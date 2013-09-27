Tavuklu pırasa köftesi

Doğradığınız baklayı orta boy bir tencereye koyun. Üzerine incecik dilimlediğiniz soğanları, sıvıyağı ve ortadan ikiye böldüğünüz sarmısakları ilave edin. Tuzu serpip orta ısılı ateşin üzerine oturtun.

Yemek kaynamaya başlayınca üzerine 2 su bardağı sıcak suyu ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Ocağın altını kısıp yemeği kısık ateşte 25-30 dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alın. Ilınması için bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, suflenin sosunu hazırlamak için; yumurtaları derin bir kaba kırın. Un veya kepek ve (yukarıda belirttiğim karışımlardan birini kullanabilirsiniz) yoğurdu ilave ettikten sonra tel çırpıcı ya da çatal yardımıyla iyice çırpın.

Ilık hale gelen baklaları fırına dayanıklı ve kenarları yüksek bir kaba aktarın.

Üzerine hazırladığınız sufle sosunu boşaltıp karıştırın.

Rendelenmiş peyniri de serpiştirip isterseniz kırmızı pul biber ilave edin. Bakla suflesini 175 dereceye ayarladığınız fırında 25-30 dakika daha pişirin. Sufleyi fırından çıkarıp sıcak sıcak servise sunun.

Malzeme listesi

- 500 gr taze bakla

- 2 adet orta boy kuru soğan

- 2 diş sarmısak

- 1 çay kaşığı tuz

- 3 yemek kaşığı sıvıyağ

Sosu için;

- 2 adet yumurta

- 1 tepeleme yemek kaşığı un (Kepekli ya da çavdarlı un karışımı da kullanabilirsiniz.)

- 2 su bardağı yoğurt

- 3 yemek kaşığı rendelenmiş taze kaşar (Dil peyniri de kullanabilirsiniz.)