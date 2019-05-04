Çocuklar etkili yazı yazmayı öğrenmeli

Hürriyet Çocuk Kulübü’nün temel katılımcısı olduğu Doğa Okulları Yaratıcı Yazarlık Festivali’nin bu yıl dördüncüsü yapılıyor. Festival dolayısıyla bir araya geldiğimiz okulun Türkçe Bölüm Başkanı Hurihan Yıldırım Kurtaran’la ‘yaratıcı yazarlık’ kavramını konuştuk.
Yaratıcı yazarlık nedir?
- Çocukların hayallerini, kendi özgür düşüncelerini etkili bir biçimde yazma, ifade etme ve bir kurgu içinde kullanabilme becerisine ‘yaratıcı yazı’ veya ‘yaratıcı yazarlık’ diyoruz. Bunu yaparken de özgür düşünceleri ifade etmeye daha çok vurgu yapılmalı, çünkü çocuklar sevmediği, özgür olmadığı hiçbir alanda mutlu olmuyor.
Çocuklar yazı yazmayı nasıl sevecek?
- Öncelikle okumayı severek... Çünkü yazmakla okumanın doğrudan bağlantısı var. Çok küçük yaşlardan itibaren çocuklarla birlikte kitap okumak, onları araştırmaya teşvik etmek ve yazmanın da okumanın da bir ihtiyaç olduğunu hissettirmek gerekiyor.
Nasıl?
- Çocukların ‘yaratıcı yazarlık’ eğitimi alması veya yazı faaliyetlerine katılması için onların illa yazar olma hayali kurması gerekmiyor. Gelecekte iyi bir avukat, iyi bir bilim insanı veya iyi bir doktor olduklarında da bu yazı çalışmaları onların çok işine yarayacak. Çünkü kendini doğru ifade edebilen, doğru ve etkili bir şekilde yazı yazabilenler hayatta söz sahibi olabiliyor.
Önemli olan, bu deneyimi yaşamak
Çok küçük yaşlardaki çocukların kitaplarının yayımlandığını görüyoruz. Bu doğru mu peki?
- Yazarlık bir deneyim işidir. Bu nedenle deneyim elde etmeden bir yayın çıkarmak çok sağlıklı değil. Burada önemli olan şey, çocukların etkili yazı yazmayı öğrenmesi. Örneğin Doğa Okulları tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye geneli Yaratıcı Yazarlık Festivali’ne katılan çocukların hepsi kitap yayımlamak istemiyor. Pek çoğu bu festivale deneyim yaşamak için katılıyor. Yazarlarla buluşmak, hayal kurmak, kurulan hayalleri ifade edebilmek, etkili yazı yazabilmek için bir araya geliyorlar. Önemli olan da bu.
Anne-babalara önerileriniz neler?
- Çocuklar yaşıtlarıyla bir araya gelebilecekleri ortamlara katılmalılar. Çeşitli festivaller, yazı atölyeleri, geziler onların sosyal ve düşünsel becerilerini geliştirebilecekleri imkânlar sağlar. Bu çok önemli. Bunun yanında çocuklara sürekli “Kitap oku” veya “Yazı yaz” demenin bir yararı olmuyor. Anne-babalar çocukların faaliyetlerine katılırsa etkili olacaklardır. Çocukları bir öykü yazmaya çalışıyorsa kendileri de günlük tutsunlar örneğin... Onlar da çocuklarıyla birlikte okusunlar. Değişime inanamayacaklar!
Çocukların hayallerini, düşüncelerini bir kurgu içinde ifade edebilme becerisine ‘yaratıcı yazarlık’ deniyor.
Hadi gidelim
‘Papagenolar’ sahnede
Mozart’ın en sevilen eserlerinden biri olan ‘Sihirli Flüt Operası’ndan ilham alınarak kurgulanan operada, Sihirli Orman’da yaşayan tüm canlıların sevgiyle güzelleştiği anlatılıyor.
Yer: İstanbul-Zorlu PSM
Tarih: Yarın
Saat: 12.00 / Fiyat: 45 TL
Tel: (0212) 912 37 76
Bremen Mızıkacıları
Oyun, kendilerine kötü davranıldığı için evden kaçan bir eşek, bir köpek, bir kedi ve bir horozun gittikleri Bremen’de müzisyenlik yapma düşlerini anlatıyor.
Yer: İzmir-Gazi Ortaokulu Sahnesi
Tarih: Bugün
Saat: 14.30
Fiyat: 23.50 TL
Tel: (0232) 464 80 14
HAFTANIN KİTABI
‘Sandıktaki Guguklu Saat’, antika dükkânına benzeyen bir evden eğlenceli olaylar anlatıyor. Çocuklar çok sevecek.
Yazar: Nilgün Ilgaz
Yayınevi: Çınar Yayınları
Tür: Hikâye / Sayfa sayısı: 40
Fiyatı: 7 TL
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Serpil Aksu’nun yeğeni Mira...
