MALZEMELER

İç harç için;

* 500 gr orta yağlı kıyma

* 5 adet orta boy kuru soğan

* 1 su bardağı kıyılmış ceviz içi

* 150 gr sadeyağ

* 1 tatlı kaşığı pul biber

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

* 2 çay kaşığı dövülmüş kişniş (isteğe bağlı)

Dış harç için;

* 5 su bardağı ince köftelik bulgur

* 1,5 su bardağı su

* 300 gr yağsız dana kıyma (kasapta 2-3 kez çektirin)

* 2 adet yumurta

* 1 su bardağı un

* 2 çay kaşığı tuz, kimyon

Pişirmek için;

* 10 su bardağı su

* Yarım adet limonun suyu

* 1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

İç harcını hazırlamak için; soğanları soyup yemeklik, incecik doğrayın. Kıyma ve sadeyağı bir tencereye alın ve kısık ateşte, kıyma suyunu bırakıp çekinceye kadar karıştırın. Soğanı ilave edip tuz ve karabiberi serpiştirin. Tencerenin dibi tutuncaya kadar karıştırarak kavurun. Pul biber ve cevizi ekleyip ocaktan alın. İsterseniz kişniş de ekleyebilirsiniz.

Kıymalı harcı bir tepsiye yayın. Buzdolabına koyup kıyma iyice katılaşıncaya kadar bekletin. (İç harcını bir gece önceden hazırlarsanız ve buzdolabında iyice soğutursanız işiniz daha kolay olur.)

Dış harcını hazırlamak için; bulguru geniş bir tepsiye aktarıp üzerine 1,5 su bardağı su ilave edin. Karıştırıp kabarması için 15 dakika bekletin. Tuz, kimyon ve kıymayı ilave edin.

Elinizi arada sırada suya batırarak 5 dakika daha yoğurup un ve yumurtayı ekleyin 10 dakika daha yoğurun.

Köfte hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. (Hamurun macun kıvamına gelmesi gerekir.) Parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayıp ortalarına işaret parmağınızla bastırın ve içini açarak mekik şeklinde uzatın. Kıymalı harcı içlerine doldurun. Ağızlarını kapatıp (elinizi ıslatın) avucunuzda şekillendirin. Malzemenin tamamına aynı işlemi uygulayın.

Diğer taraftan, 10 su bardağı su, limon suyu ve tuzu bir tencereye aktarıp kaynatın. Su kaynamaya başlayınca 7-8 adet içliköfteyi aktarın. Köftelerin suyun yüzeyine çıkmasından birkaç dakika sonra el kevgiriyle tencereden alın. Sıcak sıcak servise sunun.

Afiyet olsun...

Süzme yoğurtlu Girit köftesi

4 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 20 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 1 adet hazır yufka

* 250-300 gr yağsız dana kıyması

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 1 adet orta boy patates

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 4 yemek kaşığı zeytinyağı

* 2 su bardağı ılık et ya da tavuk suyu

* 1 su bardağı süzme yoğurt

* 1 su bardağı ılık su

* 2 diş sarmısak

* 2 çay kaşığı kırmızı pul biber

YAPILIŞI

Hazır yufkayı mutfak tezgahına serip dört eşit parçaya ayırın. Parçaları tekrar ikiye bölerek sekiz adet üçgen elde edin. Parçaların hepsini üst üste koyup tekrar ikiye bölün. Eşit büyüklükte 16 adet yufka elde edip kenarda bekletin.

Diğer taraftan, kıymayı ve rendelenmiş kuru soğanı orta boy bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 4-5 dakika kadar kavurun. Üzerine rendelenmiş patatesi ekleyip tuz ve karabiberi serptikten sonra, tahta bir kaşıkla karıştırarak 4-5 dakika daha kavurun. Ocaktan alıp soğumasını bekleyin.

Diğer taraftan, 4 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir tencereye aktarın. Bu arada yufka parçalarının geniş tarafına kıymalı harçtan ikişer tatlı kaşığı kadar koyup kenarlarını içe doğru katlayarak tıpkı sigara böreği gibi rulo şeklinde sarın. Uçlarını suya batırarak yapıştırın. Bu rulo böreklere Girit köftesi diyeceğiz.

Tenceredeki zeytinyağını orta ısılı ateşte kızdırıp Girit köftelerini tencereye yan yana dizin. Börekleri bir maşa yardımıyla çevirerek önlü arkalı hafifçe kızartın. Yaklaşık 5 dakika süren bu kızartma işleminden sonra üzerine ılık haldeki et ya da tavuk suyunu gezdirin. Köfteleri tencereyi hafif hafif sallayarak 4-5 dakika dakika kısık ateşte pişirin. Bu arada Girit köfteleri et suyunu çekip kabaracaktır.

Tencereden aldığınız köfteleri servis tabağına yerleştirin. Süzme yoğurdu ılık suyla ezip üzerine sarmısakları ekleyerek karıştırın.

Sarmısaklı yoğurdu sıcak haldeki köftelerin üzerine gezdirin. Üzerini kırmızı pul biberle süslediğiniz yemeği servise sunun.

Afiyet olsun...