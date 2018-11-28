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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.11.2018 - 10:15, Son Güncelleme:

Hamsi pişirmenin püf noktaları

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Hamsi pişirmenin püf noktaları

Bugünlerde tezgahlarda yerini alan hamsinin en fazla tavası, ızgarası ve buğulaması tercih ediliyor. Trabzon’da Hamsi kültürü çok uzun yıllara dayanırken, hamsinin fındık yağı gibi bitkisel yağlarla pişirilmesi lezzetini artırıyor.

Karadeniz’de bugünlerde bol miktarda avlanan hamsi tezgahlarda yerini alırken hamsinin en fazla tavası, ızgarası ve buğulaması tercih ediliyor. 

Trabzon’un Yıldızlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve işletmeciliğini Kaan Bayram’ın yaptığı balık restoranı Trabzonluların yanı sıra şehir dışından gelenlerin de uğrak yeri oluyor. Son olarak Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un tercih ettiği işletme, mevsim balıklarının yöresel yöntemlerle hazırlandığı ender mekanlar arasında yer alıyor. 

İşletme sahibi Kaan Bayram, Trabzon’da hamsi kültürünün çok uzun yıllara dayandığını belirterek şu an hamsinin en lezzetli döneminin olduğunu söylüyor. “Kendisi küçük ancak kültürü büyük” olan bu balığı pişirmenin püf noktaları olduğunu ifade eden Bayram, hamsinin öncelikle Karadeniz hamsisi olmasının önemine vurgu yapıyor. Yerli hamsinin her yıl çıkmasını dört gözle beklediklerini belirten Bayram, hamsinin lezzetini almak için tavası, ızgarası ve buğulaması dışına çıkılmaması gerektiğini belirtiyor. Bayram, hamsili pilavın da bu lezzet kervanında her zaman yerini aldığını ifade ediyor. 

Hamsi kuşu tarifi
Hamsi kuşu tarifi

HAMSİ YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Bayram, hamsi pişirmenin püf noktaları ile ilgili ise şu bilgileri veriyor:

“Hamsi başlı başına çok kaliteli çok lezzetli bir balık olduğu için pişirme şekillerini sınırlandıramayız. Hamsinin ızgarası, tavası, buğulaması, çıtlaması hatta pilavı çok güzel olabilir. Bunları yaparken bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle balığın taze olması ve Karadeniz hamsisi olması önemli. Genellikle kasım, aralık ayları hamsinin en yağlı ve en lezzetli olduğu dönemlerdir. Balığı ayıklayıp süzgeçte süzdükten sonra çok kurumadan tuzlayıp mısır unu ile bulayıp, unu üzerine döküp üzerinde hafif bir toz parçası şeklinde mısır unu kalana kadar silkelememiz gerekir. En güzel en kaliteli pişme şekli tavada fındık yağı ile kızartmaktır. Fındık yağı yoksa mısırözü yağı olabilir. O da olmazsa ayçiçeği yağı kullanılabilir. Zeytinyağı kullanmamak lazım. Çünkü zeytinyağı çok ince olduğundan hemen yanar. Dolayısıyla fındık yağı ve mısır özü yağında hamsi çok daha güzel pişer. Bana kalırsa en sağlıklısı az suda buğulaması. Hiç yağ kullanmadan balığın kendi tadını kendi özünü alabilmek için en ideal pişirme yöntemidir." 

Hamsi pişirmenin püf noktaları


"HAMSİNİN HER ŞEYİ YAPILMAZ"

Hamsinin farklı pişirme yöntemlerinin denendiğini ancak en lezzetlisinin tava, ızgara ve buğulama yönteminin olduğunu belirten Bayram, “Hamsiyi fazla şeylere bulaştırmamak lazım. Denenmemiş bazı şeyler vardır onlar bulunursa tadına bakılır, yenilebilir. Şu andaki hamsinin şekli bellidir. Hamsi tava, ızgara, buğulama, çıtlama ve pilavı gibi dışındakilerle pek denenmemeli. Çünkü saydıklarımızın dışına çıkıldığında hamsinin tadını bozacağını düşünüyorum. Çünkü balık kültürünün bize gelişi bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Dolayısıyla pişirme yöntemleri bize o dönemlerden kalma bir stildir" şeklinde konuştu. 

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