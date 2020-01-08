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Yemek Kültürü
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 08 Ocak 2020 - 00:06, /

Türkiye'nin en sevilenleri belli oldu! Birinci sırada ne döner var ne baklava

Dünyanın dört bir yanından yemek tutkunlarının otantik mekanları ve geleneksel tatları öne çıkarmak için bir araya geldikleri içerik sitesi TasteAtlas'ta Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti listesi belirlendi. Liste Türk mutfağı meraklıları için çok faydalı bir rehber niteliğinde. İşte puanlarıyla, mekan önerileriyle Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti…

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1

Dünyanın dört bir yanından yemek tutkunlarının otantik mekanları ve geleneksel tatları öne çıkarmak için bir araya geldikleri içerik sitesi TasteAtlas (lezzet atlası) katılımcılarının puanlamalarıyla Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti listesi ortaya çıktı. Aralarında sokak lezzetlerinden geçmişi Osmanlı sarayına dayanan geleneksel tatlara birçok yiyecek ve içecek olan bu 100 maddelik liste Türk mutfağı meraklıları için çok faydalı bir rehber niteliğinde.

2

Üstelik TasteAtlas’ta bazı lezzetlerin en iyisinin nerede yenebileceğine dair mekan önerilerinde de bulunuyor. Son olarak listenin oylamaya halen açık olduğunu ve günden güne değişmekte olduğunu da hatırlatalım. Yani favorilerinizin sıralamasını yükseltmek halen elinizde. İşte puanlamasıyla, mekan önerisiyle Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti…

3

Nokul – Türkiye geneli (3,3 puan)
İskenderun – Petek Pastanesi
Sinop – Tatlıcılar Pastanesi

4

İşkembe çorbası – Türkiye geneli (3,5 puan)
İstanbul – Lale İşkembecisi
İstanbul – Tarihi Haliç İşkembecisi
İstanbul – Akar Lokantası
Ankara – Rumeli İşkembecisi
İstanbul – Şayan

5

Türlü – Türkiye geneli (3,6 puan)
Keşkek – İç Anadolu Bölgesi geneli (3,6 puan)
Haşlama – Türkiye geneli (3,7 puan)
İstanbul – Nato Restaurant
Biber dolması – Türkiye geneli (3,7 puan)

6

Güllaç – Türkiye geneli (3,7 puan)
İstanbul – Karaköy Güllüoğlu
İstanbul – Borsa
İstanbul – Kaşıbeyaz Bosphorus

7

Lokum – İstanbul (3,8 puan)
İstanbul – Ali Muhiddin Hacı Bekir
İstanbul – Altan Şekerleme
İstanbul – Hafız Mustafa
İstanbul – Lokum İstanbul
İstanbul – Koska Helvacısı

8

Lokma – Türkiye geneli (3,9 puan)
İstanbul – Tarihi Harbiye Fırını
Trabzon – Lokma Tatlı
İstanbul – Saray Muhallebicisi

9

Bulgur pilavı – Türkiye geneli (3,9 puan)
İstanbul – Lipa Restaurant
Ankara – Çukurağa Sofrası
Konya – Lokmahane
Kars – Hanımeli Kars Mutfağı
İstanbul – Asitane Restaurant

10

Hamsili pilav – Karadeniz Bölgesi geneli (3,9 puan)
İstanbul – Hayvore
Rize – Evvel Zaman Yöresel Yemek
İstanbul – Şahin Lokantası
İstanbul – Cadde Karadeniz Ev Yemekleri
İzmir – Fafuly

11

Şekerpare – Türkiye geneli (3,9 puan)
İstanbul – Nar Lokanta
İstanbul – Hafız Mustafa
İstanbul – Yanyalı Fehmi Lokantası

12

Boyoz – İzmir (3,9 puan)
İzmir – Alsancak Dostlar Fırını
Açma – Türkiye geneli (3,9 puan)

13

Şiş tavuk – Türkiye geneli (4,0 puan)
Selçuk – Ejder Restaurant
İstanbul – Ali Haydar
Fethiye – Mozaik Bahçe
İstanbul – Zübeyir Ocakbaşı

14

Haydari – Türkiye geneli (4,0 puan)
İstanbul – İsmet Baba Restaurant
Osmangazi – Selçuk Restaurant
Mersin – Rina Restaurant

