Türkiye'nin en sevilenleri belli oldu! Birinci sırada ne döner var ne baklava
Dünyanın dört bir yanından yemek tutkunlarının otantik mekanları ve geleneksel tatları öne çıkarmak için bir araya geldikleri içerik sitesi TasteAtlas'ta Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti listesi belirlendi. Liste Türk mutfağı meraklıları için çok faydalı bir rehber niteliğinde. İşte puanlarıyla, mekan önerileriyle Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti…
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1
Dünyanın dört bir yanından yemek tutkunlarının otantik mekanları ve geleneksel tatları öne çıkarmak için bir araya geldikleri içerik sitesi TasteAtlas (lezzet atlası) katılımcılarının puanlamalarıyla Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti listesi ortaya çıktı. Aralarında sokak lezzetlerinden geçmişi Osmanlı sarayına dayanan geleneksel tatlara birçok yiyecek ve içecek olan bu 100 maddelik liste Türk mutfağı meraklıları için çok faydalı bir rehber niteliğinde.
2
Üstelik TasteAtlas’ta bazı lezzetlerin en iyisinin nerede yenebileceğine dair mekan önerilerinde de bulunuyor. Son olarak listenin oylamaya halen açık olduğunu ve günden güne değişmekte olduğunu da hatırlatalım. Yani favorilerinizin sıralamasını yükseltmek halen elinizde. İşte puanlamasıyla, mekan önerisiyle Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti…
3
Nokul – Türkiye geneli (3,3 puan) İskenderun – Petek Pastanesi Sinop – Tatlıcılar Pastanesi
4
İşkembe çorbası – Türkiye geneli (3,5 puan) İstanbul – Lale İşkembecisi İstanbul – Tarihi Haliç İşkembecisi İstanbul – Akar Lokantası Ankara – Rumeli İşkembecisi İstanbul – Şayan
5
Türlü – Türkiye geneli (3,6 puan) Keşkek – İç Anadolu Bölgesi geneli (3,6 puan) Haşlama – Türkiye geneli (3,7 puan) İstanbul – Nato Restaurant Biber dolması – Türkiye geneli (3,7 puan)
6
Güllaç – Türkiye geneli (3,7 puan) İstanbul – Karaköy Güllüoğlu İstanbul – Borsa İstanbul – Kaşıbeyaz Bosphorus
7
Lokum – İstanbul (3,8 puan) İstanbul – Ali Muhiddin Hacı Bekir İstanbul – Altan Şekerleme İstanbul – Hafız Mustafa İstanbul – Lokum İstanbul İstanbul – Koska Helvacısı
8
Lokma – Türkiye geneli (3,9 puan) İstanbul – Tarihi Harbiye Fırını Trabzon – Lokma Tatlı İstanbul – Saray Muhallebicisi
9
Bulgur pilavı – Türkiye geneli (3,9 puan) İstanbul – Lipa Restaurant Ankara – Çukurağa Sofrası Konya – Lokmahane Kars – Hanımeli Kars Mutfağı İstanbul – Asitane Restaurant
10
Hamsili pilav – Karadeniz Bölgesi geneli (3,9 puan) İstanbul – Hayvore Rize – Evvel Zaman Yöresel Yemek İstanbul – Şahin Lokantası İstanbul – Cadde Karadeniz Ev Yemekleri İzmir – Fafuly
11
Şekerpare – Türkiye geneli (3,9 puan) İstanbul – Nar Lokanta İstanbul – Hafız Mustafa İstanbul – Yanyalı Fehmi Lokantası
12
Boyoz – İzmir (3,9 puan) İzmir – Alsancak Dostlar Fırını Açma – Türkiye geneli (3,9 puan)
13
Şiş tavuk – Türkiye geneli (4,0 puan) Selçuk – Ejder Restaurant İstanbul – Ali Haydar Fethiye – Mozaik Bahçe İstanbul – Zübeyir Ocakbaşı
14
Haydari – Türkiye geneli (4,0 puan) İstanbul – İsmet Baba Restaurant Osmangazi – Selçuk Restaurant Mersin – Rina Restaurant
15
Ayva tatlısı – Türkiye geneli (4,0 puan) İstanbul – Sakarya Tatlıcısı İstanbul – Şehir Meyhanesi İstanbul – Havuzlu Restaurant İstanbul – Hacı Abdullah Lokantası aİstanbul – Kanaat Lokantası
