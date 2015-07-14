Mercimekli ekmek aşı (Soğanlama)

Malzeme

* 1 su bardağı yeşil mercimek

* 4 adet orta boy kuru soğan

* 4 yemek kaşığı sıvıyağ (30-50 gr. tereyağı da kullanabilirsiniz)

* 1 yemek kaşığı domates salçası

* 1 su bardağı sıcak su

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

* 2 tatlı kaşığı kuru nane

* 4 adet yumurta

Ayrıca;

* 2-3 dilim bayat ekmek (Kuru yufka ya da bayat pide de kullanabilirsiniz)

Yapılışı

Bayat ekmek dilimlerini kuşbaşı formunda doğrayın. (Kuru yufka kullanacaksanız ufak ufak parçalayın, bayat pide kullanacaksanız küp küp doğrayın.) Ekmek parçalarını geniş bir tabağa yan yana dizip bir kenarda bekletin.

Mercimeği iyice yumuşayıncaya kadar haşlayıp süzün. Soğanları yemeklik incecik doğrayarak geniş bir tencereye (Vok tavası da kullanabilirsiniz) aktarın.

Sıvıyağı ekleyip orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Sürekli karıştırarak, 10-12 dakika kavurup salçayı ekleyin. Haşlayıp süzdüğünüz mercimeği, tuzu, biberleri ve naneyi ilave edin. Ardından 1 su bardağı sıcak suyu da katın. Arada sırada karıştırarak kaynatın.

Kaynayınca ocağın altını kısıp 10 dakika daha kaynatarak suyunu iyice çektirin.

Üzerine yumurtaları da kırıp karıştırın. Yumurtalar pişince ocaktan alın. Henüz sıcak haldeyken ekmek parçalarının üzerine aktarıp sıcak sıcak servise sunun.

Afiyet olsun...



Meyaneli enginar çorbası

Malzeme

* 4 adet orta boy enginar (Konserve)

* 1 adet orta boy patates

* 1 adet orta boy havuç

* 1 adet orta boy kuru soğan

* Yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

* 1 demet dereotu

* 1 det büyük boy limonun suyu

* 1 adet yumurtanın sarısı

* 2 çorba kaşığı sıvıyağ

* 8-10 su bardağı et ya da tavuk suyu

* 1 çay kaşığı tuz, kırmızı pul biber

Yapılışı

Konserve enginarları süzerek kutudan çıkarıp tavla zarı formunda doğrayın.

Patates ve havucun kabuklarını soyup yine aynı şekilde küp küp doğrayın. Soğanı da incecik dilimleyin.

Orta boy bir tencerede soğanı sıvıyağda hafifçe sararıncaya kadar, 2 dakika kavurun.

Önce havucu soğana ilave edin ve 1-2 dakika karıştırdıktan sonra kalan sebzeleri katıp, 8-10 su bardağı et ya da tavuk suyunu tencereye aktararak kaynamasını bekleyin.

Terbiye sosunu hazırlamak için; limon suyunu ve yumurta sarısını çırptıktan sonra, kaynamakta olan çorbadan 1-2 kepçe terbiyeye katıp karıştırın. Tencereye ilave ederek 5 dakika daha pişirin.

Kırmızı pul biber, tuz ve ince ince kıydığınız dereotunu katıp ocaktan indirin.

Sıcak sıcak servis yapın.

İsterseniz el blender’i yardımıyla çorbayı püre haline getirip rendelenmiş kaşar peyniriyle süsleyerek de servise sunabilirsiniz.

Afiyet olsun...