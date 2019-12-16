Kuzu sac kavurma tarifi

Sac kavurma, etin biber ve domates ile en lezzetli birlikteliklerinden biri. Yanında pilav veya bazlamayla da tadına doyulmuyor. Ankara'nın yöresel lezzetlerinden biri olan kuzu sac kavurmayı kısa sürede hazırlayarak servis edebilirsiniz. İşte yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...