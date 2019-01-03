Karamel nasıl yapılır? Püf noktaları ile karamel tarifi
Karamel genellikle tatlılarda karşımıza çıkan çok temel bir sostur. Temel olarak şekerin ısıyla eritilmesiyle elde edilir. İçine tereyağı ve krema da eklendiğinde tam bir sos kıvamına kavuşur. Peki karamel nasıl yapılır? İşte pastadan cheesecake’e, krem karamelden trileçeye birçok tarifte karşımıza çıkan karamelin yapılışı ve püf noktaları.
Karamelin şekerin ısıyla eritilmesiyle elde edildiğini belirtmiştik. Ancak bu noktada şekerin yanmasını önlemelisiniz. Şeker yandığı takdirde acılaşacak ve karamelinizin lezzetini bozacaktır.
Eriyip rengi koyulaşan şekere önce tereyağını ardından kremayı eklemelisiniz. Kremayı eklediğinizde karameliniz köpürmeye başlar. Bu esnada sıçraması halinde eliniz yanabilir. Bu nedenle karamel yapacağınız kabın yeterince derin olmasına mutlaka özen göstermelisiniz.
Karameli pişirdiğinizde kıvamının pürüzsüz olması gerekir. Ancak zaman zaman karamelin içinde kırıntılar kalabilir. Bu durumda yapmanız gereken karameli el blender’ından geçirmektir.
Peki karamel yapmak için hangi malzemelere ihtiyacınız olacak?
1,5 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı su
4 damla limon suyu
75 gram tereyağı
125 mililitre sıvı krema
Su, limon suyu ve şekeri sos tenceresine alın ve altını açın. Şekeri yakmadan yavaş yavaş eritin. Bu esnada kesinlikle karıştırmayın ancak kabı ara sıra sallayabilirsiniz.
Şekeriniz sütlü kahve rengini alınca içine tereyağını ekleyin ve tahta bir kaşıkla yağı karıştırarak eritin. Kısık ateşte pişirmeye devam ettiğiniz karamele en son kremanızı ekleyin ve hızlıca karıştırın.
2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alıp ısıya dayanıklı cam bir kavanoza boşaltın. Oda sıcaklığına gelen karamelinizi 10-15 gün boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz. Ancak karamel donunca sertleşir bu nedenle kullanacağınız zaman bain marie usulü eritmeniz gerekir. Karamelinizi küçük küpler halinde dondurup toffee şeker olarak da tüketebilirsiniz.
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