16
Beyaz peynir – Türkiye geneli (4,0 puan) Mısır ekmeği – Karadeniz Bölgesi geneli (4,0 puan) İstanbul – Takanik Balık İstanbul – Hayvore Kadınbudu köfte – İzmir (4,1 puan)
17
Yumurtalı pide – Kayseri (4,0 puan) Ankara – Düveroğlu Kebap Salonu Keşkül – Türkiye geneli (4,0 puan)
18
Kabak tatlısı – Türkiye geneli (4,1 puan) Adapazarı – Tunatan Tesisleri Serdivan Kabak mücveri – Türkiye geneli (4,1 puan)
19
Sulu köfte – Türkiye geneli (4,1 puan) Kol böreği – Türkiye geneli (4,1 puan) Pestil – Türkiye geneli (4,1 puan) Karnıyarık – Türkiye geneli (4,1 puan)
20
Muhallebi – Türkiye geneli (4,1 puan) İstanbul – Tarihi Sarıyer Muhallebicisi İstanbul – Saray Muhallebicisi İstanbul – Özkonak Lokantası İstanbul – Karaköy Özsüt İstanbul – Zeynel Muhallebicisi
21
Domates çorbası – Türkiye geneli (4,1 puan) İstanbul – Şayan Midye tava – Türkiye geneli (4,1 puan) İstanbul – Şampiyon Kokoreç
22
Aşure – Türkiye geneli (4,1 puan) İstanbul – Saray muhallebicisi İstanbul – Lale Restaurant İstanbul – Tarihi Sarıyer Muhallebicisi İstanbul – Hacı Abdullah Lokantası İstanbul – Hafız Mustafa
23
Ekmek kadayıfı – Afyonkarahisar (4,1 puan) Afyonkarahisar – İkbal Lokantası İstanbul – Hünkar İstanbul – Kanaat Lokantası İstanbul – Saray Muhallebicisi Balıkesir – Mega Yıldız Aile Lokantası
24
Şöbiyet – Türkiye geneli (4,1 puan) Gaziantep – Baklavacı Zeki İnal Gaziantep – İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu İstanbul – Karaköy Güllüoğlu
25
Turşu – Türkiye geneli (4,2 puan) İstanbul – Asri Turşucu İstanbul – Özcan Turşuları İstanbul – Petek Turşuları İstanbul – Vonalı Celal İstanbul – Pelit Turşusucusu
26
Kısır – Mersin (4,2 puan) Kumpir – Türkiye geneli (4,2 puan) Boza – Türkiye geneli (4,2 puan)
27
Perde pilavı – Türkiye geneli (4,2 puan) İstanbul – Siirt Şeref Büryan İstanbul – Çiya Sofrası Van – Aşiyan Ev Yemekleri İstanbul – Sur Ocakbaşı İstanbul – Feriye
28
İç pilav – Türkiye geneli (4,2 puan) Antalya – 7 Mehmet Diyarbakır – Kaburgacı Selim Amca Sapanca – Eker Lokantası İstanbul – Kuzubeyi Kuzu Çevirme İstanbul – Yanyalı Fehmi Lokantası
29
Tulum peyniri – Türkiye geneli (4,2 puan) Şalgam – Adana (4,2 puan) Cağ kebabı – Erzurum (4,2 puan) Erzurum – Gel Gör Cağ Kebap
30
Su böreği – Türkiye geneli (4,2 puan) İstanbul – Borsa İstanbul – Beyti İstanbul – Hünkar İstanbul – Kafadaroğlu İstanbul – Saray Muhallebicisi
31
Fırın sütlaç – Türkiye geneli (4,2 puan) İstanbul – Özkonak Lokantası İstanbul – Şahin Lokantası İstanbul – Özsüt İstanbul – Kasap Osman İstanbul – Saray Muhallebicisi
32
Sucuk – Türkiye geneli (4,2 puan) İstanbul – Yeni Lokanta-Bar Afyonkarahisar – İkbal Lokantası İstanbul – Pattis İstanbul – Namlı Gurme Nilüfer – Uzan Et Mangal
33
Simit – Türkiye geneli (4,2 puan) İstanbul – Galata Simitçisi İstanbul – Sade Kahve İstanbul – Simit Sarayı
34
Kuymak – Karadeniz Bölgesi geneli (4,3 puan) Menemen – Türkiye geneli (4,3 puan) Yayla çorbası – Türkiye geneli (4,3 puan) Tutmaç çorbası – Türkiye geneli (4,3 puan) Konya – Somatçı Fihi Ma Fih Restaurant
35
Burma kadayıf – Türkiye geneli (4,3 puan) İstanbul – Diyar Burma Tatlıcısı İstanbul – Saray Muhallebicisi Mardin – Sadık Künefe Gaziantep – Altıntel Erdal Usta İstanbul – Hafız Mustafa
36
