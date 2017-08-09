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    Son dakika: Baba ile oğulları arasında tartışma... 2 ölü, 1 yaralı

    DHA
    09 Ağustos 2017 - 09:15Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 10:20

    İstanbul Üsküdar'da baba, bıçakla iki çocuğunu öldürüp bir çocuğunu da yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Polis kaçan babayı yakalamak için çalışma başlattı

    Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Orhan Sokak'taki evde, Aslan Güleryüz ile 3 oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Baba, 3 oğlunu da bıçakladı.

    Bıçaklanan çocuklardan Onur ve Ahmet Güleryüz öldü. Yaralı Orçun Güleryüz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba Aslan Güleryüz olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. 

    Son dakika: Baba ile oğulları arasında tartışma... 2 ölü, 1 yaralı

    POLİS KAÇAN BABAYI TELEFONDA TESLİM OLMASI İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

    Olay yerinde inceleme yapan polis memuru, 3 oğlunuda bıçaklayıp kayıplara karışan babaya telefonla ulaştı. Görevli polis, "Nerdesin! Yerini söyle bize. Gel teslim ol. Bu şekilde yaşanmaz. Çocukların ağır yaralanmışlar. Nerdesin bana yerini söyle, bunu bu şekilde halledeceğiz. Eşin nerede?" sözleriyle teslim olması için ikna etmeye çalıştı. 

     

    Son dakika: Baba ile oğulları arasında tartışma... 2 ölü, 1 yaralı

    Etiketler: baba dehşeti , ÜSKÜDAR , çocuklarını bıçaklayan baba
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