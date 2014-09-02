KÖFTELİ BUĞDAY ÇORBASI

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ: 75 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 2 su bardağı aşurelik buğday (Dövme ya da yarma da denir.)

* 12 su bardağı su

* 4 su bardağı tatlı yoğurt

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Köftesi için;

* 150 gr köftelik kıyma

* 1 kahve fincanı sıvıyağ

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Üzeri için;

* 3 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

YAPILIŞI

Buğdayı bir gece önceden bol suyla ıslatın. Ertesi gün süzüp tekrar yıkayarak orta boy bir tencereye aktarın.

Üzerine 12 bardak su ekleyerek iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Buğdaylar iyice yumuşadığında, 4 bardak yoğurdu çırpıp yavaş yavaş çorbaya ekleyin.

Tahta bir kaşıkla sık sık karıştırarak 15 dakika daha pişirip tuz ve karabiberi de ilave edin.

Diğer taraftan kıyma, tuz ve karabiberi derin bir kapta yoğurun. Bu harçtan nohut büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın.

Sıvıyağı bir tavada kızdırıp hazırladığınız köfteleri önlü arkalı kızartın. Köfteleri tenceredeki çorbanın üzerine aktarıp karıştırın.

Zeytinyağını da küçük bir tavada kızdırıp kırmızı toz biberi ilave ederek 1 dakika kadar pişirin.

Bu sosu çorbanın üzerinde gezdirip sıcak ya da ılık olarak servise sunun. Afiyet olsun...

KAKAO SOSLU CIRIKTA

MALZEMELER

* 2 su bardağı un

* 1 paket kuru toz maya -instant maya- (2 tatlı kaşığı kuru maya da kullanabilirsiniz.)

* 1 su bardağı ılık süt

* 1 çay kaşığı tuz

* 1 yemek kaşığı toz şeker

* 2 adet yumurta sarısı

Kakaolu sos için;

* 2 su bardağı su

* 1,5 yemek kaşığı un

* 5 yemek kaşığı toz şeker

* 3 tepeleme yemek kaşığı kakao

YAPILIŞI

Unu derin bir kaba koyun. Bulabilirseniz kabartma tozu gibi paketlerde satılan toz maya kullanın, çok pratik bir malzemedir. Ama bildiğimiz toz mayadan 2 tatlı kaşığı kadar kullansanız da olur.

Mayayı, toz şekeri ve tuzu unun üzerine serpiştirip kaşıkla karıştırın. Ilık süt ve yumurta sarılarını katarken tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın. Koyu muhallebi kıvamındaki hamuru oda sıcaklığında 30 dakika kadar dinlendirip mayalanmasını sağlayın.

Diğer taraftan kenarları yüksek, küçük bir tencereye bol miktarda yağ koyup kızdırın. Yağ kızınca ocağın altını kısın.

Mayalanan hamurdan kaşık yardımıyla bir miktar alıp kızgın yağa şerit gibi uzatarak dökün. Her seferinde kaşığı kızgın yağa sokup çıkarın ki, hamur kaşığa yapışmasın. Hamuru yağa dökerken şerit şekli veremiyorsanız yuvarlak oluşturacak şekilde de dökebilirsiniz.

Kızarttığınız hamurları kağıt havlu serdiğiniz tabağa alın.

Sosu hazırlamak için; su, un, toz şeker ve kakaoyu bir tencereye aktarıp kısık ateşte, sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin ve ocaktan alın. Hafif ılık hale gelmesini bekleyip sosu hamurların üzerine gezdirin. Tatlıyı servise sunun. Afiyet olsun...