15

Ayva tatlısı – Türkiye geneli (4,0 puan)
İstanbul – Sakarya Tatlıcısı
İstanbul – Şehir Meyhanesi
İstanbul – Havuzlu Restaurant
İstanbul – Hacı Abdullah Lokantası
aİstanbul – Kanaat Lokantası

16

Beyaz peynir – Türkiye geneli (4,0 puan)
Mısır ekmeği – Karadeniz Bölgesi geneli (4,0 puan)
İstanbul – Takanik Balık
İstanbul – Hayvore
Kadınbudu köfte – İzmir (4,1 puan)

17

Yumurtalı pide – Kayseri (4,0 puan)
Ankara – Düveroğlu Kebap Salonu
Keşkül – Türkiye geneli (4,0 puan)

18

Kabak tatlısı – Türkiye geneli (4,1 puan)
Adapazarı – Tunatan Tesisleri Serdivan
Kabak mücveri – Türkiye geneli (4,1 puan)

19

Sulu köfte – Türkiye geneli (4,1 puan)
Kol böreği – Türkiye geneli (4,1 puan)
Pestil – Türkiye geneli (4,1 puan)
Karnıyarık – Türkiye geneli (4,1 puan)

20

Muhallebi – Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul – Tarihi Sarıyer Muhallebicisi
İstanbul – Saray Muhallebicisi
İstanbul – Özkonak Lokantası
İstanbul – Karaköy Özsüt
İstanbul – Zeynel Muhallebicisi

21

Domates çorbası – Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul – Şayan
Midye tava – Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul – Şampiyon Kokoreç

22

Aşure – Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul – Saray muhallebicisi
İstanbul – Lale Restaurant
İstanbul – Tarihi Sarıyer Muhallebicisi
İstanbul – Hacı Abdullah Lokantası
İstanbul – Hafız Mustafa

23

Ekmek kadayıfı – Afyonkarahisar (4,1 puan)
Afyonkarahisar – İkbal Lokantası
İstanbul – Hünkar
İstanbul – Kanaat Lokantası
İstanbul – Saray Muhallebicisi
Balıkesir – Mega Yıldız Aile Lokantası

24

Şöbiyet – Türkiye geneli (4,1 puan)
Gaziantep – Baklavacı Zeki İnal
Gaziantep – İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu
İstanbul – Karaköy Güllüoğlu

25

Turşu – Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul – Asri Turşucu
İstanbul – Özcan Turşuları
İstanbul – Petek Turşuları
İstanbul – Vonalı Celal
İstanbul – Pelit Turşusucusu

26

Kısır – Mersin (4,2 puan)
Kumpir – Türkiye geneli (4,2 puan)
Boza – Türkiye geneli (4,2 puan)

27

Perde pilavı – Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul – Siirt Şeref Büryan
İstanbul – Çiya Sofrası
Van – Aşiyan Ev Yemekleri
İstanbul – Sur Ocakbaşı
İstanbul – Feriye

28

İç pilav – Türkiye geneli (4,2 puan)
Antalya – 7 Mehmet
Diyarbakır – Kaburgacı Selim Amca
Sapanca – Eker Lokantası
İstanbul – Kuzubeyi Kuzu Çevirme
İstanbul – Yanyalı Fehmi Lokantası

29

Tulum peyniri – Türkiye geneli (4,2 puan)
Şalgam – Adana (4,2 puan)
Cağ kebabı – Erzurum (4,2 puan)
Erzurum – Gel Gör Cağ Kebap

30

Su böreği – Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul – Borsa
İstanbul – Beyti
İstanbul – Hünkar
İstanbul – Kafadaroğlu
İstanbul – Saray Muhallebicisi

31

Fırın sütlaç – Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul – Özkonak Lokantası
İstanbul – Şahin Lokantası
İstanbul – Özsüt
İstanbul – Kasap Osman
İstanbul – Saray Muhallebicisi

32

Sucuk – Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul – Yeni Lokanta-Bar
Afyonkarahisar – İkbal Lokantası
İstanbul – Pattis
İstanbul – Namlı Gurme
Nilüfer – Uzan Et Mangal

