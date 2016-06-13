Taksim'de iftar yapabileceğiniz 9 restoran
Arkadaşlarınızla birlikte Taksim bölgesinde iftar yapmak isterseniz, Zomato tarafından hazırlanan ve Taksim’in en popüler mekanlarının iftar menülerini içeren listemize bakmadan geçmeyin.
DİVAN BRASSERIE
İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Divan Brasserie, Ramazan boyunca konuklarına özel olarak hazırladığı iftar menüsünü sunacak. İftar menüsünde kıymalı su böreğinden çorbaya, dana kürekten güllaca kadar pek çok lezzet bulunuyor.
SAHRAP
Televizyonların sempatik ismi Sahrap Soysal’ın Asmalımescit’teki restoranında harika tariflerle hazırlanan iftar menüsünde ayranaşı çorbasından ıspanaklı böreğe, çökertme kebabından köy aşuresine kadar birçok lezzet bulunuyor.
FIAMMA - GEZİ HOTEL BOSPHORUS
Taksim Gezi Hotel’in içerisinde hizmet veren Fiamma’nın Ramazan ayına özel olarak hazırladığı menü; iftariyelikler ve mercimek çorbasıyla başlayıp, paçanga böreği, hünkar beğendi, tavuk şiş ve fırın sütlaç gibi seçeneklerle devam ediyor.
MÜNHASIR DÖNER & KEBAP
Kebapseverler için Taksim’de en doğru adresler arasında olan Münhasır’ın sunduğu Ramazan menüsünde; içli köfteden patlıcan dolmaya, kebap çeşitlerinden tatlılara kadar pek çok seçenek sunuluyor.
HAMDİ RESTAURANT PERA - RADISSON BLU HOTEL
Radisson Blu’nun içinde yer alan Hamdi Restaurant’ta iftar yapıp et ve kebap çeşitlerine doymak isterseniz fındık lahmacundan kebap çeşitlerine, serpme mezelerden tatlılara kadar pek çok seçeneğin bulunduğu bu menüyü tercih edebilirsiniz.
KÖŞEBAŞI
Köşebaşı’nın Ramazan’a özel olarak hazırlayıp sunduğu menüde; ıspanaklı pideden kebaba, dondurmalı irmik helvasından kaymaklı ekmek kadayıfına kadar birçok seçenek bulunuyor.
VIEW POINT RESTAURANT - POINT HOTEL
Point Hotel’in içerisinde hizmet veren ve şık dekorasyonuyla dikkat çeken View Point Restaurant’ın kişi başı 90 TL’ye sunduğu açık büfe iftar menüsünde; soğuk et büfesinden meze ve zeytinyağlılara, güveçte kuru fasulyeden Hasan paşa köfteye kadar pek çok seçenek bulunuyor.
TITANIC COFFEE - TITANIC CITY TAKSİM
Taksim Titanic otelin içerisinde yer alan Titanic Coffee’nin bu aya özel olarak hazırladığı menü iftariyelikler ve çorba ile başlayıp, su böreği, piliç ızgara, vişneli güllaç gibi seçeneklerle devam ediyor.
NIWA CAFE & BISTRO - NIPPON HOTEL
Niwa Cafe Bistro’nun iftar menüsünde; iftariyeliklerden çorba çeşitlerine, karışık ızgara tabağından Türk tatlı çeşitlerine kadar birçok seçenek sunuluyor.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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