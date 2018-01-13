Aman yıkamayın!

Çocukların uyurken sarıldığı yumuşacık ayıcıkları ve birbirinden renkli pelüş hayvanları onların en iyi dostları... Özellikle okul öncesi çağ çocukları o oyuncaklarla kendileri arasında bağ kuruyor. Eğer bir anne ona sormadan yıkarsa veya çok yıprandı diye çöpe atarsa, eyvah! Uzman Dr. Şirin Seçkin sebeplerini açıklıyor...

Çocukların uyku arkadaşları neden önemli?

-Uyku arkadaşları çocuklar için çok önemlidir ve mutlaka her çocuğun bir uyku arkadaşı vardır. Onunla uyumak, onunla vakit geçirmek çocuğa kendini iyi ve güvende hissettirir. O oyuncağı kendisinin bir parçası gibi görür çocuk. Meselâ onunla daha kolay bir şekilde uykuya dalıyor, onunla beraber seyahat ediyorsa kendini daha rahat ve evdeymiş gibi hissediyor, yabancılık çekmiyor. Bu nedenle böyle bir objeyi çocuktan esirgememek gerekiyor.

Neden yıkanmamalı peki?

- Birçok anne bunun farkında olmayabiliyor, ama çok önemli bir konu bu. Hiçbir şekilde onu çocuğa sormadan yıkamamak, “Bu çok eskidi, yırtıldı” diye atmamak gerekir. Çünkü o zaman çocuğun en iyi arkadaşı bir anda yok olur. Bu da onun güven duygusunu zedeler. Çocuğun uyku objesi çok eski bir bez bebek olabiliyor ve anne “Bu çok eskimiş, atayım” diyebiliyor veya “Ben bunu bir yıkayayım” diyor. Çocuk bir bakıyor ve bebeğini ona sormadan birinin yıkadığını görüyor. Üstelik ona sormadan! Perişan olabiliyor. O kirli de olsa, rengi solmuş olsa da çocuk ona başkasının dokunmasını istemiyor.

Çocuklar uyku objelerini ne zaman seçiyor?

- Bazı bebekler böyle bir objeyi 9 aylıkken, bazıları 10 aylıkken seçebiliyor ama mutlaka kendisi karar veriyor. Bu nedenle, böyle durumlarda mutlaka çocuğa sorarak hareket etmek gerekiyor. Anne babalar farkında değil, ama çocukların uyku objeleri onların da hayatını kolaylaştırıyor. Sözgelimi eğer bir çocuk tatile veya başka bir yere götürülecekse mutlaka yanında beraber uyuduğu oyuncağı da götürülmeli. Böylece çocuğun kendini ev ortamında hissettiğini ve oraya daha kolay uyum sağladığını görecekler.

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