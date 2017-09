Ev usulü tavuk döner

MALZEME LİSTESİ

* 3 adet tavuk göğüs eti

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 adet büyük boy yeşil dolmalık biber

* 1 adet iri boy kırmızı dolmalık biber

Terbiye sos için;

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pulbiber

* 2 yemek kaşığı yoğurt

* 1 yemek kaşığı domates salçası

* 1 adet iri boy kuru soğan

* 2 yemek kaşığı sıvıyağ

* 1 demet maydanoz

* Varsa 2 çay kaşığı tatlı hardal

YAPILIŞI

Tavuk etlerini bir et döveceğiyle veya bir cam kavanoz dibiyle iyice döverek yarım santimden de daha az olacak şekilde inceltin. İsterseniz bu işlemi kasabınıza da yaptırabilirsiniz. Diğer taraftan geniş bir kasenin içine terbiye sosu için; tuz, karabiber ve yoğurdu koyup bir tel çırpıcı veya çatalla iyice çırpın. Salçayı ve rendelediğiniz soğanı ilave edip çırpmaya devam edin. Sıvıyağ, pul biber ve çok ince kıyılmış maydanozları ekleyip iyice çırpın. Sonra dövülmüş etleri bu sosun içine koyup, her taraflarını iyice bulayın. Kabın üstünü kapatıp buzdolabında 1-2 saat bekletin. Biberlerin saplarını kesip, tohumlarını ayıklayıp her bir biberi dört uzun parça olacak şekilde kesin. Döneri hazırlamak için büyük boy buzdolabı poşetini kesip büyütün. Ya da 50 cm boyunda streç filmi mutfak tezgahına serin. Üzerine terbiye sosundan çıkardığınız birinci eti serin. Yeşil ve kırmızı biberlerden yan yana bir sıra dizip üzerine ikinci eti yerleştirin. Tekrar biber dizip son kat eti koyup, naylonun kenarlarını etin üzerine kapatıp sıkıca sarıp, paket haline getirin. Bu paketi buzdolabının derin dondurucusunda en az 4-5 saat veya 1 gece bekletip, dondurun. Pişireceğiniz zaman paketin üzerindeki naylonu sıyırıp çıkarın ve keskin bir bıçakla incecik dilimleyin. Geniş bir tavaya zeytinyağını koyup, kızdırın. Sebzeli etleri çevire çevire kızartın. Pilav, püre, makarna yanında servise sunun.



HİNDİ ETLİ EV DÖNERİ

MALZEME LİSTESİ

* 3 adet hindi göğüs eti (kemiksiz bonfile kısmından kullanabilirsiniz)

* 1 yemek kaşığı domates salçası (ketçap da kullanabilirsiniz)

* 1 yemek kaşığı yoğurt

* 2 çay kaşığı tatlı hardal

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 çay kaşığı pul biber, kekik

* 5 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 adet kırmızı uzun dolmalık biber

* 1 adet yeşil dolmalık biber

YAPILIŞI

Hindi etlerini bir et döveceğiyle ya da kavanoz altıyla iyice döverek bisküvi kalınlığına gelecek kadar inceltin. İsterseniz bu işlemi kasaba da yaptırabilirsiniz. Diğer taraftan, sosu hazırlamak için; yoğurt, salça (ketçap da kullanabilirsiniz), hardal, rendelenmiş kuru soğan, tuz ve karabiberi derin bir kaseye koyun. Kırmızı pul biber, kekik ve zeytinyağını ilave edip çatal yardımıyla iyice çırpın. Bu sosu hindi etlerinin her tarafına sürün. Eti bir kabın içine koyup buzdolabında en az 30 dakika bekletin. Dolmalık biberlerin saplarını kesip çekirdeklerini ayıklayın. Yıkayıp her birini uzunlamasına ikiye bölün. Büyük boy bir buzdolabı poşetini, 50 santim boyunda streç filmi ya da alüminyum folyoyu mutfak tezgahına serin. Üzerine, soslu hindi etlerinden birini yerleştirip bir parça kırmızı ve yeşil biberi yan yana koyun. Üzerine bir parça daha hindi eti koyup üzerine aynı şekilde biberleri yerleştirin. Son olarak, üzerine bir parça daha hindi eti yerleştirin ve naylonu üzerine kapatarak paket yapar gibi sıkıca sarın. Hazırladığınız bu et paketini buzdolabının derin dondurucusunda en az 5-6 saat ya da 1 gece bekleterek donmasını sağlayın. Pişireceğiniz zaman paketin üzerindeki naylonu çıkarın ve yaklaşık 2-3 dakika bekleyin. Ardından çok keskin bir bıçakla ince dilimlere ayırın. Et dilimlerini çok az sıvıyağ koyduğunuz teflon tavada sürekli karıştırarak ve orta ısılı ateşte 10-12 dakika kadar kavurun. Haşlanmış spagettiyle karıştırın ya da pilav, patates kızartması eşliğinde servise sunun.

NOT: Paketli eti 1 ay kadar derin dondurucuda saklıyabilirsiniz. Acil durumlarda imdadınıza yetişecek çok lezzetli bir et yemeğidir. Ama çok keskin bir bıçağınız olmalı ki, tıpkı gerçek döner gibi incecik kesebilesiniz.



