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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

LABNELİ KABAKLI MAKARNA

24 Ocak 2015

Kuru soğanı incecik yarımaylar halinde doğrayın.

MALZEMELER
* 2 adet orta boy kuru soğan
* 4 diş sarımsak
* 4 adet orta boy yeşil kabak
* 2 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* 1 paket kalem makarna
* 400 gr Pınar labne
YAPILIŞI
Kuru soğanı incecik yarımaylar halinde doğrayın. Zeytinyağı ve soğanı bir tencereye koyup soğan neredeyse karamelize oluncaya kadar kavurun.
İncecik dilimlediğiniz sarımsakları ilave edin. Kabakları kazıyıp incecik doğradıktan sonra tencereye ekleyin. Sık sık karıştırarak kabaklar suyunu verip iyice şeffaf hale gelinceye kadar, en az 8-10 dakika pişirin. Tuz ve karabiberi serpip ocaktan alın.
Diğer taraftan, makarnayı kaynayan tuzlu suda 10-12 dakika kadar haşlayıp süzün ve tekrar tenceresine aktarın. Henüz sıcak haldeyken üzerine labneyi ekleyip karıştırın.
Kabaklı karışımı da makarnaya ilave edip tekrar karıştırın. İsterseniz kıyılmış maydanozla süsleyerek servise sunun.

LABNELİ ELMA TOPLARI
MALZEMELER
* 200 gr labne
* 1 paket pötibör bisküvi
* 2 adet orta boy elma
* 3-4 yemek kaşığı bal
Süslemek için;
* File badem, file fıstık, hindistancevizi, kakao
YAPILIŞI
Elmaları soyup rendeleyin. Suyunu avuçlarınız arasında sıkın.
Bisküvileri robottan geçirip elmanın üzerine ilave edin. Labne ve balı da ekleyin. (Bal miktarını damak zevkinize göre artırabilirsiniz.)
Karışımı yarım saat kadar buzdolabında bekletin.
Buzdolabından çıkardığınız elmalı hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
Topları kakaoya, hindistancevizine, file badem ve fıstığa bulayıp 1-2 saat buzdolabında beklettikten sonra servise sunun.

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