze mantar (yaklaşık 300 gr)

* 1 adet limonun suyu

* 2 su bardağı konserve bezelye

* 1 demet maydanoz

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pulbiber

MERAL’İN ROKALI TAVUK YEMEĞİ

4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Tavuk etini keskin bir bıçakla tavla zarı formunda doğrayın. Üzerine tuz ve karabiber serpip bir kenarda bekletin. Soğanları soyup önce ikiye sonra da incecik yarımaylar halinde doğrayın.

Yeşil soğan ve dereotunu da yıkadıktan sonra incecik dilimleyin. Rokanın yaprak kısımlarını da ince ince doğrayın. Diğer taraftan, zeytinyağını geniş bir teflon tavaya ya da wok tavasına aktarıp kızdırın. Üzerine tavuk etini ekleyip yüksek ısılı ateşte, tahta kaşıkla sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun.

Ocağın altını biraz kısıp soğanları hemen ilave ettikten sonra sık sık karıştırarak 5 dakika daha kavurun. Üzerine soya sosunu aktarıp ocağın altını iyice kıstıktan sonra tencerenin kapağını kapatarak 20 dakika, soğanlar iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Tencerenin kapağını açıp süt kremasını tencereye aktardıktan sonra sebzeleri ilave ederek karıştırın.

Yemeği 10 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Yemeğin tuz ve karabiberini kontrol edip gerekirse kırmızı pulbiber ekleyin. Hatta 3-4 yemek kaşığı rendelenmiş beyaz peynir de serpiştirebilirsiniz.





MALZEME LİSTESİ



* 4 adet kemiksiz tavuk kalça eti (2 adet tavuk göğsü eti de kullanabilirsiniz)

* 3 adet orta boy kuru soğan

* 3 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 3 yemek kaşığı soya sosu

* 1 su bardağı hazır süt kreması (1 küçük paket, 200 ml)

* 2 adet taze yeşil soğan

* 1 demet dereotu

* 1 demet roka

ZEYTİNLİ HAMSİ BUKLE

8 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Önce, temizlenmiş hamsileri yıkayıp süzün. Sivribiberleri incecik halkalar halinde doğrayıp derin bir kaba aktarın. Üzerine, incecik dilimlediğiniz sarımsakları ve ince ince kıydığınız maydanozu ekleyin.

Doğranmış file zeytinleri süzün ya da çekirdeklerini çıkarıp doğradığınız yeşil zeytinleri (siyah zeytin de kullanabilirsinz) de ilave edin. Üzerine ortadan ikiye bölüp yarım halka şeklinde dilimlediğiniz domatesleri de aktarıp tuz, karabiber ve kuru fesleğeni de serpiştirdikten sonra kaşıkla karıştırın. Şimdi süzdüğünüz hamsilerin 4-5 adetini üst üste koyup taze soğanın sap kısımlarıyla paket yapar gibi bağlayın.

Sızma zeytinyağını geniş bir tencereye aktarıp hazırladığınız hamsi buketlerini tencereye dizin. Üzerine hazırladığınız sebzeli harcı düzgün bir şekilde yayıp kalan boşluklara incecik dilimlediğimiz limonları yerleştirdikten sonra ılık suyu da tencereye aktarın.

Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte en az 25-30 dakika pişirdikten sonra servise sunun.





MALZEME LİSTESİ



* 1 kg hamsi (kılçıkları ayıklanıp, temizlenmiş)

* 10 dal yeşil soğan

* 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

* 3 adet domates

* 4 diş sarımsak

* 2 adet sivribiber

* 1 demet maydanoz

* 1 kahve fincanı yeşil file zeytin (çekirdekleri çıkarılıp doğranmış)

* 1 adet limon

* 1 su bardağı ılık su

* 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen

* 1 çay kaşığı tuz,

karabiber