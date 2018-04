Probiyotikte muhteşem dörtlü

Daha önce de yazdım: Her probiyotik herkese uymaz. Ekleyeyim: Her probiyotik de işe yaramaz! Eğer bağırsaklarınızı probiyotik çöplüğü haline getirmek istemiyorsanız, bu bilgileri kulağınıza küpe yapın.

Eczaneden alacağınız probiyotik takviyenin içinde “Hangi probiyotik var?” sorusuna yanıt arayın. Bana göre kaliteli bir probiyotik ürünün içinde şu dört dost bakteriden mutlaka biri olması lazım, unutmayın. İşte o muhteşem dörtlü!

- Lactobacillus plantarum

- Bifidobacterium bifidum

- Lactobacillus Acidophilus

- Bifidobacterium longum

SIRT AĞRILARINIZIN NEDENİ OMURGANIZIN EĞRİLİĞİ OLABİLİR

Omurga eğriliği (skolyoz) zannedildiğinden daha yaygın bir sorun. Ve tabii ki her sorun gibi onun da hafifi, ortası, ağırı var. Hafifi gözden kaçar. Ortası, hele hele ağırı hem şekil bozukluğu yapar hem de sebep olduğu sırt ağrıları ile can yakar.

Çocukluk/ergenlik çağında fark edilip de gerekli koruyucu önlemler alınmadığında, skolyoz problemi bir türlü geçmeyen sırt, bel ve boyun ağrılarının tetikleyicisi haline geliverir. Üstelik bu ağrıların zamanla yorgunluğa ve depresyona bile yol açması mümkündür.

Eğer tekrarlayan sırt, bel ve boyun ağrılarından yakınıyorsanız, doktorunuza “belinizde eğrilik olup olmadığını” sormanızda yarar var.

Bir küçük not daha: Sürekli sırt, boyun ve omuz ağrılarından yakınan çocuğunuz varsa, bir ortopediste başvurun. Erken bir skolyoz tanısı onun gelecekte karşılaşacağı pek çok sorunu önleyebilir.





HAPI YUTMADAN ÖNCE...

İlaçları dikkatli tüketmediğimiz tartışma götürmez. Bu yanlışta biz hekimlerin de, eczacı dostlarımız ve siz hastalarımızın da payı var. Oysa her ilaç iki ucu keskin bir bıçak. Bıçağın zararlı yüzünün en çok zarar verdiği organların başında da karaciğerimiz var.

İlk neden ilaçların önemli bir bölümünün karaciğere mutlaka bir uğraması, karaciğer tarafından işlemden geçirilmesi. Başka sebepleri de var tabii ki. İşte bu nedenle ilaç yutarken bir değil 11 kez düşünün. Yuttuğunuz her ilaç için şu üç soruyu kendinize sorun:

1- Sorunumu ilaç kullanmadan halledebilir miyim?

2- İlaç yerine doğal bir destek kullansam olmaz mı?

3- Bu ilacın etkili olabilecek en düşük dozu ne olmalı?

Unutmayın, sağlık sorunlarımızın pek çoğu doğal yollarla çözümlenebiliyor. İlaçların yalnızca “doktor önerdiğinde”, “eczaneden temin edildiğinde”, doktor ve eczacıların takibi altında kullanılmaları gerekiyor.

MÜKEMMEL ZİNDELİK İÇİN

1- Pozitif düşünün.

2- Olumsuz değil, olumlu yaklaşın.

3- “Bu da geçer” demeyi öğrenin.

4- Bardağın boş değil dolu yanını görün.

5- Yetinmeyi bilip “az çoktur” deyin.

6- İyi uyuyun.

7- Doğal destekler kullanın.

8- Sigara ve alkolden uzak durun.

9- Kaliteli protein (yumurta, balık, yoğurt) yiyin.

10- Doğru yağları (zeytinyağı, tereyağı) ve karbonhidratları (bakliyat, sebze) tercih edin.

