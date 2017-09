Ispanaklı tavuk yahnisi

ISPANAKLI TAVUK YAHNİSİ

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 45 DAKİKA

MALZEMELER

* Yarım kg ıspanak

* 2 adet orta boy havuç

* 5 yemek kaşığı zeytinyağı

* 2 adet tavuk göğüs eti (Tavla zarı şeklinde doğranmış olmalı.)

* 4 diş sarımsak

* 1 adet büyük boy kuru soğan

* 2 adet orta boy domates

* 2 su bardağı sıcak et ya da tavuk suyu

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 su bardağı hazır süt kreması

YAPILIŞI

Kuru soğanları yemeklik, ince ince, sarımsakları pirinç tanesi büyüklüğünde doğrayın.

Ispanağı ayıklayıp yıkayın ve ince ince dilimleyin. Domatesleri soyup tavla zarı formunda doğrayın. Havuçları kazıyıp kibrit çöpü şeklinde dilimleyin.

Kuşbaşı doğranmış tavuk etini ve zeytinyağını orta boy bir tencereye koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 3-4 dakika kavurun.

Soğan, havuç ve sarımsağı ekleyip karıştırarak 2-3 dakika daha kavurun. İnce kıyılmış ıspanağı ve domatesi ilave edip 2 su bardağı sıcak et ya da tavuk suyunu da tencereye aktarın.

Tuz ve karabiberi serpiştirip yemeği kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynayan yemeğin altını hafifçe kısıp kremayı da ilave edin. Kısık ateşte 15-20 dakika daha pişirip ocaktan alın ve sıcak sıcak servise sunun.

Afiyet olsun...

ISPANAKLI ÜSKÜP ÇORBASI

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 300 gr ıspanak yaprağı

* 1 diş dövülmüş sarımsak

* 2 tepeleme yemek kaşığı un

* 4 yemek kaşığı sıvıyağ

* 3 su bardağı süt

* 4 su bardağı sıcak et ya da tavuk suyu (Hazır et ya da tavuk bulyon da kullanabilirsiniz.)

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1’er çay kaşığı kırmızı pul biber, kuru nane ve kuru fesleğen

YAPILIŞI

Ispanakların sadece yapraklarını kesip alın ve akan suyun altında iyice yıkadıktan sonra süzüp incecik doğrayın.

Sarımsak, ıspanak yaprakları ve sıvıyağı orta boy bir tencereye koyup orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sık sık karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. Kavrulan ıspanak sulanacaktır.

Üzerine hemen unu serpiştirip kavurmaya devam edin. Un ıspanağın suyunu alacaktır. Yaklaşık 1-2 dakika sonra unun kokusu çıkmış ve ıspanak suyunu çekmiş olacaktır. (Dibinin tutmamasına dikkat edin.)

Sütü sürekli karıştırarak hemen tencereye aktarın. Karıştırmaya hiç ara vermeden et ya da tavuk suyunu da hemen ilave edip karıştırın.

Çorbayı, orta ısılı ateşte, sık sık karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin.

Tuz ve karabiberi de serpiştirip karıştırmaya devam ederek 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın.

Kırmızı pulbiber, nane ve fesleğen serpip sıcak sıcak servise sunun. (Çorbayı el blender’ı yardımıyla çekip püre haline getirerek de servise sunabilirsiniz.)

Not: Bu çorba hastalar ve çocuklar için çok yararlıdır.

Afiyet olsun.