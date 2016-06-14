Farklı tatlar denemek isteyenler İçin 10 iftar önerisi
Farklı tatlar keşfetmeye açık olanlar için Ramazan'da da seçenek çok fazla. İşte karşınızda Zomato'nun hazırladığı liste ile, iftar yapabileceğiniz farklı mutfak seçenekleri!
YADA SUSHİ
İstinye'de hizmet veren mekanın mutfağı adından da anlayacağınız üzere Asya esintileri taşıyor. Eğer siz de suşi ve türevi tatları sevenlerdenseniz iftarınızı Yada Sushi'de yapabilirsiniz.
İOKİ SUSHİ BAR & JAPANESE RESTAURANT
Suşiseverler için diğer bir alternatif de İoki Sushi. Zomato kullanıcılarından aldığı yüksek oylarla listede üst sıralardaki yerini kullanan mekanda lezzetli bir yemek serüveni yaşayabilirsiniz.
IST TOO
Asya ve Hint mutfağı ağırlıklı menüsü ve şık dekorasyonuyla konuklarını ağırlayan IST TOO'yu tercih ederek ister ala carte menüden kendinize farklı tatlarla bezeli bir menü oluşturabilir, isterseniz de Asya esintili ortamında Osmanlı mutfağı ağırlıklı olarak hazırladıkları fiks iftar menüsünü tadabilirsiniz.
P.F. CHANG'S - ATAŞEHİR
Şık dekorasyonuyla dikkat çeken P.F. Chang's, Asya mutfağının İstanbul'daki en iyi temsilcilerinden biri.
PERA THAI
Pera'da hizmet veren ve Tayland mutfağının İstanbul'daki en iyi temsilcilerinden olan Pera Thai'nin ortamında içeri girer girmez kendinizi farklı bir alemde hissedeceksiniz.
WAGAMAMA
Levent Kanyon'da bulunan ve Asya mutfağı sevenler tarafından fazlasıyla ilgi gören mekanda lezzetli bir iftar yemeği yiyebilirsiniz.
RANCHERO - NİŞANTAŞI
Meksika mutfağının sevilen adreslerinden olan Ranchero'da keyifli bir iftar yemeği geçirebilirsiniz.
SANDZAK BALKAN MUTFAĞI
İstanbul'un en iyi Balkan mutfağı olan Sandzak'ta, kuru etten Boşnak böreğine, mantiyeden pirşutaya kadar pek çok çeşidi tadabilirsiniz.
DUBB INDIAN RESTAURANT
Hint mutfağının İstanbul'daki sayılı temsilcilerinden olan Dubb Indian farklı lezzetler denemek isteyenler için doğru bir adres olacaktır.
SUSHICO - NİŞANTAŞI
İstanbul'un birçok yerinde şubesi olan ve Asya'nın fast food'u olarak da tanımlanan SushiCo özellikle suşi sevenlerin uğrak noktaları arasında.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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