Kazak usulü sorpa çorbası

MALZEME LİSTESİ

* 500 gr kemikli dana eti (25-30 gramlık parçalar oluşturacak şekilde dilimlenmiş olmalı)

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 3-4 adet orta boy patates

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 2 yemek kaşığı un

* 1 demet maydanoz

* 1 demet dereotu

* varsa 100 gr kuyruk yağı

YAPILIŞI

Etleri soğuk suyla iyice yıkayıp süzün. Geniş bir tencereye koyup üzerine dört parmak çıkıncaya kadar su ilave edin. Kısık ateşte 1,5 saat kadar haşlayın. Haşlama sırasında üzerinde biriken köpükleri arada sırada almayı ihmal etmeyin.

Her birini dörde böldüğünüz patates ve soğanları tencereye aktardıktan sonra tuz ve karabiberi serpip varsa kuyruk yağını bu aşamada ekleyin. Etler kemiklerinden ayrılıp iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.

Diğer taraftan, unu bir kaseye koyup 1 su bardağı suyla iyice ezin. Üzerine etin haşlama suyundan bir kepçe kadar ilave edip çırparak ılık hale getirin.

Bu unlu suyu tencereye aktarıp karıştırarak 10 dakika daha pişirin. Pişen yemeği geniş bir kaseye aktarın. İncecik kıydığınız dereotu ve maydanozu ilave ekleyip karıştırın ve sıcak sıcak servise sunun.

Afiyet olsun...

Kaşarlı Manyas böreği

MALZEME LİSTESİ

* 3 adet hazır yufka

Sos için

* 3 adet yumurta

* 3 su bardağı su

* Yarım su bardağı eritilmiş bitkisel margarin

* Yarım su bardağı sıvıyağ

* 1 paket kabartma tozu

* 2 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

YAPILIŞI

25-30 santim çapındaki yuvarlak cam fırın tepsisini fındık büyüklüğündeki bitkisel margarinle iyice yağlayın ve bir kenarda bekletin.

Yufkalardan birini tepsiye buruşturarak yerleştirin.

Diğer taraftan, sosu hazırlamak için; yumurtaları derin bir kaba kırıp, çatal ya da tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın. Üzerine eritilip ılıtılmış margarini, sıvıyağı ve suyu ekleyip kabartma tozunu kattıktan sonra iyice karıştırın. (İsterseniz 3 su bardağı su yerine 1 su bardağı soda ve 2 su bardağı su da katabilirsiniz)

Hazırladığınız sosun üçte birini kaşıkla yufkanın üzerine gezdirin. Üzerine ikinci yufkayı buruşturarak serip sosun üçte birini gezdirin.

Son yufkayı da serip sosun kalanını üzerine gezdirin. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip bıçağın ucuyla böreği dilimlermiş gibi kesin.

5 dakika önceden 200 dereceye ve alt- üst konuma ayarladığınız fırında üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirip çıkarın. Sıcak sıcak ve dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...