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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Mutfak kadınlara özgürlüklerini kazandırır

11 Mayıs 2014

Bugün size çok etkilendiğim bir yaşam hikayesinden ve onun beyazperdeye aktarılmış filminden bahsetmek istiyorum. Herkese ilham verecek bu hikaye, Fransız kadın şef Daniele Mazet-Delpeuch’a ait.

Daniele, eski Fransız Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın özel şefi olarak girmiş cumhurbaşkanlığı sarayının mutfağına. Ama çok da mütevazı; “Şansa oldu bu iş” diyor, hayatının dönüm noktası olan bu iş için.
Fransa’nın Perigord bölgesinde, ailesinin sahip olduğu bir çiftlikte dünyaya gelmiş Daniele. Saraya uzanan yolculuğu ise 1988 yılında, yanına gelen koyu renk takım elbiseli adamların teklifine “evet” diyerek başlamış. Mitterrand’ın özel şefi olarak mutfağa giren Bayan Delpeuch’ın daha önce mesleki eğitim almamış olması ise şaşırtıcı.
Sarayın yeni aşçısına şef yemeklerinden bıktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Mitterrand, anneanne yemeklerini çok özlediğini dile getirerek, “Daniele, bana anneanne yemekleri yapabilir misin?” diye sormuş. İşte usta aşçının saraydaki yemek macerası da böyle başlamış.
O günlerde Daniele’i kimse kabullenememiş. Çünkü o, sarayın mutfağa giren ilk ve tek kadınmış. Ve o kadın, Mitterrand ve onun ağırladığı dünya liderlerine iki yıl boyunca yemek sanatını sergilemiş.
Daniele’nin macera dolu mutfak hayatı “Sarayın Tatları” filmine konu olmuş. Bu, zorlu ama bir o kadar da keyifli süreci alnının akıyla tamamlayan Daniele, çocuklarının hiçbirinin meslek olarak aşçılığı seçmediğinden yakınıyor.
“Mutfak maceralara açılan bir pasaport gibi” diyor Daniele. Ama macera için aldığı bu pasaport ailesi ile arasına mesafeler koymuş. Bu mesleği yapabilmek için çocuklarını babalarına emanet etmiş ve maalesef ailesini bir kenara bırakmış. “Bu meslekte çok başarılı olmak istiyorsanız, çocuklarınız, aileniz size engel teşkil etmemeli, özgür olabilmelisiniz. Karşıma çıkan şansları yakaladım, hiç kaçırmadım. Kadın şef olmak çok zor. Bu yüzden birçok kadın şef çocuk doğurmaz” diyor.

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