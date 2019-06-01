Yeşil sahanın dostluk şampiyonları! Gelecek yıl İstanbul’da yapılacak

Rusya öncülüğünde düzenlenen ‘Dostluk için Futbol’un yedincisi bu yıl İspanya Madrid’de yapılıyor. Yarın sona erecek etkinlikte Türkiye’yi bu yıl Beşiktaş Futbol Akademi U17 Antrenörü Mesut Kır’la çocuk futbolcular Devrim Şahin, Kartal Cengizer, Çağan Efe Ak ve çocuk antrenör Nazlı Örnek temsil ediyor. Seneye adres İstanbul!
Güzel bir haberle başlayalım: Ülkelerin ev sahipliği yapmak için yarıştığı ‘Dostluk için Futbol’ (Football for Friend-ship) organizasyonunun gelecek yıl Türkiye’de yapılacağı açıklandı. Gazprom’un desteğiyle gerçekleşen organizasyonda Çin’den Amerika’ya, İran’dan Güney Afrika’ya, Suriye’den Brezilya’ya, Nijerya’dan Türkiye’ye kadar dünyanın dört yanından gelen çocuklar dostluk için futbol oynuyor, kamp yapıyor ve birbirini tanıyor.
Nesli tükenen hayvanların isimleri takımlarda
Futbolun cinsiyetsiz bir spor olduğunu ifade etmek amacıyla organizasyona kız ve erkek çocukları birlikte davet ediliyor, engelli çocuklara çok büyük önem gösteriliyor. Nesli tükenen hayvanlara dikkat çekmek içinse takımlara kar leoparı, kızıl panda, Avrupa vizonu, Doğu leyleği, çinçilla, Tazmanya canavarı, Asya fili gibi hayvanların isimleri veriliyor.
İnsanca yaşamak için dokuz değer
‘Dostluk için Futbol’un temel amaçlarından biri çocuklara dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, özveri, zafer, gelenek ve onur gibi değerleri aşılamak. “Geleceği değiştireceğiz” diyen çocuklar, birlikte kardeşçe yaşamanın öneminin altını çiziyor ve yetişkinlere önemli dersler veriyorlar.
‘Guinness Rekorlar Kitabı’ denemesi
Dünyada en fazla milletten futbolcunun tek bir organizasyonda buluştuğu etkinlik için dün ‘Guinness Rekoru’ başvurusu yapıldı. Bu akşamsa çocuklar büyük bir futbol deneyimi yaşayacak ve UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ni izleyecekler.
Katılım için yaş şartı var
Gelecek yıl bu organizasyona hem ‘çocuk gazeteci’ hem de ‘çocuk futbolcu’ olarak katılmak isteyenler footballforfriendship.com adresini ziyaret edebilir. Katılımcı çocukların 12 yaşından küçük olması gerekiyor.
HADİ GİDELİM
Yelpaze atölyesi
Yaz geldi, havalar ısındı. Çocuklar kendi yelpazelerini kendileri yapacaklar. Basit malzemelerle hem tasarım yapmayı hem de üretmeyi öğrenecekler.
Yer: İstanbul-Trumpland / Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 14.00 / Fiyat: Ücretsiz / Tel: (0212) 348 78 67
Zaman Makinesi
Okul proje ödevleri için ‘Zaman Makinesi’ tasarlayan iki kafadarın, telefonun mucidi Graham Bell’in laboratuvarında geçen macerası çocukların çok hoşuna gidecek.
Yer: İstanbul-Tiyatro34 / Tarih: Yarın / Saat: 14.00
Fiyat: 34 TL / Tel: (0216) 350 34 34
Yaş bitki atölyesi
Bu atölyede çocuklar toprakla oynayacak, bitki yetiştirmenin yöntemlerini öğrenecek ve tabii doğanın değerini anlayacak.
Yer: İstanbul-Rahmi Koç Müzesi / Tarih: Bugün
Saat: 13.00 / Fiyat: 56.50 TL / Tel: (0212) 369 66 00
Dinopark’ta bir gün
Hafta sonunu dinozorlarla dolu bir parkta geçirmek isteyen çocuklar fosil havuzundan midillilerle gezintiye kadar pek çok faaliyete katılacak.
Yer: Antalya-Dinopark / Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 12.00 / Fiyat: 35 TL / Tel: (0242) 815 29 39
Haftanın kitabı
‘İlham Veren Cumhuriyet Kahramanları: Öncü Erkekler’, Âşık Veysel’den Aziz Nesin’e dek uzanıyor.
Yazar: Özlem Özdemir
Yayınevi: Kırmızı Kedi Çocuk / Tür: Tarih
Sayfa: 136 / Fiyatı: 13 TL
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketi ile Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Burcu ve Nebi Üstüncan’ın oğlu Doruk...
