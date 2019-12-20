MasterChef'in ünlü isimlerinin kitapları raflarla buluştu

İtalya doğumlu bir şef olan Zanna’nın kitabı “Danilo ile Mutlu Tarifler” adını taşıyor. Kitapta Zanna’nın İtalyan mutfağından seçtiği tarifler bulunuyor. Ancak tarifler Türkiye’de bulunabilen malzemelerle yapılabilecek şekilde yeniden gözden geçirilmiş ve Türk damak zevkine uydurulmuş.

Kitabın tanıtım metninde yazarın ağzından şu ifadeler yer alıyor:

“Yemeklerle oynamayı, farklı lezzetleri birleştirmeyi çok seviyorum. Çünkü birbirinden farklı lezzetlerin bir araya gelince oluşturduğu yepyeni tatlar bana inanılmaz güzel geliyor. Peki, bu kitap ne mi anlatıyor? Adı üstünde Mutlu Tarifler! Bana hep soruyorlar. “Sen nasıl bu kadar mutlusun?” diye. Cevabı nedir diye düşündüm. Ben mutfakta ne zaman, en çok ne yaparken mutlu oluyorum diye. Ve beni en mutlu eden tarifleri hatırladım. İşte bu kitapta benim ruhuma dokunan tarifler var; bir de o tariflere eşlik eden, hayat hikâyemden anekdotlar. Hani Türkçede çok güzel bir laf vardır ya. ‘Kalbe giden yol mideden geçer’ diye. Aslında bence kalbe giden yol biraz da mutfaktan geçiyor. Mutluluk biraz da mutfakta başlıyor. Kitabın başlangıç noktası da bu işte.”

“Danilo ile Mutlu Tarifler”, Danilo Zanna'nın hayatına dair birçok ipucu taşıyan anektodları içeriyor. Zanna'nın çeşitli anılar ile harmanlayarak kaleme aldığı yemek tariflerinin birçoğunun özel hikâyeleri var.

"TÜRK MUTFAĞINDA BİR MACERA" DA TÜRK OKURLARLA BULUŞTU

Türk mutfağını 20 yılı aşkın süredir Avustralya’daki iki restoranıyla tüm dünyaya tanıtan Sivrioğlu’nun “Türk Mutfağında Bir Macera Anadolu” isimli kitabı ise ilk olarak İngilizce “Anatolia: Adventures In Turkish Cooking” ismiyle yayınlanan eserin Türkçe çevirisi.

Sivrioğlu’nun yanı sıra David Dale’in de imzasını taşıyan kitapta 140 adet yemek tarifi bulunuyor. Geçmişte Almanca, Felemekçe gibi birçok dünya diline çevrilen, Japonca versiyonu da yakında piyasaya çıkacak olan kitabın vurucu cümlesi, “Türk halkı iyi yemek yeme tutkusuna sahiptir. Kahvaltı yaparken akşam yemeğini planlar.”

Kitabın tanıtım metni ise şöyle: “Anadolu, Türk mutfak kültürünün, Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük ziyafetlerinden İstanbul’un baharatlı atıştırmalıklarının olduğu sokak tezgâhlarına, Doğu’nun destansı kahvaltılarından Ege kıyılarının deniz ürünleriyle yapılmış mezelerine uzanan 140 geleneksel ve modern tarifle, Türk şef Somer Sivrioğlu ve mutfak uzmanı David Dale’in açıklamaları ve yeniden tasarlamaları ile zengin görsel örnekler eşliğinde keşfidir. Ardında ritüeller, mitler, hicivler ve halkın birikimi yatan 3.000 yıllık Anadolu mutfağı ve modern Türk konukseverliğinin kahramanları ortaya çıkarılıyor. Anadolu, güzel tarif fotoğraflarının yanında İstanbul ve Türkiye’deki özel ve seçkin yerlerin çekimlerini barındırıyor.”