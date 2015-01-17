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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

LABNELİ KÖZ BİBER ÇORBASI

17 Ocak 2015

Salçalık biberleri ocak üzerinde, iyice yumuşayıncaya kadar közleyin.

Malzemeler
* 2 adet kırmızı salçalık biber -Közlenip kabukları soyulacak ve iri iri parçalanacak.- (En az bir karış uzunluğunda, 20-25 santim olmalı.)
* 1 adet orta boy kuru soğan
* 5 diş sarımsak
* 5 su bardağı su (Et ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz.)
* 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı (Sıvıyağ da kullanabilirsiniz.)
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pul biber

Ayrıca;
* 1 tepeleme yemek kaşığı un
* 1 su bardağı su
* 2 yemek kaşığı labne

Yapılışı:
Salçalık biberleri ocak üzerinde, iyice yumuşayıncaya kadar közleyin. Kabuklarını soyup akan suyun altında yıkayın ve iri iri parçalar halinde dilimleyin.
Dilimlediğiniz biberleri, dörde bölünmüş soğanı, ikiye kestiğini sarımsakları orta boy bir tencereye koyun. Üzerine su ve sıvıyağı ekleyip pişmeye bırakın.
Sebzeler iyice yumuşayınca hepsini el blender’ıyla çekip püre yapın. Tekrar ocağa koyun, tuz ve biberleri ekleyerek kaynatın.
Diğer taraftan un ve soğuk suyu bir kâseye koyup çatalla çırpın. Sıcak çorba suyundan bir kepçe katarak ılık hale getirin.
Ilık hale gelen karışımı, çorbaya karıştırarak ilave edin. Sürekli karıştırarak 5 dakika daha kaynatın. Labneyi katıp tekrar blender’dan geçirin ve kuru naneyle süsleyerek servise sunun.
Afiyet olsun...

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PORTAKALLI LABNELİ BABAANNE KURABİYESİ
Malzemeler

* 1 paket labne (200 gr)
* 2 adet yumurta
* 2 paket vanilya
* 1 adet portakalın kabuğunun rendesi
* 5 yemek kaşığı pudraşekeri (Toz şeker de kullanabilirsiniz.)
* 100 gr yumuşak tereyağı
* 1 paket kabartma tozu
* 1 paket karbonat
* Yaklaşık 3-3,5 su bardağı un
Üzeri için;
* 1 adet yumurta akı
* 3 yemek kaşığı toz şeker
* 1 adet portakalın kabuğu

Yapılışı:
Labne, yumurtalar, rendelenmiş portakal kabuğu, erimiş ya da oda sıcaklığında beklemiş yağı derin bir yoğurma kabına koyun. Tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın.
Kabartma tozu, vanilya ve karbonatı katıp tekrar çırpın. Unu da azar azar ilave edip çırpmaya devam edin. Artık çırpıcı kullanamamadığınızda elinizle yoğurmaya başlayın. Çok yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz.
Tezgaha 2-3 yemek kaşığı un serpin. Labneli hamuru tezgaha alıp tekrar yoğurup merdane yardımıyla 1 santim kalınlığında açın.
Hamurdan şekilli kurabiye kalıplarıyla parçalar çıkarıp üzerlerine fırçayla yumurta akı sürün. Üzerlerine şeker de serpip fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye yerleştirin.
Kurabiyeleri önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında üzerleri hafif kızarıncaya kadar, 20-25 dakika pişirin ve çıkarın. Soğuyunca servise sunun.
Afiyet olsun...

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