Sarma – Türkiye geneli (4,3 puan) İstanbul – Hayvore İstanbul – Çiya Sofrası İstanbul – Kanaat Lokantası Üsküdar İstanbul – Hacı Abdullah Saray Mutfağı
37
Katmer – Gaziantep (4,3 puan) Gaziantep – Katmerci Zekeriya Usta Gaziantep – Akşam Simit Fırını Gaziantep – Orkide Gazi Muhtar Paşa Şubesi İstanbul – Köşkeroğlu İstanbul – ZerafEt
38
Gözleme – Türkiye geneli (4,3 puan) Göreme – Nazar Börek ve Gözleme İstanbul – Hala Mantı Gözleme Izgara ve Ev Yemekleri Salonu İstanbul – Mola Gözleme Evi İstanbul – Bütme Evi İstanbul – Gülhane Sur Cafe
39
İnegöl köfte – İnegöl (4,3 puan) İstanbul – Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta İnegöl – Besler İnegöl Köftecisi İstanbul – Ekspres İnegöl Köftecisi
40
Bazlama – Türkiye geneli (4,3 puan) Ankara – Zenger Paşa Konağı Yalıkavak – Havva Künefe – Türkiye geneli (4,3 puan) İstanbul – Saray Muhallebicisi Tulumba – Türkiye geneli (4,3 puan) İzmit – Osmanlı Tulumbacısı
41
Tantuni – Mersin (4,3 puan) İstanbul – Suat Usta 33 Mersin Tantuni İstanbul – Beşaltı Kirvem Tantuni & Künefe Mersin – Memoş Tantuni İstanbul – Kadıköy Tantuni
42
Tavuk göğsü – Türkiye geneli (4,3 puan) İstanbul – Özkonak Lokantası İstanbul – Saray Muhallebicisi İstanbul – Göreme Muhallebicisi İstanbul – Hafız Mustafa İstanbul – Tarihi Sarıyer Muhallebicisi
43
Dolma – Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul – Asitane Restaurant İzmir köfte – İzmir (4,4 puan) İrmik helvası – Türkiye geneli (4,4 puan) Humus – Türkiye geneli (4,4 puan)
44
Köfte – Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul – Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta İstanbul – Meşhur Filibe Köftecisi İstanbul – Köfteci Hüseyin İstanbul – Köfteci Alibaba
45
Börek – Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul – Borsa İstanbul – Ma’Na İstanbul – Beyti İstanbul – Hünkar İstanbul – Kafadaroğlu
46
Midye dolma – Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul – Şampiyon Kokoreç İstanbul – Kral Kokoreç İstanbul – Midyeci Ahmet İstanbul – Mercan Kokoreç
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Ezogelin çorbası – Dokuzyol (4,4 puan) İstanbul – Çiya Sofrası İstanbul – Kapta Soupasta Batman – Çömçe İstanbul – Yanyalı Fehmi Lokantası
48
Cacık – Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul – Zübeyir Ocakbaşı İstanbul – Van Kahvaltı Evi İstanbul – Kenan Usta Ocakbaşı Yufka – Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul – Bebek Yufkacısı İstanbul – Bizim Ev
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Kazandibi – Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul – Özkonak Lokantası İstanbul – Göreme Muhallebicisi İstanbul – Hafız Mustafa İstanbul – Zeynel Muhallebicisi İstanbul – Sütiş
50
Lahmacun – Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul – Halil Lahmacun İstanbul – Tatbak İstanbul – Borsam Taşfırın İstanbul – Fıstık Lahmacun Kebap İstanbul – Öz Kilis Kebap ve Lahmacun Salonu
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Kokoreç – Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul – Kral Kokoreç İstanbul – Şampiyon Kokoreç İstanbul – Güneş Kokoreç Ankara – Pikolet Piknik İstanbul – Golden Kokoreç
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Baklava – Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul – Karaköy Güllüoğlu Gaziantep – Koçak Baklava Gaziantep – İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu İstanbul – Hafız Mustafa İstanbul – Hamdi Restaurant
