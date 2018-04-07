İşte, SSK’lı kadınların emeklilik şartları

Belirli süre sigortalı olup bu süre içinde primlerini eksiksiz ödeyen ve yaş şartını da yerine getiren kadın çalışanlar, erkeklere göre daha az prim ödeme gün sayısı ile daha erken yaşta emekliliğe hak kazınıyorlar. Kadın çalışanlar yaş haddinde de emekli olup kısmi aylık alabiliyorlar.

ESKİ adıyla SSK’lı, yeni adıyla da 4a’lı olarak çalışan kadınlar, erkek çalışanlara göre ödemeleri gereken prim gün sayısı daha az ve erkek çalışanlara göre daha erken emekli oluyorlar. Ancak emeklilik için gerekli olan; belirli süre sigortalı olma, belirli süre sosyal güvenlik primi ödemiş olma ve belirli yaşı doldurmuş olma şartları kadın çalışanlar için de geçerli. Bu üç şarttan biri bile eksik olsa emekli olunamıyor, emekli aylığı bağlanmıyor.

İşe başlama tarihi açısından kadın çalışanlar için de üç önemli tarih var. Biri, 9.9.1999 öncesi. İkincisi, 9.9.1999 ile 30.4.2008 arası. Üçüncüsü ise, 1.5.2008 sonrası. 1999 öncesi işe girenler; 5000 ila 5975 gün arasında değişen prim ödeme gün sayısına ve 38 ila 56 arasında değişen yaşa göre emekli olabiliyor. 1999’dan sonra işe başlayanlar ise 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor ve 2036 yılından sonra da kademeleri olarak yaş artıyor, 65’e kadar çıkıyor.

İŞE GİRİŞ TARİHİ ÖNEMLİ

Konuyu biraz daha detaylandırayım. 1 Nisan 1981 tarihinden önce sigortalı olan kadın çalışanların sigorta başlangıç yaşı olan 18 yaş sorunu bulunmuyor; 5000 prim ödeme gün sayısını doldurduklarında emekli olabiliyor ve emekli maaşı almaya hak kazanıyorlar. Aynı şekilde 3600 prim gün sayısını doldurup, 50 yaşında da emekli olabiliyorlar. 1 Nisan 1981’den sonrasında ise durum biraz değişiyor. 18 yaş sigorta başlangıç yaşı sayılıyor ve 38 yaşını tamamladıklarında emekliliğe hak kazanıyorlar.

İşte, kadın çalışanların hangi şartlarda ve kaç yaşında emekli olacaklarının detayları.

İŞE BAŞLAMA TARİHİNE GÖRE KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİK YAŞI

- İlk sigortalı olduğu tarih 1 Nisan 1981 öncesi olanlar 20 yılı tamamlamaları ve 5000 gün prim ödemeleri şartıyla, yaş sınırı olmadan emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 1 Nisan 1981 ile 8 Eylül 1981 arası olanlar 20 yılı tamamlamaları ve 5000 gün prim ödemeleri ve 38 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1981 ile 23 Mayıs 1984 arası olanlar 20 yılı tamamlamaları ve 5000 gün prim ödemeleri ve 40 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1984 ile 23 Mayıs 1985 arası olanlar 20 yılı tamamlamaları ve 5000 gün prim ödemeleri ve 41 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1985 ile 23 Mayıs 1986 arası olanlar 20 yılı tamamlamaları ve 5075 gün prim ödemeleri ve 42 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1986 ile 23 Mayıs 1987 arası olanlar 20 yılı tamamlamaları ve 5150 gün prim ödemeleri ve 43 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1987 ile 23 Mayıs 1988 arası olanlar 20 yılı tamamlamaları ve 5225 gün prim ödemeleri ve 44 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1988 ile 23 Mayıs 1989 arası olanlar 20 yılı tamamlamaları ve 5300 gün prim ödemeleri ve 45 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1989 ile 23 Mayıs 1990 arası olanlar 20 yılı tamamlamaları ve 5375 gün prim ödemeleri ve 46 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1980 ile 23 Mayıs 1991 arası olanlar 20 yılı tamamlamaları ve 5450 gün prim ödemeleri ve 47 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1991 ile 23 Mayıs 1992 arası olanlar 20 yılı tamamlamaları ve 5525 gün prim ödemeleri ve 48 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1992 ile 23 Mayıs 1993 arası olanlar 20 yılı tamamlamaları ve 5600 gün prim ödemeleri ve 49 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1993 ile 23 Mayıs 1994 arası olanlar 20 yılı tamamlamaları ve 5675 gün prim ödemeleri ve 50 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1994 ile 23 Mayıs 1995 arası olanlar 20 yılı tamamlamaları ve 5750 gün prim ödemeleri ve 51 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1995 ile 23 Mayıs 1996 arası olanlar 20 yılı tamamlamaları ve 5825 gün prim ödemeleri ve 52 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1996 ile 23 Mayıs 1997 arası olanlar 20 yılı tamamlamaları ve 5900 gün prim ödemeleri ve 53 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1997 ile 23 Mayıs 1998 arası olanlar 20 yılı tamamlamaları ve 5975 gün prim ödemeleri ve 54 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1998 ile 23 Mayıs 1999 arası olanlar 20 yılı tamamlamaları ve 5975 gün prim ödemeleri ve 55 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1999 ile 8 Eylül 1999 arası olanlar 20 yılı tamamlamaları ve 5975 gün prim ödemeleri ve 56 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

