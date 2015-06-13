Kazablanka usulü etli kuskus

Kabuğu soyulmuş domatesleri küp küp doğrayıp etin üzerine ekleyin. Tuz ve biberi serpiştirip 2-3 dakika kavurun. Üzerine 6 su bardağı sıcak su ilave edip ara sıra karıştırarak etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Daha sonra ocaktan alın.

Diğer taraftan soğanı incecik yarım aylar halinde doğrayın. Patlıcanları alacalı formda dilimleyip, uzunlamasına dört parçaya ayırın. Sonra kuşbaşı et formunda dilimleyip tuzlu suya koyun ki, acılığını atsın.

Kabakların saplarını kesip yıkayın ve hiç soymadan tıpkı patlıcan gibi dilimleyin.

Geniş bir tencereye 2 yemek kaşığı yağ koyup kızdırın. Soğanları ve pirinç tanesi şeklinde doğranmış sarımsakları koyun. Orta ısıdaki ateşte sürekli karıştırarak, 2-3 dakika kavurun. Yıkayıp süzdüğünüz patlıcan ve kabakları katıp 2-3 dakika daha kavurun. Tuz, karabiber, kimyon, tarçın, zerdeçal, toz kırmızı biber ve zencefili ekleyip 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin. Sonrasında limon suyunu ve fıstıkları ekleyin.

Pişen eti, suyuyla beraber sebzelerin üzerine aktarın. Orta ısıdaki ateşte kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynayınca ocaktan alıp ağzı kapalı vaziyette bekletin.

Şimdi kuskusu derin bir kaba koyun. Sıcak tavuk suyunu üzerine ekleyip ağzını sıkıca kapatın. 15 dakika sonra kapağını açın. Çatalla karıştırıp kabartın ve bir servis tabağına koyun.

Üzerine etli karışımı sıcak sıcak ekleyin. Varsa incecik kıyılmış taze kişnişle ve limon dilimleriyle süsleyip servise sunun.

Afiyet olsun.

Malzeme listesi

* 500 gr kuşbaşı kuzu eti

* 4 yemek kaşığı zeytinyağı

* 6 su bardağı sıcak su

* 2 adet orta boy domates

* 1 adet büyük

boy kuru soğan

* 3 diş sarımsak

* 2 adet ince, uzun patlıcan

* 3 adet ince, uzun yeşil dolmalık kabak

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* Yarım çay kaşığı

kimyon, tarçın

* Yarım çay kaşığı toz zerdeçal, zencefil

* 1 çay kaşığı kırmızı

toz biber

* 2 yemek kaşığı

limon suyu

* Varsa 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

* Varsa 2-3 yemek kaşığı doğranmış, taze kişniş

* 2 su bardağı kuskus

* 2 su bardağı sıcak

tavuk suyu