Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ömür Kurt>Çocuklar etkili yazı yazmayı öğrenmeli
"Ömür Kurt" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ömür Kurt" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ömür Kurt

Ömür Kurt

omur@hurriyet.com.tr

Çocuklar etkili yazı yazmayı öğrenmeli

4 Mayıs 2019

Hürriyet Çocuk Kulübü’nün temel katılımcısı olduğu Doğa Okulları Yaratıcı Yazarlık Festivali’nin bu yıl dördüncüsü yapılıyor. Festival dolayısıyla bir araya geldiğimiz okulun Türkçe Bölüm Başkanı Hurihan Yıldırım Kurtaran’la ‘yaratıcı yazarlık’ kavramını konuştuk.

Çocuklar etkili yazı yazmayı öğrenmeli

Yaratıcı yazarlık nedir?

- Çocukların hayallerini, kendi özgür düşüncelerini etkili bir biçimde yazma, ifade etme ve bir kurgu içinde kullanabilme becerisine ‘yaratıcı yazı’ veya ‘yaratıcı yazarlık’ diyoruz. Bunu yaparken de özgür düşünceleri ifade etmeye daha çok vurgu yapılmalı, çünkü çocuklar sevmediği, özgür olmadığı hiçbir alanda mutlu olmuyor.

Çocuklar yazı yazmayı nasıl sevecek?

- Öncelikle okumayı severek... Çünkü yazmakla okumanın doğrudan bağlantısı var. Çok küçük yaşlardan itibaren çocuklarla birlikte kitap okumak, onları araştırmaya teşvik etmek ve yazmanın da okumanın da bir ihtiyaç olduğunu hissettirmek gerekiyor.

Nasıl?

- Çocukların ‘yaratıcı yazarlık’ eğitimi alması veya yazı faaliyetlerine katılması için onların illa yazar olma hayali kurması gerekmiyor. Gelecekte iyi bir avukat, iyi bir bilim insanı veya iyi bir doktor olduklarında da bu yazı çalışmaları onların çok işine yarayacak. Çünkü kendini doğru ifade edebilen, doğru ve etkili bir şekilde yazı yazabilenler hayatta söz sahibi olabiliyor.

Önemli olan, bu deneyimi yaşamak

Çok küçük yaşlardaki çocukların kitaplarının yayımlandığını görüyoruz. Bu doğru mu peki?

- Yazarlık bir deneyim işidir. Bu nedenle deneyim elde etmeden bir yayın çıkarmak çok sağlıklı değil. Burada önemli olan şey, çocukların etkili yazı yazmayı öğrenmesi. Örneğin Doğa Okulları tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye geneli Yaratıcı Yazarlık Festivali’ne katılan çocukların hepsi kitap yayımlamak istemiyor. Pek çoğu bu festivale deneyim yaşamak için katılıyor. Yazarlarla buluşmak, hayal kurmak, kurulan hayalleri ifade edebilmek, etkili yazı yazabilmek için bir araya geliyorlar. Önemli olan da bu.

Anne-babalara önerileriniz neler?

- Çocuklar yaşıtlarıyla bir araya gelebilecekleri ortamlara katılmalılar. Çeşitli festivaller, yazı atölyeleri, geziler onların sosyal ve düşünsel becerilerini geliştirebilecekleri imkânlar sağlar. Bu çok önemli. Bunun yanında çocuklara sürekli “Kitap oku” veya “Yazı yaz” demenin bir yararı olmuyor. Anne-babalar çocukların faaliyetlerine katılırsa etkili olacaklardır. Çocukları bir öykü yazmaya çalışıyorsa kendileri de günlük tutsunlar örneğin... Onlar da çocuklarıyla birlikte okusunlar. Değişime inanamayacaklar!

Çocuklar etkili yazı yazmayı öğrenmeliÇocukların hayallerini, düşüncelerini bir kurgu içinde ifade edebilme becerisine ‘yaratıcı yazarlık’ deniyor.

Hadi gidelim

‘Papagenolar’ sahnede
Mozart’ın en sevilen eserlerinden biri olan ‘Sihirli Flüt Operası’ndan ilham alınarak kurgulanan operada, Sihirli Orman’da yaşayan tüm canlıların sevgiyle güzelleştiği anlatılıyor.
Yer: İstanbul-Zorlu PSM
Tarih: Yarın
Saat: 12.00 / Fiyat: 45 TL
Tel: (0212) 912 37 76

Çocuklar etkili yazı yazmayı öğrenmeli

Bremen Mızıkacıları
Oyun, kendilerine kötü davranıldığı için evden kaçan bir eşek, bir köpek, bir kedi ve bir horozun gittikleri Bremen’de müzisyenlik yapma düşlerini anlatıyor.
Yer: İzmir-Gazi Ortaokulu Sahnesi
Tarih: Bugün
Saat: 14.30
Fiyat: 23.50 TL
Tel: (0232) 464 80 14

Çocuklar etkili yazı yazmayı öğrenmeli

HAFTANIN KİTABI

‘Sandıktaki Guguklu Saat’, antika dükkânına benzeyen bir evden eğlenceli olaylar anlatıyor. Çocuklar çok sevecek.

Yazar: Nilgün Ilgaz
Yayınevi: Çınar Yayınları
Tür: Hikâye / Sayfa sayısı: 40
Fiyatı: 7 TL

Çocuklar etkili yazı yazmayı öğrenmeli

Fotoğrafını çek, gönder

Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Serpil Aksu’nun yeğeni Mira...

Çocuklar etkili yazı yazmayı öğrenmeli

 

 

X
Ömür Kurt Ömür KurtTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Tatil pembesiBaşak Dizer Tatil pembesi04.05.2019
İşyerlerinde emlak vergisi hesabıAhmet KARABIYIKİşyerlerinde emlak vergisi hesabı04.05.2019
Sınırlardaki yaşamMehmet SOYSALSınırlardaki yaşam04.05.2019
Bir festivali 33 yıl devam ettirmekDeniz SİPAHİBir festivali 33 yıl devam ettirmek04.05.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.