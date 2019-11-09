Çocukları hasta olan annelere umut ışığı

Çocuğu ağır hastalık geçiren, engelleri olan veya uzun süren tedaviler için şehir değiştirmek zorunda kalan aileler maddi-manevi yıpranıyor, çocukları için çırpınırken kendi ruh ve beden sağlıklarından oluyorlar. Bu ailelere destek için kurulan Çocuğum Özel Kampı’nı, kampın kurucularından Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı ile konuştuk.
Çocuğum Özel Kampı nedir?
- Çocukları sağlık sorunları yaşayan ebeveynler çok ciddi sıkıntı içinde. Hem psikolojik hem de moral desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Çocuğum Özel Kampı da zihinsel veya bedensel engeli bulunan, kronik hastalığı olan, kanser gibi ağır süreçlerden geçen özel çocuklara sahip hasta yakınlarının ruh ve beden sağlıklarını korumaları, dengelemeleri, hastalıkla mücadele ederken duygu durumlarını kontrol altında tutabilmelerine destek olmak amacıyla kuruldu. Bu çerçevede ailelere iki günlük yoğun kamp eğitimi ve beraberinde kısaltılmış günlük eğitimler sunuyoruz.
Nereden çıktı kampı kurma fikri?
- Yıllardır çocukları hasta olan ailelerin dramlarına tanık oluyorum. Depresyona girmiş, hayatla kavgalı, suçu kendinde arayan, mutsuz anneler görüyorum. Öyle ki kendi kimliklerini bile unutmuş haldeler. Çocuklarını ağlayarak seven ya da sevmeyi unutmuş anneler... Onların bu çaresiz görüntüsü hasta çocukları da huzursuz, mutsuz ve tepkisel yapıyor. Tedaviler de bu düşük moral ortamında yetersiz kalabiliyor. İşte bu sebeple kurduk. Çünkü hasta yakınlarının morali yüksek olursa çocuklar daha hızlı iyileşebilir.
Eğitimlerin içeriğinde neler var?
- Yogayla bedenin rahatlatılması ve güçlendirilmesi, meditasyonla rahatlama ve motivasyon desteği. Ayrıca beslenme, doğru bilinen yanlışlar, sindirim sistemi sorunlarıyla mücadele gibi konularda eğitim verilecek.
Kimler katılabiliyor?
- Ağırlıklı olarak annelere eğitim vermek istiyoruz. Sağlıklı çocuğu olup beslenme ve iletişim konusunda sıkıntısı olan anneler, doğuştan bedensel ve zihinsel sorunu olan çocukların anneleri (Beyin felci - Cerebral palsy), otistik çocukların anneleri, doğum sonrası tanı alan özel sendromlu çocukların anneleri katılabilir. Gönüllülük esasına dayanan bir proje bu. Şimdilik katılımcılardan saat başına 100 TL ücret talep ediliyor ama maddi güçlükleri olan aileler için özel destek sağlayacağız. www.cocugumozel.org internet sitemizde başvurabilirler.
Ebeveynlere önerileriniz neler?
- Annelerin kendilerini daha iyi ve daha donanımlı hissetmeleri çocuklarına daha yararlı olabilmeleri açısından önemli. Çocuğu bir sağlık sorunu yaşayan anneler ve babalar, öncelikle kendi morallerini ve motivasyonlarını düzeltmeliler. Çocuklarının hayata tutunması, onların gözlerindeki umuda ve ışıltıya bağlı.
Çocukları hasta olan annelere umut ışığı
Çocuğu ağır hastalık geçiren, engelleri olan veya uzun süren tedaviler için şehir değiştirmek zorunda kalan aileler maddi-manevi yıpranıyor, çocukları için çırpınırken kendi ruh ve beden sağlıklarından oluyorlar. Bu ailelere destek için kurulan Çocuğum Özel Kampı’nı, kampın kurucularından Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı ile konuştuk.
Çocuğum Özel Kampı nedir?
- Çocukları sağlık sorunları yaşayan ebeveynler çok ciddi sıkıntı içinde. Hem psikolojik hem de moral desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Çocuğum Özel Kampı da zihinsel veya bedensel engeli bulunan, kronik hastalığı olan, kanser gibi ağır süreçlerden geçen özel çocuklara sahip hasta yakınlarının ruh ve beden sağlıklarını korumaları, dengelemeleri, hastalıkla mücadele ederken duygu durumlarını kontrol altında tutabilmelerine destek olmak amacıyla kuruldu. Bu çerçevede ailelere iki günlük yoğun kamp eğitimi ve beraberinde kısaltılmış günlük eğitimler sunuyoruz.
Nereden çıktı kampı kurma fikri?
- Yıllardır çocukları hasta olan ailelerin dramlarına tanık oluyorum. Depresyona girmiş, hayatla kavgalı, suçu kendinde arayan, mutsuz anneler görüyorum. Öyle ki kendi kimliklerini bile unutmuş haldeler. Çocuklarını ağlayarak seven ya da sevmeyi unutmuş anneler... Onların bu çaresiz görüntüsü hasta çocukları da huzursuz, mutsuz ve tepkisel yapıyor. Tedaviler de bu düşük moral ortamında yetersiz kalabiliyor. İşte bu sebeple kurduk. Çünkü hasta yakınlarının morali yüksek olursa çocuklar daha hızlı iyileşebilir.
Eğitimlerin içeriğinde neler var?
- Yogayla bedenin rahatlatılması ve güçlendirilmesi, meditasyonla rahatlama ve motivasyon desteği. Ayrıca beslenme, doğru bilinen yanlışlar, sindirim sistemi sorunlarıyla mücadele gibi konularda eğitim verilecek.
Kimler katılabiliyor?
- Ağırlıklı olarak annelere eğitim vermek istiyoruz. Sağlıklı çocuğu olup beslenme ve iletişim konusunda sıkıntısı olan anneler, doğuştan bedensel ve zihinsel sorunu olan çocukların anneleri (Beyin felci - Cerebral palsy), otistik çocukların anneleri, doğum sonrası tanı alan özel sendromlu çocukların anneleri katılabilir. Gönüllülük esasına dayanan bir proje bu. Şimdilik katılımcılardan saat başına 100 TL ücret talep ediliyor ama maddi güçlükleri olan aileler için özel destek sağlayacağız. www.cocugumozel.org internet sitemizde başvurabilirler.
Ebeveynlere önerileriniz neler?
- Annelerin kendilerini daha iyi ve daha donanımlı hissetmeleri çocuklarına daha yararlı olabilmeleri açısından önemli. Çocuğu bir sağlık sorunu yaşayan anneler ve babalar, öncelikle kendi morallerini ve motivasyonlarını düzeltmeliler. Çocuklarının hayata tutunması, onların gözlerindeki umuda ve ışıltıya bağlı.