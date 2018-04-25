Reflünüz varsa dikkatli olun

Reflünün son yıllarda tıpkı depresyon, obezite, uykusuzluk gibi giderek yaygınlaşan bir problem haline geldiği kesin. Bunun stres meselesinin yoğunlaşmasıyla da beslenme yanlışlarının sıklaşması ve fast food beslenme alışkanlığının devreye girmesiyle de bağlantısı var.

Mide sıvısının asit içermesiyle birlikte yemek borusuna geri kaçması zannedildiğinden daha sık görülen önemli bir sağlık tehdidi.

Önemli çünkü sadece oluşturduğu ekşimeler, yanmalar, geğirmeler, ses kısıklıkları, ağızda metalik tatlar, ağız kurulukları, öksürmelerle hayat kalitemizi düşürmekle kalmıyor, yemek borusu kanserine kadar ulaşabilen bazı yaşamsal sorunlara da

zemin hazırlayabiliyor.

Reflünün son yıllarda tıpkı depresyon, obezite, uykusuzluk gibi giderek yaygınlaşan bir problem haline geldiği de kesin. Bunun stres meselesinin yoğunlaşmasıyla da beslenme yanlışlarının sıklaşması ve fast food beslenme alışkanlığının devreye girmesiyle de bağlantısı var. Hızlı yemek, çiğnemeden yutmak ve daha pek çok neden de sayılabilir. Peki reflüsü olan birisi nasıl beslenmeli, nelere dikakt etmeli diyorsanız onun yanıtlarını da aşağıdaki kutuda özetlemeye çalıştık.

Anti reflü bazı tavsiyeler

◊ Rafine/paketlenmiş ürünleri, unlu, şekerli besinleri azaltın.

◊ Kızartmaları en aza indirin, özellikle hazır gıda kızartmalardan uzak durun.

◊ Fast food yiyecekleri yemeyin.

◊ Aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durun.

◊ Akşam yemeğinizi erken yiyin ve mümkün olduğu ölçüde hafifletin.

◊ Yatmadan önce bir şeyler yemeyin, mideniz doluyken yatağa girmeyin.

◊ Bol ve sık su için.

◊ Yoğurt, kefir gibi probiyotikli besinleri daha sık tüketin.

◊ Portakal ve domates suyu, limonata, greyfurt suyu da reflüyü tahrik edebiliyor, dikkat edin.

◊ Çiğ kuru soğan, kızarmış patates veya patates püresi, kepekli yiyecekler reflüyü tetikleyebiliyor, unutmayın.

◊ Çay, kahve, çikolata da reflüyü tetikleyebilen besinler.

◊ Şarap ve bira gibi mayalı içkilerden uzak durun.







Düşmek mühim mesele

Biliyorsunuz, bizim iyi yaşlanma kurallarımızın en başında “DÜŞMEYİN” tavsiyesi vardır. Çünkü özellikle yaşlılarda düşmeler çoğu zaman kemik kırıklarıyla sonuçlanıyor.

Bu kırıklar da ciddi sağlık problemlerine, ekonomik ve sosyal sorunlara yol açıyor. Düşme meselesinin en önemli nedeni yaşlanma ama başka nedenler de var.

İsterseniz onları da yeniden bir hatırlayalım.

- Alkol kullananlar

- Uyku ilacı, sakinleştirici, antihistaminik yutanlar

- Görme problemi olanlar

- Kas hastalığı bulunanlar

- Nörolojik sorunlar (Parkinson hastalığı) yaşayanlar

- Bazı kulak hastalıkları (vertigo) ile uğraşanlar

- Ortostatik hipotansiyonu olanlar

Belleği zayıflatan ilaçlar hangileri?

◊ Uyku hapları

◊ Sakinleştiriciler

◊ Antidepresanlar

◊ Antipsikotik ilaçlar

◊ Antihistaminikler

◊ 5 HTP içeren takviyeler

◊ Betablokerler

◊ Statinler

Kısa süreli açlık kürü nasıl yapılır?

Eğer sağlığınız müsaitse haftada 1, 2 veya 3 gün kısa süreli açlık kürleri uygulayabilirsiniz. Bu kürleri yaparken açlık sürenizi kadınsanız 12-14, erkekseniz 14-16 saatten fazla uzatmayın.

Bu süre içinde sadece su veya sebze suları için. Şekersiz çay, 1-2 fincan kahveye de izin var. Açlık dışında kalan 8-10 saatlik sürede mümkünse iki öğün beslenin. Sabah sıkı bir proteinden zengin kahvaltı yapın, akşam erken saatlerde protein ve sebze zengini bir yemek yiyin.

Kür günlerinde sakın alkol almayın, aşırı değil makul miktarda kalori tüketin. Mümkünse de kadınsanız 1400, erkekseniz 1800 civarında kalori ile idare edin. Ağır egzersizlerden kaçının.

Günde bir kez 35-45 dakikalık hafif bir yürüyüşle programınızı destekleyin.

Daha güçlü dizlere sahip olmak istiyorsanız

◊ Sırtınızı duvara yaslayıp ayakta durun.

◊ Dizleriniz hafif kırık vaziyette olsun, ayaklarınızın ucu tam karşıya baksın.

◊ Dizleriniz 90 derecelik bir açıda olana kadar sırtınız duvara yaslı vaziyette yavaş yavaş aşağıya doğru kayın.

◊ Diz, bacak ve kalça açınız 90 derecede olacak şekilde 25-30 saniye kadar durmaya çalışın.

◊ Sonra tekrar ayağa kalkın ve hareketi tekrarlayın.

◊ Egzersiz tekrarı uzadıkça 30 saniyelik süreyi bir dakikaya kadar uzatın, çömelip kalkma tekrarlarının sayısını artırın.

Ruhsal obezite nasıl önlenecek?

Yeni hayat bizi sadece bedensel obezite ile tehdit etmiyor, ruhsal obezite meselesi de önemli bir sorun haline geliyor. Bunu önlemek için bir şeyler yapmamız lazım. Mesela mı?

- Stres yönetiminde ustalaşın.

- Depresyona savaş açın.

- Uykunuzdan taviz vermeyin.

- Etrafınızı dağınık tutmayın.

- Belleğinize gereksiz bilgi kaydetmeyin.

- Organize olun.

- Her görevi üstlenmeyin, hayır demeyi bilin.

- Önemli bilgilerin kaydını tutun, not alın.

- Önemsiz işleri ertelemeyip hemen yapın ve unutun.



