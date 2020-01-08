Türkiye'nin en sevilenleri belli oldu! Birinci sırada ne döner var ne baklava

Dünyanın dört bir yanından yemek tutkunlarının otantik mekanları ve geleneksel tatları öne çıkarmak için bir araya geldikleri içerik sitesi TasteAtlas (lezzet atlası) katılımcılarının puanlamalarıyla Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti listesi ortaya çıktı. Aralarında sokak lezzetlerinden geçmişi Osmanlı sarayına dayanan geleneksel tatlara birçok yiyecek ve içecek olan bu 100 maddelik liste Türk mutfağı meraklıları için çok faydalı bir rehber niteliğinde.