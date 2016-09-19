Bayramda yemeği fazla kaçıranlar için 10 sağlıklı restoran önerisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
19.09.2016 - 10:30, Son Güncelleme:

Bayramda yemeği fazla kaçıranlar için 10 sağlıklı restoran önerisi

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Bayramda yemeği fazla kaçıranlar için 10 sağlıklı restoran önerisi

Ete doyduğumuz ve hatta biraz da abarttığımız lezzet dolu bir bayram tatilinin ardından midenizi dinlendirmek ve ufak birkaç detoks öğünle eski formunuza dönmek için Zomato’nun hazırladığı sağlıklı restoranlar listemizi kaçırmayın!

DOĞAYA DÖNÜŞ BİSTRO VE EV YEMEKLERİ

Bayramda yemeği fazla kaçıranlar için 10 sağlıklı restoran önerisi

Niştantaşı ve çevresinde çalışanlar için harika bir alternative olan Doğaya Dönüş’te günlük hazırlanan sağlıklı ev yemekleriyle birkaç günde bayram günahlarınızı temizlemeniz mümkün!

EK BİÇ YE İÇ

Bayramda yemeği fazla kaçıranlar için 10 sağlıklı restoran önerisi

Tamamen doğal ve organik ürünlerle hazırlanan geniş menüsüyle Gümüşsuyu’nda hizmet veren Ek Biç Ye İç, hem taze hazırlanmış detoks içecekleri hem de doyurucu ve lezzetli yemekleriyle en sevilenler arasında yer alıyor.

VOI CADDE

Bayramda yemeği fazla kaçıranlar için 10 sağlıklı restoran önerisi

Zengin tatlı menüsünde bile bolca sağlıklı ve düşük kalorili seçenekler sunan Voi Cadde’nin lezzetli salata çeşitlerini tercih ederek birkaç günde eski formunuza kavuşabilirsiniz.

FIT KITCHEN

Bayramda yemeği fazla kaçıranlar için 10 sağlıklı restoran önerisi

Sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin Şaşkınbakkal’daki vazgeçilmez adresi olan Fit Kitchen’ın menüsünde yediğiniz yemeklerin kalorilerini de görebiliyorsunuz.

 

PLUS KITCHEN

Bayramda yemeği fazla kaçıranlar için 10 sağlıklı restoran önerisi

Sağlıklı yemek denilince akla ilk gelen adreslerden olan Plus Kitchen, kısa süre içerisinde kendinizi toparlamanıza yardımcı olacaktır.

 

PASAJ COOK & BOOK

Bayramda yemeği fazla kaçıranlar için 10 sağlıklı restoran önerisi

Kendinize zengin ve bir o kadar da lezzetli zeytinyağlı tabakları hazırlamak istiyorsanız Moda’da hizmet veren Pasaj Cook & Book’a muhakkak uğramalısınız.

ZENCEFİL

Bayramda yemeği fazla kaçıranlar için 10 sağlıklı restoran önerisi

Ferah alanı ve hoş dekorasyonuyla Beyoğlu’nda hizmet veren Zencefil, sağlıklı bir şeyler yerken saatlerce oturup sohbet de edelim diyenler için biçilmiş kaftan.

 

CHOPSTORY

Bayramda yemeği fazla kaçıranlar için 10 sağlıklı restoran önerisi

Maslak'ta hizmet veren ve çevrede çalışan beyaz yakalılara hızlı, lezzetli ve uygun fiyatlı seçenekler sunan chopStory, başladığınız diyeti sağlıklı devam ettirmek için ideal adreslerden biri.

 

GOODVILLE

Bayramda yemeği fazla kaçıranlar için 10 sağlıklı restoran önerisi

Levent’te Kanyon AVM’nin hemen yanında bulunan Goodville, sunduğu sağlıklı seçeneklerle kısa zamanda çevrede çalışanların favorisi olmayı başardı.

 

TERRA KITCHEN

Bayramda yemeği fazla kaçıranlar için 10 sağlıklı restoran önerisi

Terra Kitchen, hem günlük çıkan taze ve sağlıklı yemekleri hem de menüsünde yer alan lezzetli çeşitlerle her öğlen önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

 

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

 

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