İstanbul’un en iyi 10 Osmanlı mutfağı ve iftar menüleri
Türk mutfağının en temel taşlarından olan Osmanlı yemeklerinin yeri hepimizde ayrıdır. Peki ya İstanbul’un en iyi Osmanlı mutfağı temsilcileri hangileri? Gelin bu sorunun yanıtını Zomato’nun bizim için hazırladığı listeden öğrenelim!
ASİTANE RESTAURANT
Zomato kullanıcılarından aldığı yüksek puanlarla listenin birinci sırasına yerleşen Asitane, hem Osmanlı mutfağı tutkunları hem de ilk defa deneyecek olanlar için en doğru adres! Ramazan ayına özel olarak hazırladıkları menüde bademli tavuk suyu çorbasından vişneli yaprak sarmaya, kuzu kol tandırdan elmalı güllaca kadar birçok seçenek sunuluyor.
EŞRAF LOKANTASI
Şenlikköy’de yer alan ve Osmanlı saray dekorasyonuyla kendine hayran bırakan Eşraf Lokantası’nda keyifli bir iftar yemeği yiyebilirsiniz.
NAR LOKANTA
Cağaoğlu’nda yer alan Nar Lokanta'nın, Ramazan ayına özel olarak hazırladığı menüsünde kuzu gerdanlı badem çorbasından sakızlı dana yahniye, yağ mantısından çayır mücverine kadar pek çok seçenek bulunuyor.
MATBAH RESTAURANT
Osmanlı lezzetlerini Ramazan’da da konuklarına sunan Matbah, Osmanlı geleneklerini de unutmayarak konuklarına gerçek bir zaman yolculuğu deneyimi yaşatıyor. İftar yemeğinden sonra diş kirası hediye eden mekanın menüsünde arefe köftesinden ballı gemici böreğine, yufkada beğendili kuzu incikten saray lokmaları tabağına kadar birçok seçenek sunuyor.
HİDİV KASRI RESTORAN
Çubuklu’da yer alan Hidiv Kasrı da İstanbul’daki Osmanlı mutfağı temsilcilerinden biri. Ramazan’ın her gününe farklı bir kombinasyonla sundukları iftar menüsünde;hünkar beğendiden güveçte dana kaburgaya, ekşi elmalı dana incikten seçmeli saray şerbetlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor.
TUĞRA RESTAURANT
Çırağan’ın içerisinde yer alan Tuğra Restaurant, İstanbul’un en beğenilen Osmanlı lezzet duraklarından biri. İftar menüsünün gözdeleri ise hiç şüphesiz; dağlıç kuzu incik, Hatay peynirli su böreği ve kesme tepsi saç oruğu.
GÜLER OSMANLI MUTFAĞI
Osmanlı mutfağının güçlü temsilcilerinden olan Güler’in Sultan Sofrası adını verdiği iftar menüsünde; Osmanlı şerbetlerinden Osmanlı yemeklerinden 5 çeşidin bulunduğu bir tabağa, iftariyeliklerden padişah tatlısına kadar pek çok seçenek bulunuyor.
DERALİYE OTTOMAN CUISINE
Cağaoğlu’nda yer alan Deraliye, Ramazan aylarında yabancı olduğu kadar yerli misafirlerini de ağırlıyor. İftar menüsünde vişneli yaprak sarmadan arefe köftesine, beğendili kuzu incikten Osmanlı şerbetlerine kadar birçok seçenek bulunuyor.
DARÜZZİYAFE
Süleymaniye’nin tarihi atmosferi eşliğinde konuklarına lezzetli Osmanlı yemekleri sunan Darüzziyafe’nin iftar menüsünde; kuzu tandırdan güllaca, ıspanaklı piliç sarmadan kuşburnu şerbetine kadar pek çok seçenek bulunuyor.
BAB-I HAYAT
Dekorasyonu, sunduğu lezzetler ve uygun fiyatlarıyla tercih sebebi olan Bab-ı Hayat’ın iftar menüsünde iftariyelikler, çorba, peynirli su böreği, kiremitte vezir kebabı, fırın sütlaç ve Osmanlı şerbetleri bulunuyor.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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