33

Simit – Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul – Galata Simitçisi
İstanbul – Sade Kahve
İstanbul – Simit Sarayı

34

Kuymak – Karadeniz Bölgesi geneli (4,3 puan)
Menemen – Türkiye geneli (4,3 puan)
Yayla çorbası – Türkiye geneli (4,3 puan)
Tutmaç çorbası – Türkiye geneli (4,3 puan)
Konya – Somatçı Fihi Ma Fih Restaurant

35

Burma kadayıf – Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul – Diyar Burma Tatlıcısı
İstanbul – Saray Muhallebicisi
Mardin – Sadık Künefe
Gaziantep – Altıntel Erdal Usta
İstanbul – Hafız Mustafa

36

Sarma – Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul – Hayvore
İstanbul – Çiya Sofrası
İstanbul – Kanaat Lokantası Üsküdar
İstanbul – Hacı Abdullah Saray Mutfağı

37

Katmer – Gaziantep (4,3 puan)
Gaziantep – Katmerci Zekeriya Usta
Gaziantep – Akşam Simit Fırını
Gaziantep – Orkide Gazi Muhtar Paşa Şubesi
İstanbul – Köşkeroğlu
İstanbul – ZerafEt

38

Gözleme – Türkiye geneli (4,3 puan)
Göreme – Nazar Börek ve Gözleme
İstanbul – Hala Mantı Gözleme Izgara ve Ev Yemekleri Salonu
İstanbul – Mola Gözleme Evi
İstanbul – Bütme Evi
İstanbul – Gülhane Sur Cafe

39

İnegöl köfte – İnegöl (4,3 puan)
İstanbul – Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta
İnegöl – Besler İnegöl Köftecisi
İstanbul – Ekspres İnegöl Köftecisi

40

Bazlama – Türkiye geneli (4,3 puan)
Ankara – Zenger Paşa Konağı
Yalıkavak – Havva
Künefe – Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul – Saray Muhallebicisi
Tulumba – Türkiye geneli (4,3 puan)
İzmit – Osmanlı Tulumbacısı

41

Tantuni – Mersin (4,3 puan)
İstanbul – Suat Usta 33 Mersin Tantuni
İstanbul – Beşaltı Kirvem Tantuni & Künefe
Mersin – Memoş Tantuni
İstanbul – Kadıköy Tantuni

42

Tavuk göğsü – Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul – Özkonak Lokantası
İstanbul – Saray Muhallebicisi
İstanbul – Göreme Muhallebicisi
İstanbul – Hafız Mustafa
İstanbul – Tarihi Sarıyer Muhallebicisi

43

Dolma – Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul – Asitane Restaurant
İzmir köfte – İzmir (4,4 puan)
İrmik helvası – Türkiye geneli (4,4 puan)
Humus – Türkiye geneli (4,4 puan)

44

Köfte – Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul – Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta
İstanbul – Meşhur Filibe Köftecisi
İstanbul – Köfteci Hüseyin
İstanbul – Köfteci Alibaba

45

Börek – Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul – Borsa
İstanbul – Ma’Na
İstanbul – Beyti
İstanbul – Hünkar
İstanbul – Kafadaroğlu

46

Midye dolma – Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul – Şampiyon Kokoreç
İstanbul – Kral Kokoreç
İstanbul – Midyeci Ahmet
İstanbul – Mercan Kokoreç

47

Ezogelin çorbası – Dokuzyol (4,4 puan)
İstanbul – Çiya Sofrası
İstanbul – Kapta Soupasta
Batman – Çömçe
İstanbul – Yanyalı Fehmi Lokantası

48

Cacık – Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul – Zübeyir Ocakbaşı
İstanbul – Van Kahvaltı Evi
İstanbul – Kenan Usta Ocakbaşı
Yufka – Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul – Bebek Yufkacısı
İstanbul – Bizim Ev

49

Kazandibi – Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul – Özkonak Lokantası
İstanbul – Göreme Muhallebicisi
İstanbul – Hafız Mustafa
İstanbul – Zeynel Muhallebicisi
İstanbul – Sütiş

50

Lahmacun – Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul – Halil Lahmacun
İstanbul – Tatbak
İstanbul – Borsam Taşfırın
İstanbul – Fıstık Lahmacun Kebap
İstanbul – Öz Kilis Kebap ve Lahmacun Salonu

