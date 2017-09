Hindi şinitzel marbella

2 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişme süresi: 10 dakika

Malzeme Listesi

* 4 parça hindi şinitzel (tavuk şinitzel de kullanabilirsiniz)

* 1 tatlı kaşığı tereyağı (bitkisel margarin de kullanabilirsiniz)

* 2-4 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* Yarım su bardağı lor peyniri

* Yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

* 2 çay kaşığı hardal

* 1 demet dereotu

Kızartmak için;

* 1 çay bardağı sıvıyağ

* 2 yemek kaşığı un

* 1 adet yumurta

* 2 yemek kaşığı galeta unu

YAPILIŞI

Bu yemekte hindinin göğüs kısmından çıkarılmış kemiksiz, derisiz, ince dövülmüş bonfile etini kullanacağız. İsterseniz tavuk şinitzel de kullanabilirsiniz. Aslında eti dövüp inceltme işlemini kasabınıza da yaptırabilirsiniz. Ya da temiz bir buzdolabı poşetinin içine koyduğunuz eti bir çekiçle veya varsa et döveceği ile dövüp bisküvi kalınlığında inceltin. Bir kenarda bekletin.

İç harcını hazırlamak için; oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını, rendelenmiş kaşar peynirini ve lor peynirini çukur bir kaba aktarıp çatalla ezin. Üzerine tuz ve karabiberi serpiştirip, hardalı ve ince kıyılmış dereotunu da ilave edin. Çatalla ezmeye devam ederek iyice karıştırın.

Diğer taraftan, inceltilmiş şinitzellerden iki tanesini mutfak tezgahına yan yana yerleştirin. Hazırladığınız peynirli harcı, bıçak yardımıyla kalın bir tabaka halinde tıpkı yağ sürer gibi şinitzellerden birinin üzerine sürün. Diğer şinitzeli de üzerine kapatın. Kızartırken açılmaması için bıçağın sapıyla etin sadece kenar kısımlarına vurarak uçlarını yapıştırın. (Etlerin iki ucuna kürdan da batırabilirsiniz.) Malan iki ete de aynı işlemi uygulayın.

Diğer taraftan, bir tabağa unu, bir başka tabağa da galeta ununu serpiştirin. Yumurtayı da çukur bir tabağa kırıp çatalla çırpın.

Sıvıyağı geniş bir tavada kızdırın. Hazırladığınız şinitzelleri önce una, sonra yumurtaya, son olarak da galeta ununa buladıktan sonra kızgın yağda önlü arkalı 8-10 dakika, altın sarısı oluncaya kadar kızartın. Şinitzelleri kağıt havlunun üzerine alıp fazla yağını çektirdikten sonra ortadan ikiye bölüp servis tabağına yerleştirin. Patates kızartması, püre ya da haşlanmış brokoli ile birlikte sıcak sıcak servise sunun.

Kızartmayı sevmiyorsanız, şinitzelleri önceden ısıtarak 175 dereceye ayarladığınız fırında 35-40 dakika kadar pişirebilirsiniz. Ama şinitzellerin üzerine mutlaka 2-4 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin ki fırında çok kurumasın.

İsterseniz peynirli harcın içine bir dilim tavla zarı şeklinde doğranmış salam veya salatalık turşusu da ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun...



Karalahana çorbası

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 20 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 1 demet karalahana

* 1 su bardağı mısır yarması (1 su bardağı pilavlık bulgur da kullanabilirsiniz)

* 1 su bardağı mısır unu

* 30 gr tereyağı (Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan sıvıyağ da kullanabilirsiniz)

* 1 adet büyük boy kuru soğan

* 1 tatlı kaşığı tuz, kırmızı pul biber

* 1 su bardağı haşlanmış barbunya fasulye (konserve kuru fasulye de kullanabilirsiniz)

* 8 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Karalahanayı bir santimlik parçalar oluşturacak şekilde doğrayın. Acı suyunun çıkması ve yumuşaması için üzerine 7-8 su bardağı sıcak su ekleyip orta ısılı ateşte 15-20 dakika kadar haşladıktan sonra süzün ve bir kenarda bekletin. İsterseniz sadece yapraklarını kullanabilirsiniz.

Yağı ve yemeklik incecik doğradığınız soğanları orta boy bir tencereye koyun. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Yıkayıp süzdüğünüz mısır yarmasını da katıp hep birlikte 2-3 dakika kavurun. (ya da kalın bulgur kullanın)

Üzerine 8 su bardağı sıcak suyu ekleyip (et ya da tavuk suyu da kullanabilirsiniz) ekleyip kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başlayınca mısır ununu, sürekli karıştırarak tencereye aktarın. Haşlanmış karalahanayı da ilave edip karıştırarak 5 dakika daha pişirin.

Son olarak, barbunya fasulyeyi de katıp sık sık karıştırarak en az 20-25 dakika pişirin. Tuz ve pulbiberi serpiştirip ocaktan alın ve sıcak sıcak servise sunun.

Not: Bazen mısır yarması uzun sure beklediğinde sertleşir ve pişmesi çok uzun sürer. Siz en iyisi mısır yarmasını önceden haşlayıp çorbaya ekleyin.

Afiyet olsun.