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Mantı – Türkiye geneli (4,5 puan) İstanbul – Yeni Lokanta-Bar İstanbul – Bodrum Mantı & Cafe Sinop – Teyze’nin Yeri Mantı Salonu İstanbul – Casita İstanbul – Kardeşim Mantı
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İslim kebabı – Türkiye geneli (4,5 puan) Alinazik kebabı – Gaziantep (4,5 puan) Bal kaymak – Türkiye geneli (4,5 puan) İstanbul – Boris’in Yeri
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Dondurma – Kahramanmaraş (4,5 puan) İstanbul – Mini Dondurma Kahramanmaraş – Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri Mado Evi İstanbul – Mado İstanbul – Yaşar Usta Dondurmacı İstanbul – Dondurmacı Ali Usta
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Çiğ köfte – Şanlıurfa (4,5 puan) Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta Tombik – Türkiye geneli (4,5 puan) İstanbul – Bambi Cafe
57
Kuru fasulye – Türkiye geneli (4,5 puan) İstanbul – Fasuli Tophane Sigara böreği – Türkiye geneli (4,5 puan) İstanbul – Ma’Na İstanbul – Kıyı Restaurant İstanbul – Tarihi Sarıyer Börekçisi
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Hünkar beğendi – Türkiye geneli (4,5 puan) İstanbul – Karaköy Lokantası İstanbul – Hünkar İstanbul – Hacı Abdullah Lokantası İstanbul – Rami Restaurant
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Yuvalama çorbası – Gaziantep (4,5 puan) Gaziantep – Aşina İstanbul – Develi Kebap Gaziantep – Yörem İstanbul – Hamdi Restaurant
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Etli ekmek – Konya (4,6 puan) Konya – Havzan Etliekmek 1 Konya – Cemo Etliekmek-Selçuklu Pide ekmeği – Türkiye geneli (4,6 puan) Kuşadası – Öz Urfa
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Gaziantep baklavası – Gaziantep (4,6 puan) Gaziantep – Koçak Baklava Gaziantep – İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu Gaziantep – Baklavacı Çelebioğulları Gaziantep – Şirvan Baklava İstanbul – Antebi
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Şiş kebap – Türkiye geneli (4,6 puan) Fethiye – Paşa Kebap Döner kebap – Bursa (4,6 puan) İstanbul – Bayramoğlu Döner İstanbul – Dönerci Şahin Usta İstanbul – Kasap Osman İstanbul – Zümrüt Büfe Bursa – Patila’s
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Salep – Türkiye geneli (4,7 puan) İskender kebap – Bursa (4,7 puan) Bursa – Uludağ Kebapçısı Cemal & Cemil Usta İstanbul – Kasap Osman Bursa – Kebapçı İskender Ünlü Cadde Bursa – Kebapçı İskender Teyyare Bursa – Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu Bursa
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Mercimek çorbası – Türkiye geneli (4,7 puan) İstanbul – Tarihi Sultan Ahmet Köftecisi Selim Usta İstanbul – Kapta Soupasta İstanbul – Ziya Baba Türk Mutfağı İstanbul – Şehzade Cağ Kebap
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Adana kebap – Adana (4,8 puan) İstanbul – Zübeyir Ocakbaşı İstanbul – Adana Ocakbaşı Adana – Birbiçer Kebap Salonu İstanbul – Kebapçı Enver Usta Adana – Kebapçı Cik Cik Ali
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Türk kahvesi – Türkiye geneli (4,8 puan) Çöp şiş – Selçuk (4,8 puan) İzmir – Topçu Restaurant