PÜRELİ HİNDİ DÖNER



MALZEME LİSTESİ

* 1 adet hindi göğüs eti

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 demet maydanoz

Terbiye sosu için;

* 2 yemek kaşığı sirke (balsamik, elma ya da üzüm sirkesi kullanabilirsiniz)

* 2 yemek kaşığı ketçap (domates püresi de kullanabilirsiniz)

* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan portakal suyu (2 yemek kaşığı limon suyu da kullanabilirsiniz)

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 2 çay kaşığı tatlı hardal

* 2 çay kaşığı kırmızı pul biber

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Hindi göğüs etini 1-1,5 santim kalınlığında şerit şerit dilimleyin. Terbiye sosu için; sirke, ketçap ya da domates püresini, portakal ya da limon suyunu geniş ve derin bir kaba koyun. Bir taraftan çatalla çırparken bir taraftan da tuz, karabiber, hardal, pul biber ve zeytinyağını ekleyip çırpmaya devam edin. Hindi etlerini bu sosun içine aktarıp elinizle iyice karıştırın. Kabın üzerini kapatıp buzdolabında 3-4 saat ya da bir gece bekletin. Zeytinyağını tavaya koyup kızdırın. Buzdolabından çıkardığınız kızgın yağa aktarın. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak yüksek ısılı ateşte, en az 5-6 dakika kavurun. Üzerine incecik kıyılmış maydanozu (dereotu da ekleyebilirsiniz) serpip kısık ateşte, etler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin ve ocaktan alın. Püre, pilav, sebze ya da salata yanında servise sunun.



RENKLİ TAVUK DÖNER

MALZEME LİSTESİ

* 1 su bardağı brokoli püresi (haşlanıp robotta çekilmiş)

* 1 su bardağı havuç püresi (haşlanıp robotta çekilmiş)

* 3 adet tavuk şinitzel (dövülerek inceltilmiş tavuk budu ya da göğüs de kullanabilirsiniz)

* 250 gr. tavuk kıyma

* Varsa 1 çay kaşığı yedi bahar karışımı

* 1 çay kaşığı tuz

* Yarım çay kaşığı kimyon, yenibahar

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 2 adet yumurta

* Ayrıca 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Tavuk göğüs etini ya da but filetoyu bir et döveceğiyle iyice döverek bisküvi kalınlığına gelecek kadar inceltin. İsterseniz bu işlemi kasaba da yaptırabilir, tavuk şinitzel de kullanabilirsiniz. Diğer taraftan, kıymayı derin bir kaba aktarın. Tuz, karabiber, kimyon ve yenibaharı serpiştirip rendelemiş soğan ve yumurtayı ekleyin ve birkaç dakika kadar yoğurun. Hazırladığınız kıyma karışımını ikiye bölüp bir bölümünü havuç püresiyle, diğerini brokoli püresiyle yoğurun. Şimdi de büyük boy bir buzdolabı poşeti, 50 santim boyunda streç film ya da alüminyum folyoyu mutfak tezgahına serin. Üzerine, hafif tuzladığınız tavuk bifteklerden birini yerleştirip havuçlu kıymayı bifteğin üzerine yayın. İkinci bifteği yerleştirip brokolili kıymayı da onu üzerine yayın. Kalan tavuk bifteği üzerine kapatıp hafifçe bastıırn. Naylonun kenarlarını kapatarak paket yapar gibi sıkıca sarın. Hazırladığınız bu et paketini buzdolabının derin dondurucusunda en az 5-6 saat ya da 1 gece bekleterek donmasını sağlayın. Pişireceğiniz zaman paketin üzerindeki naylonu sıyırıp çıkardıktan sonra yaklaşık 10 dakika bekleyin ve çok keskin bir bıçakla ince dilimlere ayırın. Et dilimlerini zeytinyağı koyduğunuz teflon tavada sürekli karıştırarak 10-12 dakika kavurun. Lavaş ekmeğiyle dürüm yaparak veya pilav, patates kızartması eşliğinde servise sunun.

NOT: Paketli eti pişirmeden 1 ay kadar derin dondurucuda saklıyabilirsiniz. Acele bir durumda imdadınıza yetişecek çok lezzetli bir tavuk yemeği olabilir. Özellikle çocuklar için çok besleyici bir tariftir.



SEBZELİ EV DÖNERİ

MALZEME LİSTESİ

* 4 adet dana biftek (400-500 gr kadar)

* 200 gr. orta yağlı kıyma

* 3 adet büyük boy yeşil dolmalık biber

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 çay kaşığı kimyon, kuru nane

* 5 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Biftekleri bir et döveceğiyle iyice döverek bisküvi kalınlığına gelecek kadar inceltin. İsterseniz bu işlemi kasaba da yaptıralabilirsiniz. Diğer taraftan, kıymayı derin bir kaba aktarın. Tuz, karabiber kimyon ve kuru naneyi serpiştirip birkaç dakika kadar yoğurun. Bu arada dolmalık biberlerin saplarını kesip çekirdeklerini ayıklayın. Yıkayıp uzunlamasına ikiye bölün. Büyük boy bir buzdolabı poşeti, 50 santim boyunda streç film ya da alüminyum folyoyu mutfak tezgahına serin. Üzerine, bifteklerden birini yerleştirip kıymanın üçte birini bifteğin üzerine yayın. Sonra da dolmalık biberin iki parçasını bifteğin üzerine yerleştirin. Malzemelerin kalan kısmına da aynı işlemleri uygulayıp dördüncü bifteği en üste yerleştirin ve naylonun kenarlarını kapatarak paket yapar gibi sıkıca sarın. Hazırladığınız bu et paketini buzdolabının derin dondurucusunda en az 5-6 saat ya da 1 gece bekleterek donmasını sağlayın. Pişireceğiniz zaman paketin üzerindeki naylonu sıyırıp çıkardıktan sonra yaklaşık 10 dakika bekleyin ve çok keskin bir bıçakla ince dilimlere ayırın. Et dilimlerini zeytinyağı koyduğunuz teflon tavada sürekli karıştırarak 10-12 dakika kavurun. Lavaş ekmeğiyle dürüm yaparak veya pilav, patates kızartması eşliğinde servise sunun.