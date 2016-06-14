Farklı tatlar denemek isteyenler İçin 10 iftar önerisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
14.06.2016 - 10:42, Son Güncelleme:

Farklı tatlar denemek isteyenler İçin 10 iftar önerisi

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Farklı tatlar denemek isteyenler İçin 10 iftar önerisi

Farklı tatlar keşfetmeye açık olanlar için Ramazan'da da seçenek çok fazla. İşte karşınızda Zomato'nun hazırladığı liste ile, iftar yapabileceğiniz farklı mutfak seçenekleri!

YADA SUSHİ

Farklı tatlar denemek isteyenler İçin 10 iftar önerisi

İstinye'de hizmet veren mekanın mutfağı adından da anlayacağınız üzere Asya esintileri taşıyor. Eğer siz de suşi ve türevi tatları sevenlerdenseniz  iftarınızı Yada Sushi'de yapabilirsiniz. 

İOKİ SUSHİ BAR & JAPANESE RESTAURANT

Farklı tatlar denemek isteyenler İçin 10 iftar önerisi

Suşiseverler için diğer bir alternatif de İoki Sushi. Zomato kullanıcılarından aldığı yüksek oylarla listede üst sıralardaki yerini kullanan mekanda lezzetli bir yemek serüveni yaşayabilirsiniz.

IST TOO

Farklı tatlar denemek isteyenler İçin 10 iftar önerisi

Asya ve Hint mutfağı ağırlıklı menüsü ve şık dekorasyonuyla konuklarını ağırlayan IST TOO'yu tercih ederek ister ala carte menüden kendinize farklı tatlarla bezeli bir menü oluşturabilir, isterseniz de Asya esintili ortamında Osmanlı mutfağı ağırlıklı olarak hazırladıkları fiks iftar menüsünü tadabilirsiniz.

P.F. CHANG'S - ATAŞEHİR

Farklı tatlar denemek isteyenler İçin 10 iftar önerisi

Şık dekorasyonuyla dikkat çeken P.F. Chang's, Asya mutfağının İstanbul'daki en iyi temsilcilerinden biri.

PERA THAI

Farklı tatlar denemek isteyenler İçin 10 iftar önerisi

Pera'da hizmet veren ve Tayland mutfağının İstanbul'daki en iyi temsilcilerinden olan Pera Thai'nin ortamında içeri girer girmez kendinizi farklı bir alemde hissedeceksiniz. 

WAGAMAMA 

Farklı tatlar denemek isteyenler İçin 10 iftar önerisi

Levent Kanyon'da bulunan ve Asya mutfağı sevenler tarafından fazlasıyla ilgi gören mekanda lezzetli bir iftar yemeği yiyebilirsiniz. 

RANCHERO - NİŞANTAŞI

Farklı tatlar denemek isteyenler İçin 10 iftar önerisi

Meksika mutfağının sevilen adreslerinden olan Ranchero'da keyifli bir iftar yemeği geçirebilirsiniz.

SANDZAK BALKAN MUTFAĞI

Farklı tatlar denemek isteyenler İçin 10 iftar önerisi

İstanbul'un en iyi Balkan mutfağı olan Sandzak'ta, kuru etten Boşnak böreğine, mantiyeden pirşutaya kadar pek çok çeşidi tadabilirsiniz.

DUBB INDIAN RESTAURANT

Farklı tatlar denemek isteyenler İçin 10 iftar önerisi

Hint mutfağının İstanbul'daki sayılı temsilcilerinden olan Dubb Indian farklı lezzetler denemek isteyenler için doğru bir adres olacaktır.  

SUSHICO - NİŞANTAŞI

 

Farklı tatlar denemek isteyenler İçin 10 iftar önerisi

İstanbul'un birçok yerinde şubesi olan ve Asya'nın fast food'u olarak da tanımlanan SushiCo özellikle suşi sevenlerin uğrak noktaları arasında.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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