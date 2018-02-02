MEB ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürü: Liseye giriş sınavı çok zor olacak

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin, köklü liselere giriş için bu yıl ilk kez düzenlenecek sınavın, yüzde 10’u seçmeyi amaçladığı için zor olacağını açıkladı.

Türkiye Özel Okullar Birliği, tam 17 yıldır Antalya’da binlerce eğitimcinin olduğu bir sempozyum düzenliyor. Bu yıl özellikle liseye girişle ilgili merak edilenler konusunda en önemli açıklamalar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin’den geldi. Çetin, bu yıl ilk kez liseye geçiş için uygulanacak, binlerce ortaokul son sınıf öğrencisini ilgilendiren sınavla ilgili ipuçları verdi. İşte 1.2 milyon 8’inci sınıf öğrencisini ilgilendiren açıklamalar şunlar:

YÜZDE 10 ÖĞRENCİYİ SEÇECEĞİZ

2 Haziran’da yapılacak sınava isteyen öğrenciler katılacak. Ancak sorular sadece seçme ve yerleştirme amacı taşıdığı ve yüzde 10’luk üst grup öğrenciyi seçeceği için ‘çok zor’ olacak. Bu seçme sınavı olacak ve en üst gruptan yüzde 10 öğrenciyi seçeceğiz. Sorular güç ve zor olacak. Öğrencilerin yüzde 50-60’ına hiç hitap etmeyecek şekilde hazırlanacak.

SINAV ‘AŞAĞIDAKİ’ ÖĞRENCİLER İÇİN DEĞİL

Bu sınavın sonuçlarına bakıp da ‘0’ çekenleri yorumlamak, “Şu kadar öğrenci sıfır çekti” demek sağlıklı değil. Sınav ‘aşağıdaki’ öğrenciler için yapılmayacak. Amaç genel eğitimin değerlendirilmesi değil, seçmek olacak.

ZORLUK DERECESİNE GÖRE PUAN OLABİLİR

Eğer tüm soruların değeri aynı olursa üç yanlış bir doğruyu götürür. Ama sorulara zorluk derecelerine göre ayrı puan verirsek, o zaman üç yanlış bir doğruyu götürmez. Henüz belli değil. Kılavuz çıktığında bu da netleşmiş olacak. Puanların 500 üzerinden açıklanması planlanıyor.

Öğrenciler TEOG’da olduğu gibi sınava kendi okullarında girmeyecek. Yakınlardaki okullara yönlendirilecek. Henüz daha belli değil. Seçme sınavlarının mantığında olduğu için il ve ilçe merkezlerinde sınav yapılacak. Yani köyde sınav yok. Sınavdan tek puan çıkacak ve bu puan türüyle tercihler yapılacak.

ADRESE DAYALI SİSTEMDE SON KRİTER OKUL NOTU

Adrese dayalı yerleştirmede öğrencinin oturduğu yer, tercihi, ortaokulu kriter ama bunlara eklemeler de olabilir. Örneğin, kardeşinin nerede okuduğu dikkate alınır. En son kriter olarak okul başarısı da gündeme gelebilir.

DEVLET ÖĞRETMENLERİ GÖZETMENLİK YAPACAK

Sınav sadece devlet okullarının öğretmenlerinin gözetiminde yapılacak, özel okullarda olmayacak, o okulların öğretmeni de görev almayacak.

BİR AY SONRA KILAVUZ ÇIKIYOR

Sınavla öğrenci alan okulların listesi nisan ayında açıklanacak. Liseye geçiş sisteminin kılavuzu ise bir ay içinde çıkacak.

ÖNCE SÖZEL SORULAR

Sınav 40 sayısal, 50 sözel olmak üzere 90 sorudan oluşacak. İki oturumda yapılacak. Önce sözel sorular yanıtlanacak, sonra kısa bir ara verilecek, ardından sayısal bölüme geçilecek. Sorular 8’inci sınıf müfredatından olacak ama becerileri ölçeceğiz. Soruları gerçek yaşama ilişkin bilgileri ölçecek şekilde oluşturacağız. Bilginin ezberlenmesini istemiyoruz, analitik düşünme bekliyoruz.

ŞİŞİRME PUAN DEVLETTE DE VAR

Sadece özel okullar mı puanları şişiriyor? Devlet okullarında da kalacak öğrencilerin son sınavlarında şişirme notlar veriliyor. Böylece öğrenciye sınıf geçiriliyor.

TÜRKÇE SORULARI:

Okuyan öğrenci başarılı olacak

- Dil bilgisinin metin içindeki işlevine odaklanılacak. Ayrı dil bilgisi sorulmayacak.

- Gerektiğinde dil bilgisi kuralı olarak verilecek, kullanımına yönelik soru sorulacak.

- Okuma parçaları uzun olacak. Öğrenci okuduğunu da analiz edecek.

MATEMATİK SORULARI:

Ezberlenmiş bilgi olmayacak

- Matematik bilgisinin yanında

onu gerçek hayatta kullanımına uygun

problem tasarımlarıyla ölçme işlemi yapılacak.

- Bilgilerin hayata uygulanması öncelikli olarak alınacak.

FEN SORULARI:

Yaşam becerisine vurgu

- Tüm alanlarda olduğu gibi fen

alanında da yaşam becerilerine vurgu olacak.

- Fen alanında yazılmış raporları

okuma becerisine yönelik sorular da görebileceğiz.