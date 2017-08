Türkiye İngiliz yazarın gözlerini yaşarttı!

İşte Hoise’ın ‘Şu anda Türkiye’ye tatile gitmek nasıl?’ başlıklı yazısı:

Erkek kardeşimin sevgilisi bu yaz tatile Türkiye’ye gideceğini öğrendiğinde endişelendi. Ben bekâr olduğum için benim adıma kimse endişelenmedi. Fakat ülkede son birkaç yılda yaşananlar düşünüldüğünde ben kendi adıma endişelenmedim desem doğru olmaz.Türkiye hâlâ İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından terör saldırısının muhtemel olduğu ülkeler listesinde.

'GÖKYÜZÜ ALABİLDİĞİNE MAVİ'

2016 yılında ülkeyi ziyaret eden turist sayısı yüzde 30 düştü. Ülkedeki olaylardan dolayı İngilizler Malta ve İspanya gibi ülkelere gitti.

Ülkede yaşananlara rağmen turizmde toparlanmalar olduğu izlenimleri de var. Bodrum sahillerinde her geçen gün lüks oteller açılıyor. LUX bunların sonuncusu.

Peki ya şu an Türkiye’de turist olmak nasıl bir his? Gökyüzü alabildiğine mavi, deniz davetkar bir şekilde turkuaz. Ağustos ayında ziyaret ettiğimizde kenti Bodrum’un yine de biraz sakin olduğu söylenebilir.

Sözcü'nün aktardığına göre Hoise şu ifadeleri kullandı:

Böyle olmasının getirdiği bir avantaj da var. Gittiğimiz her yerde A kalite hizmet gördük. Kafelerde restoranlarda kentimi VIP gibi hissettim.

Fiyatlar kesinlikle çok ucuz. Koca kutu bir lokumu 4 sterline alıyor, kafede diyet kolayı 2 sterline içebiliyorsunuz. Müzeye giriş ücreti ise 2 sterlin. Bir kafeye gittik ve bize ikram olarak altı küçük kurabiye verdiler. Bir kafede erkek kardeşim tuvalete gittiğinde sandalyesini fırça ile temizlediler. Bazı mekanlarda verilen hizmetin kalitesini görünce gözlerime inanamadım. Türkiye turizmde eski günlerine geri dönüşün eşiğinde!