- İlk sigortalı olduğu tarih 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası olanlar tamamlaması gereken sigortalılık süresi olmadan, 7000 gün prim ödemeleri ve 58 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.

EYLÜL 1999’DAN SONRA İŞE BAŞLAYANLARIN DURUMU

Sosyal güvenlik reformunun uygulanmaya başladığı 9 Eylül 1999’dan sonra, kadınlarda emeklilik şartları da değişti. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 yılı arasında işe yeni girenlerde sigortalılık süresi aranmıyor. Bu tarihlerde işe başlayanların 7000 gün prim ödemesi ve 68 yaşını doldurması gerekiyor.

1 MAYIS 2008’DEN SONRA İŞE GİRENLER NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?

1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olanların emeklilik şartları da değişiyor. 7200 gün prim ödemeleri gerekiyor. Ayrıca 7200 gün prim ödeme şartı yerine getirilse bile, yaş şartının da yerine getirilmesi gerekiyor. Aşağıda 1 Mayıs 2008’den sonra sigortalı olanların emekli olacakları tarihler yer alıyor.

- 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 59 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2040 ile 31 Aralık 2041 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 61 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2042 ile 31 Aralık 2043 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 62 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2044 ile 31 Aralık 2045 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar

63 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2046 ile 31 Aralık 2047 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 64 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2048 tarihinden sonra ise 65 yaşında emekli olunacak.

YAŞ HADDİNDEN NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Sigortalılar yaş haddinden de emekli olabilirler. Peki, nedir yaş haddinden emeklilik?

Gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramamış ama belli

bir yaşa gelmiş olan kadın çalışanlar yaş haddinden emekli olabiliyor ve kısmi emekli maaşı alabiliyor. Kadın çalışanların yaş haddinden emekli olabilmelerinin şartları ise şöyle:

- 8 Eylül 1981’den önce işe başlayan kadın çalışanlar, 3600 gün prim ödemeleri halinde, 50 yaşında emekli olabiliyorlar.

- 23 Mayıs 2002’de, 15 yıllık sigortalılık süresini dolduranlar, 3600 gün malullük ve yaşlılık aylığı, yani prim ödemeleri halinde, 50 yaşında emekliliğe hak kazanıyor ve kısmi emeklilik aylığı alabiliyor.

- 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında, 15 yıllık sigortalılık süresini dolduranlar, 3600 gün prim ödemek şartıyla, 52 yaşında emekliliğe hak kazanıyor.

- 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında, 15 yıllık sigortalılık süresini dolduranlar, 3600 gün prim ödemek şartıyla, 54 yaşında emekliliğe hak kazanıyor.

- 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında, 15 yıllık sigortalılık süresini dolduranlar, 3600 gün prim ödemek şartıyla, 56 yaşında emekliliğe hak kazanıyor.

- 24 Mayıs 2011’den sonra 15 yıllık sigortalılık süresini dolduranlar, 3600 gün prim ödemek şartıyla, 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor.

- İlk defa 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe başlayanlar, 25 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4500 prim ödeme gün sayısını yerine getirmeleri halinde 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor ve kısmi emeklilik aylığı alabiliyor.

- 1 Mayıs 2008’den sonra yaş haddinden emeklilik için prim ödeme gün sayısı 4600 ila 5400 arasında değişiyor ve istenilen yaş haddi ise 58.

YARIN: Memurlar hangi şartlarda, ne zaman emekli olacak?