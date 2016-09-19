Bayramda yemeği fazla kaçıranlar için 10 sağlıklı restoran önerisi
Ete doyduğumuz ve hatta biraz da abarttığımız lezzet dolu bir bayram tatilinin ardından midenizi dinlendirmek ve ufak birkaç detoks öğünle eski formunuza dönmek için Zomato’nun hazırladığı sağlıklı restoranlar listemizi kaçırmayın!
DOĞAYA DÖNÜŞ BİSTRO VE EV YEMEKLERİ
Niştantaşı ve çevresinde çalışanlar için harika bir alternative olan Doğaya Dönüş’te günlük hazırlanan sağlıklı ev yemekleriyle birkaç günde bayram günahlarınızı temizlemeniz mümkün!
EK BİÇ YE İÇ
Tamamen doğal ve organik ürünlerle hazırlanan geniş menüsüyle Gümüşsuyu’nda hizmet veren Ek Biç Ye İç, hem taze hazırlanmış detoks içecekleri hem de doyurucu ve lezzetli yemekleriyle en sevilenler arasında yer alıyor.
VOI CADDE
Zengin tatlı menüsünde bile bolca sağlıklı ve düşük kalorili seçenekler sunan Voi Cadde’nin lezzetli salata çeşitlerini tercih ederek birkaç günde eski formunuza kavuşabilirsiniz.
FIT KITCHEN
Sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin Şaşkınbakkal’daki vazgeçilmez adresi olan Fit Kitchen’ın menüsünde yediğiniz yemeklerin kalorilerini de görebiliyorsunuz.
PLUS KITCHEN
Sağlıklı yemek denilince akla ilk gelen adreslerden olan Plus Kitchen, kısa süre içerisinde kendinizi toparlamanıza yardımcı olacaktır.
PASAJ COOK & BOOK
Kendinize zengin ve bir o kadar da lezzetli zeytinyağlı tabakları hazırlamak istiyorsanız Moda’da hizmet veren Pasaj Cook & Book’a muhakkak uğramalısınız.
ZENCEFİL
Ferah alanı ve hoş dekorasyonuyla Beyoğlu’nda hizmet veren Zencefil, sağlıklı bir şeyler yerken saatlerce oturup sohbet de edelim diyenler için biçilmiş kaftan.
CHOPSTORY
Maslak'ta hizmet veren ve çevrede çalışan beyaz yakalılara hızlı, lezzetli ve uygun fiyatlı seçenekler sunan chopStory, başladığınız diyeti sağlıklı devam ettirmek için ideal adreslerden biri.
GOODVILLE
Levent’te Kanyon AVM’nin hemen yanında bulunan Goodville, sunduğu sağlıklı seçeneklerle kısa zamanda çevrede çalışanların favorisi olmayı başardı.
TERRA KITCHEN
Terra Kitchen, hem günlük çıkan taze ve sağlıklı yemekleri hem de menüsünde yer alan lezzetli çeşitlerle her öğlen önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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