İstanbul’un en iyi 10 Osmanlı mutfağı ve iftar menüleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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16.06.2016 - 12:16, Son Güncelleme:

İstanbul’un en iyi 10 Osmanlı mutfağı ve iftar menüleri

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İstanbul’un en iyi 10 Osmanlı mutfağı ve iftar menüleri

Türk mutfağının en temel taşlarından olan Osmanlı yemeklerinin yeri hepimizde ayrıdır. Peki ya İstanbul’un en iyi Osmanlı mutfağı temsilcileri hangileri? Gelin bu sorunun yanıtını Zomato’nun bizim için hazırladığı listeden öğrenelim!

ASİTANE RESTAURANT

İstanbul’un en iyi 10 Osmanlı mutfağı ve iftar menüleri

Zomato kullanıcılarından aldığı yüksek puanlarla listenin birinci sırasına yerleşen Asitane, hem Osmanlı mutfağı tutkunları hem de ilk defa deneyecek olanlar için en doğru adres! Ramazan ayına özel olarak hazırladıkları menüde bademli tavuk suyu çorbasından vişneli yaprak sarmaya, kuzu kol tandırdan elmalı güllaca kadar birçok seçenek sunuluyor.

EŞRAF LOKANTASI

İstanbul’un en iyi 10 Osmanlı mutfağı ve iftar menüleri

Şenlikköy’de yer alan ve Osmanlı saray dekorasyonuyla kendine hayran bırakan Eşraf Lokantası’nda keyifli bir iftar yemeği yiyebilirsiniz.

NAR LOKANTA

İstanbul’un en iyi 10 Osmanlı mutfağı ve iftar menüleri

Cağaoğlu’nda yer alan Nar Lokanta'nın, Ramazan ayına özel olarak hazırladığı menüsünde kuzu gerdanlı badem çorbasından sakızlı dana yahniye, yağ mantısından çayır mücverine kadar pek çok seçenek bulunuyor.

MATBAH RESTAURANT

 

İstanbul’un en iyi 10 Osmanlı mutfağı ve iftar menüleri

Osmanlı lezzetlerini Ramazan’da da konuklarına sunan Matbah, Osmanlı geleneklerini de unutmayarak konuklarına gerçek bir zaman yolculuğu deneyimi yaşatıyor. İftar yemeğinden sonra diş kirası hediye eden mekanın menüsünde arefe köftesinden ballı gemici böreğine, yufkada beğendili kuzu incikten saray lokmaları tabağına kadar birçok seçenek sunuyor.

HİDİV KASRI RESTORAN

İstanbul’un en iyi 10 Osmanlı mutfağı ve iftar menüleri

Çubuklu’da yer alan Hidiv Kasrı da İstanbul’daki Osmanlı mutfağı temsilcilerinden biri. Ramazan’ın her gününe farklı bir kombinasyonla sundukları iftar menüsünde;hünkar beğendiden güveçte dana kaburgaya, ekşi elmalı dana incikten seçmeli saray şerbetlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor.

TUĞRA RESTAURANT

İstanbul’un en iyi 10 Osmanlı mutfağı ve iftar menüleri

Çırağan’ın içerisinde yer alan Tuğra Restaurant, İstanbul’un en beğenilen Osmanlı lezzet duraklarından biri. İftar menüsünün gözdeleri ise hiç şüphesiz; dağlıç kuzu incik, Hatay peynirli su böreği ve kesme tepsi saç oruğu.

GÜLER OSMANLI MUTFAĞI

İstanbul’un en iyi 10 Osmanlı mutfağı ve iftar menüleri

Osmanlı mutfağının güçlü temsilcilerinden olan Güler’in Sultan Sofrası adını verdiği iftar menüsünde; Osmanlı şerbetlerinden Osmanlı yemeklerinden 5 çeşidin bulunduğu bir tabağa, iftariyeliklerden padişah tatlısına kadar pek çok seçenek bulunuyor.

DERALİYE OTTOMAN CUISINE

İstanbul’un en iyi 10 Osmanlı mutfağı ve iftar menüleri

Cağaoğlu’nda yer alan Deraliye, Ramazan aylarında yabancı olduğu kadar yerli misafirlerini de ağırlıyor. İftar menüsünde vişneli yaprak sarmadan arefe köftesine, beğendili kuzu incikten Osmanlı şerbetlerine kadar birçok seçenek bulunuyor.

DARÜZZİYAFE

İstanbul’un en iyi 10 Osmanlı mutfağı ve iftar menüleri

Süleymaniye’nin tarihi atmosferi eşliğinde konuklarına lezzetli Osmanlı yemekleri sunan Darüzziyafe’nin iftar menüsünde; kuzu tandırdan güllaca, ıspanaklı piliç sarmadan kuşburnu şerbetine kadar pek çok seçenek bulunuyor.

BAB-I HAYAT

İstanbul’un en iyi 10 Osmanlı mutfağı ve iftar menüleri

Dekorasyonu, sunduğu lezzetler ve uygun fiyatlarıyla tercih sebebi olan Bab-ı Hayat’ın iftar menüsünde iftariyelikler, çorba, peynirli su böreği, kiremitte vezir kebabı, fırın sütlaç ve Osmanlı şerbetleri bulunuyor.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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