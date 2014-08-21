DÖVMELİ SOĞUK ÇORBA



6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 10 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 60 DAKİKA

MALZEMELER

* 1 su bardağı yeşil mercimek

* 1 su bardağı dövme (Aşurelik buğday)

* 10 su bardağı su

* 4 su bardağı süzme yoğurt

* 2 su bardağı buz

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 yemek kaşığı kuru nane, kuru fesleğen

YAPILIŞI

Dövmeyi iyice yıkayıp üzerine sıcak su ekleyin. Orta ısılı ateşte 2-3 dakika kaynatın. Tencerenin kapağını kapatarak bir gece bekletin.

Sabah 10 su bardağı su koyduğunuz tencereye mercimek ve dövmeyi koyun. Orta ısılı ateşte, aşurelik buğday iyice yumuşayıncaya kadar haşlayıp ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

Misafir geldiğinde ya da canınız soğuk çorba çektiğinde yiyebileceğiniz kadarını bir kâseye ayırın. Yoğurt katıp karıştırın.

Üzerine nane, fesleğen serpiştirin. Tuzunu kontrol edin. Yağını ilave edin. Buzları çorbanın üzerine koyun. Soğuk soğuk servise sunun.

KIYMALI SEBZELİ ÇİN BÖREĞİ

Malzeme Listesi

* 2 adet hazır yufka

* 250-300 gr yağsız dana kıyma

* 3 yemek kaşığı sıvıyağ

* 2 adet orta boy havuç

* 3-4 adet taze yeşil soğan

* Varsa 1 paket soya filizi (Veya 1 adet 15 cm boyunda pırasanın beyaz kısmı)

* Yarım demet maydanoz

* 1 çay kaşığı karabiber

* 4-5 yemek kaşığı soya sosu

* 1 adet yumurta akı

Kızartmak için;

* Yarım su bardağı sıvıyağ

YAPILIŞI

Kıymayı ve sıvıyağı derin ve geniş bir tavaya, varsa wok tavasına aktarın. Yüksek ısılı yani harlı ateşte, tahta kaşıkla sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun.

Üzerine rendelediğiniz havuç ve incecik doğradığınız yeşil soğanı ilave edin. Yıkayıp süzdüğünüz soya filizlerini veya kibrit çöpü şeklinde dilimlediğiniz pırasaları ve iri iri kıydığınız maydanozu da ekleyin. Yüksek ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 5-6 dakika daha kavurun. Karabiberi de serpiştirip soya sosunu aktardıktan sonra ocaktan alın.

Diğer taraftan, yufkaları tezgâhın üzerine üst üste serin. Keskin bıçakla 8 adet eşit üçgen parçaya bölün. Böylece 16 adet üçgen yufka parçanız olacaktır.

Üçgen yufkaların üzerine iyice çırpılmış yumurta aklarını fırçayla sürün. Sonra da yufkaların geniş taraflarına hazırladığınız kıymalı sebzeli harçtan birer yemek kaşığı koyun. Yufkanın kenarlarını içeri doğru kıvırarak rulo şeklinde sarın.

İri sigara böreği görünümündeki ruloları geniş bir tavada kızdırdığınız sıvıyağda önlü arkalı kızartın. Altın sarısı rengi alan börekleri soya sosu veya herhangi bir acılı sosla beraber servise sunun.