11- Güne bir bardak ılık su ve keyifli bir kahvaltıyla başlayın.

12- Öğün atlamayın.

13- Kafeinli içecekleri abartmayın.

14- B12 ve D vitamini rezervlerinizi doldurun.

15- Demir eksikliğinden korunun.

16- Yeteri kadar omega-3 kazanın.

17- Her gün egzersiz yapın.

18- Susuz kalmayın.

19- Akşam yemeğinizi hafifletin.

20- İlaçlardan uzak durun.





HİPOTİROİDİ HER KILIĞA GİRER

Tiroit bezi metabolizmamızın orkestra şefidir. O hızlanınca metabolizmamız da hızlanır. O yavaşlayınca metabolizmamız da yavaşlar. Ayrıca çok sık arızaya geçen organlarımızın başında da yine tiroit bezimiz gelir.

Arızaya geçişi ise bazen aşırı (hipertiroidi), bazen de yetersiz hormon üretimi (hipotiroidi) ile neticelenir. En sık görüleni “tembelliği” yani “hipotiroidi”dir. Farklı nedenleri olsa da hipotiroidinin tablosunun klinik belirtileri de pek değişmez.

Ortaya çıkabilecek belirtilerin sayısı da saymakla bitmez. Öyle ki bazen “işin uzmanı” hekimlerin bile aklına zor gelebilecek nadir bir belirti, uzun süre hastalığın ilk ve tek işareti olabilir. Bu da teşhisi geciktirir. Kısacası “hipotiroidi” her kılığa girebilen bir “orta oyuncusu” gibidir.

Hipotiroidi hastalarında ortaya çıkabilecek belirtilerden ilk 20’sini diğer kutuda sıraladım. Eğer bu belirtilerden 2 veya daha fazlası sizde de varsa vakit kaybetmeden gidip bir “Hs-TSH” testi yaptırın.

Rakam 3’ten yüksek çıkarsa işin uzmanı bir hekimden yardım isteyin. 4 veya 5’in üzerinde ise doktorla görüşmeyi ertelemeyin.





HİPOTİROİDİNİN 20 YÜZÜ!

1- Yorgunluk hissi

2- Kilo alma, kilo vermede zorlanma

3- Ciltte kuruluk

4- Saç dökülmesi, kuru ve kırık saçlar

5- Kabızlık

6- Uyku hali, eğilimi

7- Tırnaklarda kolay kırılma

8- Kas ağrıları

9- Cinsel istekte azalma

10- Çocuk sahibi olamama, sık düşük yapma

11- Yüzde, ayaklarda şişme

12- Boğuk ses

13- Kolay üşüme

14- Nabız sayısında azalma

15- Çocuklarda gelişme geriliği sorunu

16- Depresyon eğilimi

17- Terlemede azalma

18- Konuşmada yavaşlama

19- Bellekte zayıflama

20- Kolesterol seviyelerinde yükselme





HAMİLEYE DHA DESTEĞİ ŞART MI?

Okurumuzun sorusu şu: “Omega-3 desteği almadan sağlıklı hamilelik sürdürülebilir, sağlıklı bebek doğrulabilir mi?”

Sorunun net yanıtına gelince: Omega-3 desteği kullanmak ya da omega-3’lerden zengin beslenmek her hamile için -eğer imkan varsa- vazgeçilmez bir öncelik olmalı. Doktor kontrolünde ve uygun miktarlarda kullanılan omega-3 destekleri, hamile annenin sağlığını da, karnında büyüttüğü bebeğin sağlıklı gelişimini de olumlu etkiler.

Omega-3 desteğinin erken doğum, düşük ağırlıklı bebek dünyaya getirme, gebelik zehirlenmesi ve doğum sonrası depresyonu azaltabileceğini gösteren kanıtlara sahibiz.

Peki hamileler hangi omega-3’ü kullansın? Bu da çok mühim bir ayrıntı. Hamileler için lazım olan EPA’dan değil de DHA’dan zengin olan omega-3’ler...