Çocuklar etkili yazı yazmayı öğrenmeli
Hürriyet Çocuk Kulübü’nün temel katılımcısı olduğu Doğa Okulları Yaratıcı Yazarlık Festivali’nin bu yıl dördüncüsü yapılıyor. Festival dolayısıyla bir araya geldiğimiz okulun Türkçe Bölüm Başkanı Hurihan Yıldırım Kurtaran’la ‘yaratıcı yazarlık’ kavramını konuştuk.
Yaratıcı yazarlık nedir?
- Çocukların hayallerini, kendi özgür düşüncelerini etkili bir biçimde yazma, ifade etme ve bir kurgu içinde kullanabilme becerisine ‘yaratıcı yazı’ veya ‘yaratıcı yazarlık’ diyoruz. Bunu yaparken de özgür düşünceleri ifade etmeye daha çok vurgu yapılmalı, çünkü çocuklar sevmediği, özgür olmadığı hiçbir alanda mutlu olmuyor.
Çocuklar yazı yazmayı nasıl sevecek?
- Öncelikle okumayı severek... Çünkü yazmakla okumanın doğrudan bağlantısı var. Çok küçük yaşlardan itibaren çocuklarla birlikte kitap okumak, onları araştırmaya teşvik etmek ve yazmanın da okumanın da bir ihtiyaç olduğunu hissettirmek gerekiyor.
Nasıl?
- Çocukların ‘yaratıcı yazarlık’ eğitimi alması veya yazı faaliyetlerine katılması için onların illa yazar olma hayali kurması gerekmiyor. Gelecekte iyi bir avukat, iyi bir bilim insanı veya iyi bir doktor olduklarında da bu yazı çalışmaları onların çok işine yarayacak. Çünkü kendini doğru ifade edebilen, doğru ve etkili bir şekilde yazı yazabilenler hayatta söz sahibi olabiliyor.
Önemli olan, bu deneyimi yaşamak
Çok küçük yaşlardaki çocukların kitaplarının yayımlandığını görüyoruz. Bu doğru mu peki?
- Yazarlık bir deneyim işidir. Bu nedenle deneyim elde etmeden bir yayın çıkarmak çok sağlıklı değil. Burada önemli olan şey, çocukların etkili yazı yazmayı öğrenmesi. Örneğin Doğa Okulları tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye geneli Yaratıcı Yazarlık Festivali’ne katılan çocukların hepsi kitap yayımlamak istemiyor. Pek çoğu bu festivale deneyim yaşamak için katılıyor. Yazarlarla buluşmak, hayal kurmak, kurulan hayalleri ifade edebilmek, etkili yazı yazabilmek için bir araya geliyorlar. Önemli olan da bu.
Anne-babalara önerileriniz neler?
- Çocuklar yaşıtlarıyla bir araya gelebilecekleri ortamlara katılmalılar. Çeşitli festivaller, yazı atölyeleri, geziler onların sosyal ve düşünsel becerilerini geliştirebilecekleri imkânlar sağlar. Bu çok önemli. Bunun yanında çocuklara sürekli “Kitap oku” veya “Yazı yaz” demenin bir yararı olmuyor. Anne-babalar çocukların faaliyetlerine katılırsa etkili olacaklardır. Çocukları bir öykü yazmaya çalışıyorsa kendileri de günlük tutsunlar örneğin... Onlar da çocuklarıyla birlikte okusunlar. Değişime inanamayacaklar!
Çocukların hayallerini, düşüncelerini bir kurgu içinde ifade edebilme becerisine ‘yaratıcı yazarlık’ deniyor.
Hadi gidelim
‘Papagenolar’ sahnede
Mozart’ın en sevilen eserlerinden biri olan ‘Sihirli Flüt Operası’ndan ilham alınarak kurgulanan operada, Sihirli Orman’da yaşayan tüm canlıların sevgiyle güzelleştiği anlatılıyor.
Yer: İstanbul-Zorlu PSM
Tarih: Yarın
Saat: 12.00 / Fiyat: 45 TL
Tel: (0212) 912 37 76
Bremen Mızıkacıları
Oyun, kendilerine kötü davranıldığı için evden kaçan bir eşek, bir köpek, bir kedi ve bir horozun gittikleri Bremen’de müzisyenlik yapma düşlerini anlatıyor.
Yer: İzmir-Gazi Ortaokulu Sahnesi
Tarih: Bugün
Saat: 14.30
Fiyat: 23.50 TL
Tel: (0232) 464 80 14
HAFTANIN KİTABI
‘Sandıktaki Guguklu Saat’, antika dükkânına benzeyen bir evden eğlenceli olaylar anlatıyor. Çocuklar çok sevecek.
Yazar: Nilgün Ilgaz
Yayınevi: Çınar Yayınları
Tür: Hikâye / Sayfa sayısı: 40
Fiyatı: 7 TL
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Serpil Aksu’nun yeğeni Mira...