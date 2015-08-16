Adalarda bir tat

Yunan adalarına önceleri rahmetli babam sevdiği için giderdik. Babam, her gittiğimiz adada, bize çoban salataya çok benzettiği Grek salatası ısmarlar, yanında da mutlaka balık ızgara yerdi. Zamanla yemek tutkunu olan ben ve sevgili eşim bu mirası devraldık.

2000’li yılların başlarında gidip gelmeye başladığımız Yunan adalarına önceleri rahmetli babamın havasını, esintisini ve doğallığını çok sevdiği yerler olduğu için gidilirdi.

Babam her gittiğimiz adada, bize çoban salataya çok benzettiği Grek salatası ısmarlar, yanında da mutlaka balık ızgara yerdi. Zamanla yemek tutkunu olan ben ve sevgili eşim bu mirası devraldık.

Fırsat bulduğumuz zamanlarda mutlaka Yunan adalarına gidiyor, yeni tatlar keşfedip yeni insanlar tanıyoruz.

Yeme-içme zevki yüksek olan insanlar için keşfe açık bir tarafı olan Yunan adalarına yaptığımız seyahatlerde görüyorum ki, Yunanlı şefler yöresel yemeklere ve malzemelere çok değer veriyorlar. Onların yöresel yemekleri, malzemeleri ön plana çıkarmalarını, onlara hazine gözüyle bakıp korumalarını çok takdir ediyorum.



Gerçek lezzet burada



Geleneksel tohumlarla ürettikleri beyaz patlıcanları, ince kabuklu minik domatesleri, az çekirdekli kabakları, salataya çok yakışan etli biberleri, gambilya dediğimiz bakla çeşitleri lezzet bombası gibi. Orada, restorana gidip yemek yediğinizde, eskiden tarım cenneti olan ülkemizde eski tadını bulamadığımız plastiğe benzeyen sebzeleri yerken “işte gerçek lezzet burada” diyebiliyorsunuz.

Dünyanın neresine giderseniz gidin, geleneksel lezzetlerin ve yöresel malzemelerin baskın olduğu sofraları mutlaka bulursunuz.

İşte bu sofralarda yemek yemek, gelenekseli evrenselle haşır neşir etmiş insanların kurduğu sofralarda oturmak gerçekten büyük bir ayrıcalık. Genellikle aile bireyleri tarafından elbirliğiyle işletilen, sunumların sade, porsiyonların büyük olduğu bu tür işletmelerde kendinizi evinizde gibi hissedersiniz.

Geniş tatlı yelpazesi

Yunan adalarında küçük bir köy pastanesinde bile tarçınlı baklavadan balla tatlandırılan lokmaya, kadayıf, revani ve laz böreğine kadar geniş bir tatlı yelpazesini görebilirsiniz.

Hele o muhteşem yoğurtlarını nadide marmelatlarıyla buluşturmuyorlar mı, işte o lezzetten vazgeçemiyorum.

Sevgili babacığımla keşfettiğimiz Yunan adalarına gitmeye ve nefis, yöresel tatlarını denemeye devam...