Kuzu sac kavurma tarifi

Sac kavurma, etin biber ve domates ile en lezzetli birlikteliklerinden biri. Yanında pilav veya bazlamayla da tadına doyulmuyor. Ankara'nın yöresel lezzetlerinden biri olan kuzu sac kavurmayı kısa sürede hazırlayarak servis edebilirsiniz. İşte yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Eti kuşbaşı şeklinde doğrayın.
Saca sıvı yağ ekleyip etleri kavurun.
Biber, soğan ve sarımsağı ince ince doğrayıp etin üzerine ilave edin.
Daha sonra kabuklarını soyup ince ince doğradığınız domatesi, kekik ve tuzu da ekleyip kavurmaya devam edin.
Et pişince ateşten alın.
Dilerseniz bazlama veya pilav eşliğinde servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...