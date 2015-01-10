Labneli gözleme

Labneyi kutusundan kaşıkla sıyırarak derin bir kaba alın. Tuz ve pul biberi ekleyin. Unu azar azar ilave ederek yoğurun.

Kulak memesi yumuşaklığında ve ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekir.

Hamurun üzerini mutfak peçetesiyle kapatıp 30 dakika kadar dinlendirin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp hafif unlu tezgahın üzerinde merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açın.

Hazırladığınız hamurları yağsız teflon tavada önlü arkalı kızartın.

Gözlemeler sıcakken tereyağıyla yağlayın ve sıcak sıcak servise sunun.

Afiyet olsun...

MALZEMELER



* 1 paket labne (200 gr)

* Yaklaşık 2,5 su bardağı un

* 1 çay kaşığı tuz, pul biber

* Ayrıca 50-100 gr kadar tereyağı

LABNELİ LİNGO TATLISI

Krep için yumurtalar, toz şeker, tuz ve kabartma tozunu derin bir cam kaba koyun. Tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın. Sütü ekleyip çırpmaya devam edin. Unu da azar azar ilave edip çırpın. Zamanınız varsa hamuru 30 dakika kadar dinlendirin.

15-18 santim çaplı teflon bir tavayı orta ısılı ateşte ısıtın. Sıvıyağı küçük bir kâseye koyun. Peçetenin ucunu sıvıyağa batırıp tavayı yağlayın.

1 kahve fincanı kadar hamuru yakın mesafeden tavaya aktarın. Tavayı hızlıca çevirerek hamurun yayılmasını sağlayın. Hamuru önlü arkalı pişirin.

Hamurun tamamına aynı işlemleri uygulayıp krepleri bir tabakta üst üste biriktirin.

Labne ve cevizi bir kâsede karıştırın.

Kreplerden birine labneli karışımdan sürün. İki tarafını içine katlayıp sigara böreği gibi sarın.

Hazırladığınız krep rulolarını servis tabağına dizin. Üzerlerine tahin ve pekmez gezdirip cevizle süsleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...

MALZEMELER



Krep için;

* 2 su bardağı süt

* 2 adet yumurta

* 1 yemek kaşığı toz şeker

* Yarım çay kaşığı tuz, kabartma tozu

* 1 su bardağı + 1 yemek kaşığı un

* 3-4 yemek kaşığı sıvıyağ

İçi için;

* 1 paket labne (200 ya da 400 gr)

* 1,5 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Üzeri için;

* 1 su bardağı pekmez (Üzüm pekmezi kullanmanızı öneririm.)

* Yarım su bardağı tahin