Kakaolu Burgazada keki

8 Kişilik

Hazırlama süresi 10 dakika

Pişme süresi 25 dakika

MALZEME LİSTESİ

* 6 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

* 250 gr margarin (oda sıcaklığında yumuşamış olmalı)

* 250 gr bitter çikolata

* 1 su bardağı tozşeker

* 1 su bardağı un

* 1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Çikolatayı küçük parçalara ayırıp küçük bir çelik tencereye koyun. Yumuşamış margarini üzerine ekleyip çok kısık ateşte, karıştırarak, çikolata iyice eriyinceye kadar ısıtın.

Çikolata erir erimez tozşeker ve unu azar azar ilave edip sürekli karıştırarak 1-2 dakika kadar daha pişirdikten hemen sonra ocaktan alın ve soğumasını bekleyin. (Hazırladığnız bu karışımın 1 su bardağı kadarını ayırmayı ihmal etmeyin.)

Diğer taraftan, yumurtaların sarılarıyla beyazlarını ayırın. Yumurta sarılarını soğuyan kek karışımına teker teker ekleyip iyice karıştırın.

Yumurta akları ve tuzu derin bir kaba aktarıp mikserin yüksek devriyle 5-6 dakika, iyice katılaşıp kar gibi oluncaya kadar çırpın.

Çırptığınız yumurta aklarını da kek harcına ilave edip malzemeleri spatula ya da kaşık yardımıyla iyice karıştırın.

Hazırladığınız kek hamurunu her tarafını yağladığınız 25-28 santim çapındaki kek kalıbına aktarın. (yuvarlak borcam da kullanabilirsiniz)

Keki 5 dakika önceden ısıtarak 175 dereceye ayarladığınız fırında 20-25 dakika pişirip çıkarın. (kekin ortası yumuşak kalacak) Önceden ayırdığınız çikolata sosunu sıcak kekin üzerine gezdirip çeşitli şekerlemelerle süsleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...

Kabaklı cacık salatası

4 KİŞİLİK

MALZEME LİSTESİ

* 2 adet ince uzun salatalık

* 1 adet orta boy yeşil kabak

* 2 çay kaşığı tuz

* 2 su bardağı süzme yoğurt

* 2 çay kaşığı kuru kekik, kırmızı pulbiber

* 1 demet dereotu

* 1 yemek kaşığı kuru nane

* 3-4 diş sarmısak

* Ayrıca, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Salatalıkları soymadan yıkayın ve tavla zarı şeklinde küp küp doğrayın. Sonra da derin bir kabın içine aktarın.

Kabağı kazıyıp yıkadıktan sonra yine tavla zarı şeklinde doğrayın. Salatalıklarla karıştırın. Tuzu serpip tekrar karıştırın.

Üzerine incecik kıydığınız dereotunu ekleyip tekrar karıştırın.

Diğer taraftan, süzme yoğurdu başka bir kapta karıştırın. Dövülmüş sarmısak, kekik, nane ve pulbiberi ilave edip çırpın.

Yoğurtlu karışımı kabaklı cacık salatasının üzerine ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırıp servis tabağına aktarın. Üzerine zeytinyağı gezdirip servise sunun.

Afiyet olsun...