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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriLezizz Menüler İster kahvaltıda, ister çayın yanında... Hafta sonuna renk katacak hamur işleri
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Lezizz Menüler
29 Ağustos 2019 - 16:31,

İster kahvaltıda, ister çayın yanında... Hafta sonuna renk katacak hamur işleri

Hamur işleri kahvaltılarımızın vazgeçilmezleri. Özellikle yağda kızarmış sıcacık yumuşacık hamur işlerine bayılıyoruz. Sizin için pişiden lalangaya böyle hamur işi tarifleri derledik. Kimi çok kolay, kimi biraz daha usta işi olan tariflerimiz arasında kendinize göre bir şeyi mutlaka bulabilirsiniz...

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1Mayasız pişi tarifi

Mayasız pişi tarifi

Pişi özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde zevkle tüketilen bir hamur işi. Ancak mayalı hamurla yapılan pişiyi hazırlamak ve mayalanmasını beklemek biraz sabır gerektirebiliyor. Böyle durumlar için kullanabileceğiniz kolay ve mayasız bir pişi tarifimiz var. İnanmayacaksınız ama 10 dakikada hazır oluyor. Mutlaka denemelisiniz!

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2Karbonatlı pişi tarifi

Karbonatlı pişi tarifi

Çocukluğumuzdan hatırladığımız pişiyi karbonatlı pişi tarifi ile de hazırlayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi pişi mayalı, mayasız, karbonatlı şekilde hazırlanabiliyor. Karbonatlı pişi tarifi kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmez lezzeti olacak.

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3Peynirli hamur tavası tarifi

Peynirli hamur tavası tarifi

Peynirli hamur tavası, klasik kızarmış hamur lezzetlerinden biraz farklı. Kabartma tozuyla yapılan hamuru oklavayla açılıyor ve kızgın yağda kızartılıyor. Ardından da üzerine beyaz peynir serpiliyor. Bu lezzeti siz de sofralarınızda misafir etmek isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz.

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4Mafiş tarifi

Mafiş tarifi

Canınız hamur kızartması çektiği zamanlarda, hamurun mayalanmasını bekleyemeyecek durumdayken imdadınıza yetişecek bir tarif mafiş. Pratikliği ile mutfakta zaman kazandıracak, enfes tadıyla kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek olan mafiş tarifi hemen aşağıda…

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5Kolay pişi tarifi

Kolay pişi tarifi

Farklı lezzet arayışında olanlar için, mutlaka mutfaklarında yer vermeleri gereken bir tarif kolay pişi. O kadar kolay ki hamur yoğurmakla bile uğraşmıyorsunuz, yapmanız gereken tek şey hamur parçalarını bol yağda kızartmak. "Kulağa çok iyi geliyor" diyenleri biraz aşağı alalım. İşte tarifimiz...

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6Çikolatalı lokma tarifi

Çikolatalı lokma tarifi

Günümüzde sokak lezzetleri trendlerinin ilk sırasında çikolata dolgulu lokmalar yer alıyor. Lezzetiyle neredeyse herkesi etkisi altına almış olan bu tatlıyı tarifimizi kullanarak, evinizde de kolayca hazırlamanız mümkün. İçi dolgulu dışı ise çikolata kaplı olan bu lokmaları denemek isterseniz, leziz çikolatalı lokma tarifimiz hemen aşağıda…

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7Benye (Beignets) tarifi

Benye (Beignets) tarifi

Fransız usulü bir kahvaltı ile güne başlamak isterseniz dilediğiniz aromalarla çeşitlendirerek veya sade olarak tüketebileceğiniz benyelerin tarifi hemen aşağıda... Fransız usulü lokma tatlısı diye tarif edebileceğimiz benyenin geleneksel olarak pudra şekeri ve tarçına bulanarak tüketildiğini de belirtmeden geçmeyelim.

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8Zeppole tarifi

Zeppole tarifi

Tarçın aromasıyla herkesin çok seveceği bir tatlı zeppole. İtalyan lokması da diyebiliriz onun için. Mis gibi vanilya kokan hamurların bol yağda kızartılıp pudra şekeri ve tarçınla servis edilmesi olarak tanımlanabilecek zeppole'nin tarifi aşağıda. Mutlaka denemelisiniz...

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9Lalanga tarifi

Lalanga tarifi

Birçok farklı yöreye ait olduğu iddia edilse de kökleri Osmanlı dönemine kadar dayanan bir hamur işi lalanga. Lalagia olarak da bilinen lalanga tuzlu malzemelerle tüketildiğinde oldukça karın doyurucu, şekerli malzemelerle tüketildiğinde ise vazgeçilmez bir tatlıya dönüşüyor. Bu çok lezzetli ve pratik hamur işini denemek isterseniz, lalanga tarifimiz hemen aşağıda…

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10Kabarcık tarifi

Kabarcık tarifi

Kahvaltılarda ve çay saatlerinde kızarmış hamur işlerinden kesinlikle vazgeçemiyoruz. Ancak pişi gibi mayalı hamur işlerinin yapım aşamaları biraz teferruatlı olduğundan ve zaman aldığından, bu lezzetlerin keyfini her zaman çıkaramıyoruz. Sizin için kısa sürede yapılabilecek, kolay bir hamur işi tarifimiz var: Kabarcık. Yağda pişmesine rağmen hiç yağ çekmeyen kabarcık tarifimiz aşağıda. Bu hafta sonu mutlaka deneyin…

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11Fritelle tarifi

Fritelle tarifi

Fritelle İtalya'da Venedik karnavalı sırasında yenmesi adet olan bir hamur tatlısı. İçine kuru üzüm eklenirse daha da lezzetli oluyor. Pişirmesi çok kolay olan fritelle'yi sıcak sıcak yediğinizde tadına doyamayacaksınız. Özellikle kahveyle çok iyi giden fritelle'nin tarifi aşağıda...

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12Fındıklı lokma tatlısı tarifi

Fındıklı lokma tatlısı tarifi

Türkiye'de ve Yunanistan'da çok sevilen bir şerbetli tatlı olan lokma tatlısına farklı bir tat katmak için fındıktan faydalandık. Doyurucu ve evinizde pratik olarak yapabileceğiniz bir tatlı bu. Sıcakken çıtır çıtır yediğinizde lezzetine doyamayacağınız fındıklı lokma tatlısı tarifimiz sizin için geliyor...

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Havuçlu portakallı kek nasıl yapılır?

Beş çaylarının en sevilen lezzetlerinden kekin pek çok çeşidi var, havuçlu portakallı kek de bunlardan biri. C vitamini deposu portakal, göz sağlığına katkısıyla bilinen havuçla buluşuyor, tadına doyum olmaz bir kek ortaya çıkıyor. Peki, havuçlu portakallı kek nasıl yapılır? İşte, hem çay hem de kahvenin yanında severek tüketebileceğiniz havuçlu portakallı kek tarifi

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Mantarlı siyez bulguru pilavı nasıl yapılır?

Buğdayın atası olarak nitelendirilen siyez bulguru, son yıllarda oldukça revaçta. Siyez buğdayının kaynatıldıktan sonra kurutulması ve kırılmasıyla elde edilen siyez bulguru, özellikle pilav tariflerinde kullanılıyor. Sıradan bulgur pilavı tariflerini unutturacak bir önerimiz var: Mantarlı siyez bulguru pilavı. Peki, mantarlı siyez bulguru pilavı nasıl yapılır?

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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