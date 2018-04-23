Mutluluk ve Burukluk!

Yıllarca itilmiş, unutulmuş, aynı kulvardaki rakiplerinin aksine kamusal desteklere uzaktan bakmış bir futbol coğrafyasının gözbebekleriydi dün karşı karşıya gelen. Ege futbolu adına çölde açan iki çiçek...

İtiraf etmek gerekirse Okan Buruk’un kulübede olduğu bir maçtan bekleyemeyeceğiniz kadar hareketli bir başlangıçtı izlediğimiz. Sıkıntılı bölgeden kurtulmak için 3 puana mecbur olan Akhisar, prangalarından kurtulmuşcasına baskı kuruyor, golü buluyor, taraftarını coşturuyordu.

Ama teslim alınması kolay olmayan bir takım Göztepe... Aylarca unutulan Axel’in yarattığı penaltıyı Ghilas’ın gole çevirmesi oyunu adeta yeniden başlattı.

Akhisar’ın hızı kesilmemişti. Göztepe savunmasının zayıf halkası Leo’nun kanadını yıpratarak gol arayan ev sahibi, Lopez-Muğdat ile yüklenmeye devam etti. Derken başı kesilmiş tavuk misali ceza sahasında dolaşan Kosanovic saçmalamasıyla şans kapıyı çaldı evsahibi için. İşte hafta içinde Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ı yıkan Seleznov’un Beto’ya teslim ettiği penaltı, Akhisar için tehlike çanlarının daha güçlü hissedilmesi anlamına geliyordu.

İkinci yarının ilk 15 dakikalık diliminde yine yüklendi Akigo, saçmalama hakkını maç sonuna kadar kullanmakta kararlı olan Kosanovic’in hatalarıyla fırsatlar buldu. Ama Beto direniyor, Akhisar forvetleri pozisyonları harcıyor, enerji ve moral tükeniyordu.

Akhisar’ın yorulması, Selçuk’un girişiyle Göztepe orta alanının ideal üçlüye dönmesi oyunun rengini de değiştirdi. Son 20 dakikada gole daha yakın taraf Göztepe’ydi. Ancak dengeyi bozmayı Göz Göz de başaramadı.

Deplasmandan alınan beraberlik Göztepe için artı bir değer daha demek.

Ancak Ege’nin diğer ‘Süper’i için sıkıntı çok büyük. Son 6 maçtan sadece 2 puan çıkaran Akhisar’ın lige tutunmak adına acilen 38 puan barajını aşması gerek. Evet, finale yükselmek, Galatasaray’ı elemek, Türkiye gündemine oturmak güzel ama asıl önemli olan Ege’nin iki süper ile devam etmesi. Çünkü kupa karın doyurmaz!