51

Kokoreç – Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul – Kral Kokoreç
İstanbul – Şampiyon Kokoreç
İstanbul – Güneş Kokoreç
Ankara – Pikolet Piknik
İstanbul – Golden Kokoreç

52

Baklava – Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul – Karaköy Güllüoğlu
Gaziantep – Koçak Baklava
Gaziantep – İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu
İstanbul – Hafız Mustafa
İstanbul – Hamdi Restaurant

53

Mantı – Türkiye geneli (4,5 puan)
İstanbul – Yeni Lokanta-Bar
İstanbul – Bodrum Mantı & Cafe
Sinop – Teyze’nin Yeri Mantı Salonu
İstanbul – Casita
İstanbul – Kardeşim Mantı

54

İslim kebabı – Türkiye geneli (4,5 puan)
Alinazik kebabı – Gaziantep (4,5 puan)
Bal kaymak – Türkiye geneli (4,5 puan)
İstanbul – Boris’in Yeri

55

Dondurma – Kahramanmaraş (4,5 puan)
İstanbul – Mini Dondurma
Kahramanmaraş – Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri Mado Evi
İstanbul – Mado
İstanbul – Yaşar Usta Dondurmacı
İstanbul – Dondurmacı Ali Usta

56

Çiğ köfte – Şanlıurfa (4,5 puan)
Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta
Tombik – Türkiye geneli (4,5 puan)
İstanbul – Bambi Cafe

57

Kuru fasulye – Türkiye geneli (4,5 puan)
İstanbul – Fasuli Tophane
Sigara böreği – Türkiye geneli (4,5 puan)
İstanbul – Ma’Na
İstanbul – Kıyı Restaurant
İstanbul – Tarihi Sarıyer Börekçisi

58

Hünkar beğendi – Türkiye geneli (4,5 puan)
İstanbul – Karaköy Lokantası
İstanbul – Hünkar
İstanbul – Hacı Abdullah Lokantası
İstanbul – Rami Restaurant

59

Yuvalama çorbası – Gaziantep (4,5 puan)
Gaziantep – Aşina
İstanbul – Develi Kebap
Gaziantep – Yörem
İstanbul – Hamdi Restaurant

60

Etli ekmek – Konya (4,6 puan)
Konya – Havzan Etliekmek 1
Konya – Cemo Etliekmek-Selçuklu
Pide ekmeği – Türkiye geneli (4,6 puan)
Kuşadası – Öz Urfa

61

Gaziantep baklavası – Gaziantep (4,6 puan)
Gaziantep – Koçak Baklava
Gaziantep – İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu
Gaziantep – Baklavacı Çelebioğulları
Gaziantep – Şirvan Baklava
İstanbul – Antebi

62

Şiş kebap – Türkiye geneli (4,6 puan)
Fethiye – Paşa Kebap
Döner kebap – Bursa (4,6 puan)
İstanbul – Bayramoğlu Döner
İstanbul – Dönerci Şahin Usta
İstanbul – Kasap Osman
İstanbul – Zümrüt Büfe
Bursa – Patila’s

63

Salep – Türkiye geneli (4,7 puan)
İskender kebap – Bursa (4,7 puan)
Bursa – Uludağ Kebapçısı Cemal & Cemil Usta
İstanbul – Kasap Osman
Bursa – Kebapçı İskender Ünlü Cadde
Bursa – Kebapçı İskender Teyyare
Bursa – Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu Bursa

64

Mercimek çorbası – Türkiye geneli (4,7 puan)
İstanbul – Tarihi Sultan Ahmet Köftecisi Selim Usta
İstanbul – Kapta Soupasta
İstanbul – Ziya Baba Türk Mutfağı
İstanbul – Şehzade Cağ Kebap

65

Adana kebap – Adana (4,8 puan)
İstanbul – Zübeyir Ocakbaşı
İstanbul – Adana Ocakbaşı
Adana – Birbiçer Kebap Salonu
İstanbul – Kebapçı Enver Usta
Adana – Kebapçı Cik Cik Ali

66

Türk kahvesi – Türkiye geneli (4,8 puan)
Çöp şiş – Selçuk (4,8 puan)
İzmir – Topçu Restaurant

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