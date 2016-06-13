Taksim'de iftar yapabileceğiniz 9 restoran

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Haberler HaberleriTaksim'de iftar yapabileceğiniz 9 restoran
GeriHaberler Taksim'de iftar yapabileceğiniz 9 restoran
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler
13.06.2016 - 08:52, Son Güncelleme:

Taksim'de iftar yapabileceğiniz 9 restoran

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taksim'de iftar yapabileceğiniz 9 restoran

Arkadaşlarınızla birlikte Taksim bölgesinde iftar yapmak isterseniz, Zomato tarafından hazırlanan ve Taksim’in en popüler mekanlarının iftar menülerini içeren listemize bakmadan geçmeyin.

DİVAN BRASSERIE

Taksimde iftar yapabileceğiniz 9 restoran


İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Divan Brasserie, Ramazan boyunca konuklarına özel olarak hazırladığı iftar menüsünü sunacak. İftar menüsünde kıymalı su böreğinden çorbaya, dana kürekten güllaca kadar pek çok lezzet bulunuyor.

SAHRAP

Taksimde iftar yapabileceğiniz 9 restoran


Televizyonların sempatik ismi Sahrap Soysal’ın Asmalımescit’teki restoranında harika tariflerle hazırlanan iftar menüsünde ayranaşı çorbasından ıspanaklı böreğe, çökertme kebabından köy aşuresine kadar birçok lezzet bulunuyor.

 

FIAMMA - GEZİ HOTEL BOSPHORUS

Taksimde iftar yapabileceğiniz 9 restoran


Taksim Gezi Hotel’in içerisinde hizmet veren Fiamma’nın Ramazan ayına özel olarak hazırladığı menü; iftariyelikler ve mercimek çorbasıyla başlayıp, paçanga böreği, hünkar beğendi, tavuk şiş ve fırın sütlaç gibi seçeneklerle devam ediyor.

MÜNHASIR DÖNER & KEBAP

Taksimde iftar yapabileceğiniz 9 restoran


Kebapseverler için Taksim’de en doğru adresler arasında olan Münhasır’ın sunduğu Ramazan menüsünde; içli köfteden patlıcan dolmaya, kebap çeşitlerinden tatlılara kadar pek çok seçenek sunuluyor.

HAMDİ RESTAURANT PERA - RADISSON BLU HOTEL

Taksimde iftar yapabileceğiniz 9 restoran


Radisson Blu’nun içinde yer alan Hamdi Restaurant’ta iftar yapıp et ve kebap çeşitlerine doymak isterseniz fındık lahmacundan kebap çeşitlerine, serpme mezelerden tatlılara kadar pek çok seçeneğin bulunduğu bu menüyü tercih edebilirsiniz.

KÖŞEBAŞI

Taksimde iftar yapabileceğiniz 9 restoran


Köşebaşı’nın Ramazan’a özel olarak hazırlayıp sunduğu menüde; ıspanaklı pideden kebaba, dondurmalı irmik helvasından kaymaklı ekmek kadayıfına kadar birçok seçenek bulunuyor.

VIEW POINT RESTAURANT - POINT HOTEL

Taksimde iftar yapabileceğiniz 9 restoran


Point Hotel’in içerisinde hizmet veren ve şık dekorasyonuyla dikkat çeken View Point Restaurant’ın kişi başı 90 TL’ye sunduğu açık büfe iftar menüsünde; soğuk et büfesinden meze ve zeytinyağlılara, güveçte kuru fasulyeden Hasan paşa köfteye kadar pek çok seçenek bulunuyor.

TITANIC COFFEE - TITANIC CITY TAKSİM

Taksimde iftar yapabileceğiniz 9 restoran


Taksim Titanic otelin içerisinde yer alan Titanic Coffee’nin bu aya özel olarak hazırladığı menü iftariyelikler ve çorba ile başlayıp, su böreği, piliç ızgara, vişneli güllaç gibi seçeneklerle devam ediyor.

NIWA CAFE & BISTRO - NIPPON HOTEL

Taksimde iftar yapabileceğiniz 9 restoran


Niwa Cafe Bistro’nun iftar menüsünde; iftariyeliklerden çorba çeşitlerine, karışık ızgara tabağından Türk tatlı çeşitlerine kadar birçok seçenek sunuluyor.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Düzce'nin balkabağının ünü, kent sınırlarını aştı

'Mavi Fularlılar' Van’daki eski kış gecelerini anlattı

Seferihisar'ın yerel ürünlerinden 'Seferihisar Kurabiyesi' ürettiler

Bu gelenek asırlardır devam ediyor: 'Tavşan tiridi'