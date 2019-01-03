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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
03.01.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Karamel nasıl yapılır? Püf noktaları ile karamel tarifi

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Karamel nasıl yapılır? Püf noktaları ile karamel tarifi

Karamel genellikle tatlılarda karşımıza çıkan çok temel bir sostur. Temel olarak şekerin ısıyla eritilmesiyle elde edilir. İçine tereyağı ve krema da eklendiğinde tam bir sos kıvamına kavuşur. Peki karamel nasıl yapılır? İşte pastadan cheesecake’e, krem karamelden trileçeye birçok tarifte karşımıza çıkan karamelin yapılışı ve püf noktaları.

Karamelin şekerin ısıyla eritilmesiyle elde edildiğini belirtmiştik. Ancak bu noktada şekerin yanmasını önlemelisiniz. Şeker yandığı takdirde acılaşacak ve karamelinizin lezzetini bozacaktır.

Eriyip rengi koyulaşan şekere önce tereyağını ardından kremayı eklemelisiniz. Kremayı eklediğinizde karameliniz köpürmeye başlar. Bu esnada sıçraması halinde eliniz yanabilir. Bu nedenle karamel yapacağınız kabın yeterince derin olmasına mutlaka özen göstermelisiniz.

Karameli pişirdiğinizde kıvamının pürüzsüz olması gerekir. Ancak zaman zaman karamelin içinde kırıntılar kalabilir. Bu durumda yapmanız gereken karameli el blender’ından geçirmektir.

Karamel soslu havuçlu kek tarifi
Karamel soslu havuçlu kek tarifi

Peki karamel yapmak için hangi malzemelere ihtiyacınız olacak?

1,5 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı su
4 damla limon suyu
75 gram tereyağı
125 mililitre sıvı krema

Su, limon suyu ve şekeri sos tenceresine alın ve altını açın. Şekeri yakmadan yavaş yavaş eritin. Bu esnada kesinlikle karıştırmayın ancak kabı ara sıra sallayabilirsiniz.

Karamelli bomba tarifi
Karamelli bomba tarifi

Şekeriniz sütlü kahve rengini alınca içine tereyağını ekleyin ve tahta bir kaşıkla yağı karıştırarak eritin. Kısık ateşte pişirmeye devam ettiğiniz karamele en son kremanızı ekleyin ve hızlıca karıştırın.

2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alıp ısıya dayanıklı cam bir kavanoza boşaltın. Oda sıcaklığına gelen karamelinizi 10-15 gün boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz. Ancak karamel donunca sertleşir bu nedenle kullanacağınız zaman bain marie usulü eritmeniz gerekir. Karamelinizi küçük küpler halinde dondurup toffee şeker olarak da tüketebilirsiniz.

Trileçe tarifi
Trileçe tarifi

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