Yeşil sahanın dostluk şampiyonları! Gelecek yıl İstanbul’da yapılacak
Rusya öncülüğünde düzenlenen ‘Dostluk için Futbol’un yedincisi bu yıl İspanya Madrid’de yapılıyor. Yarın sona erecek etkinlikte Türkiye’yi bu yıl Beşiktaş Futbol Akademi U17 Antrenörü Mesut Kır’la çocuk futbolcular Devrim Şahin, Kartal Cengizer, Çağan Efe Ak ve çocuk antrenör Nazlı Örnek temsil ediyor. Seneye adres İstanbul!
Güzel bir haberle başlayalım: Ülkelerin ev sahipliği yapmak için yarıştığı ‘Dostluk için Futbol’ (Football for Friend-ship) organizasyonunun gelecek yıl Türkiye’de yapılacağı açıklandı. Gazprom’un desteğiyle gerçekleşen organizasyonda Çin’den Amerika’ya, İran’dan Güney Afrika’ya, Suriye’den Brezilya’ya, Nijerya’dan Türkiye’ye kadar dünyanın dört yanından gelen çocuklar dostluk için futbol oynuyor, kamp yapıyor ve birbirini tanıyor.
Nesli tükenen hayvanların isimleri takımlarda
Futbolun cinsiyetsiz bir spor olduğunu ifade etmek amacıyla organizasyona kız ve erkek çocukları birlikte davet ediliyor, engelli çocuklara çok büyük önem gösteriliyor. Nesli tükenen hayvanlara dikkat çekmek içinse takımlara kar leoparı, kızıl panda, Avrupa vizonu, Doğu leyleği, çinçilla, Tazmanya canavarı, Asya fili gibi hayvanların isimleri veriliyor.
İnsanca yaşamak için dokuz değer
‘Dostluk için Futbol’un temel amaçlarından biri çocuklara dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, özveri, zafer, gelenek ve onur gibi değerleri aşılamak. “Geleceği değiştireceğiz” diyen çocuklar, birlikte kardeşçe yaşamanın öneminin altını çiziyor ve yetişkinlere önemli dersler veriyorlar.
‘Guinness Rekorlar Kitabı’ denemesi
Dünyada en fazla milletten futbolcunun tek bir organizasyonda buluştuğu etkinlik için dün ‘Guinness Rekoru’ başvurusu yapıldı. Bu akşamsa çocuklar büyük bir futbol deneyimi yaşayacak ve UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ni izleyecekler.
Katılım için yaş şartı var
Gelecek yıl bu organizasyona hem ‘çocuk gazeteci’ hem de ‘çocuk futbolcu’ olarak katılmak isteyenler footballforfriendship.com adresini ziyaret edebilir. Katılımcı çocukların 12 yaşından küçük olması gerekiyor.
HADİ GİDELİM
Yelpaze atölyesi
Yaz geldi, havalar ısındı. Çocuklar kendi yelpazelerini kendileri yapacaklar. Basit malzemelerle hem tasarım yapmayı hem de üretmeyi öğrenecekler.
Yer: İstanbul-Trumpland / Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 14.00 / Fiyat: Ücretsiz / Tel: (0212) 348 78 67
Zaman Makinesi
Okul proje ödevleri için ‘Zaman Makinesi’ tasarlayan iki kafadarın, telefonun mucidi Graham Bell’in laboratuvarında geçen macerası çocukların çok hoşuna gidecek.
Yer: İstanbul-Tiyatro34 / Tarih: Yarın / Saat: 14.00
Fiyat: 34 TL / Tel: (0216) 350 34 34
Yaş bitki atölyesi
Bu atölyede çocuklar toprakla oynayacak, bitki yetiştirmenin yöntemlerini öğrenecek ve tabii doğanın değerini anlayacak.
Yer: İstanbul-Rahmi Koç Müzesi / Tarih: Bugün
Saat: 13.00 / Fiyat: 56.50 TL / Tel: (0212) 369 66 00
Dinopark’ta bir gün
Hafta sonunu dinozorlarla dolu bir parkta geçirmek isteyen çocuklar fosil havuzundan midillilerle gezintiye kadar pek çok faaliyete katılacak.
Yer: Antalya-Dinopark / Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 12.00 / Fiyat: 35 TL / Tel: (0242) 815 29 39
Haftanın kitabı
‘İlham Veren Cumhuriyet Kahramanları: Öncü Erkekler’, Âşık Veysel’den Aziz Nesin’e dek uzanıyor.
Yazar: Özlem Özdemir
Yayınevi: Kırmızı Kedi Çocuk / Tür: Tarih
Sayfa: 136 / Fiyatı: 13 TL
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketi ile Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Burcu ve Nebi Üstüncan’ın oğlu Doruk...